Pedeapsă cu închisoarea pentru doi părinți care și-au lăsat copiii în camera de hotel și s-au dus la petreceri. Cel mai mic, un bebeluș de șase luni, a fost testat pozitiv la cocaină

Un cuplu britanic care și-a lăsat cei trei copii mici singuri într-un hotel din Spania pentru a ieși „la petrecere” a primit pedepse cu închisoarea cu suspendare și nu mai are voie să se apropie de copii.

Cei doi turiști britanici, arestați după ce și-au abandonat copiii într-un hotel de pe Costa del Sol, au recunoscut faptele și au acceptat un acord cu procurorii. În urma acestuia, fiecare a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare, însă pedepsele au fost suspendate automat, potrivit dailymail.com.

Copiii — un bebeluș de șase luni, un copil de aproximativ un an și un copil de patru ani — au fost găsiți singuri la Holiday World Resort din Benalmádena.

Potrivit unor informații apărute inițial, dar neconfirmate oficial, bebelușul de șase luni ar fi fost testat pozitiv pentru cocaină la un spital din Málaga, înainte ca autoritățile să preia copiii în grijă. Poliția spaniolă a confirmat arestarea unui bărbat britanic de 41 de ani și a unei femei de 28 de ani, dar nu a comentat aceste acuzații.

Pe lângă condamnarea cu suspendare, instanța le-a interzis părinților să își vadă copiii timp de doi ani. De asemenea, aceștia au fost decăzuți din drepturile părintești pentru doi ani și opt luni și nu au voie să se apropie la mai puțin de 500 de metri de copii timp de doi ani.

Un purtător de cuvânt al Înaltei Curți de Justiție din Andaluzia a transmis că Judecătoria nr. 3 din Torremolinos i-a condamnat pe cei doi părinți pentru infracțiunea de abandon de minori. Sentința a fost dată în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției, după ce cei doi și-au recunoscut faptele.

Instanța a suspendat executarea pedepsei cu închisoarea cu condiția ca părinții să nu mai comită alte infracțiuni în următorii doi ani.

Copiii se află acum în grija serviciilor sociale ale Guvernului Regional al Andaluziei. Autoritățile urmează să contacteze consulatul britanic pentru a organiza transferul celor trei copii în țara lor de origine.

Poliția Națională din Málaga a precizat că minorii au fost duși la spital după ce au fost găsiți singuri în camera de hotel. În caz este implicată și UFAM, o unitate specializată a Poliției Naționale care se ocupă de cazuri privind familiile și femeile.

Cei doi părinți ar fi petrecut o noapte în arest înainte de a fi duși în fața instanței.

Familia era cazată la Holiday World Resort, un complex mare format din trei hoteluri și apartamente premium, cu peste 850 de camere. Complexul funcționează recent sub brandul Affiliated by Meliá și include, printre altele, un centru sportiv de 3.600 de metri pătrați, terenuri de tenis, padel și baschet, un teren de fotbal și zone pentru antrenamente.

Înainte de pronunțarea sentinței, surse din guvernul regional au spus că au fost găsite familii de plasament de urgență care să aibă grijă de copii.