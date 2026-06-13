Jaf la Campionatul Mondial. Englezii au fost cei "călcați" de hoți
Postat la: 13.06.2026 |
Echipa Angliei a fost victima unui jaf surprinzător înaintea primei lor sesiuni de antrenament la Kansas City, locul ales pentru a-și stabili cantonamentul în timpul Cupei Mondiale din 2026, care a început joi și va dura până pe 19 iulie.
În timp ce se pregătesc pentru debutul în Cupa Mondială din 2026 împotriva Croației, jucătorii lui Thomas Tuchel au avut neplăcuta surpriză de a constata dispariția unui lot de ghete destinate meciurilor, precum și a unei mari părți din rezerva lor de mingi. Potrivit Daily Mail, aceste echipamente au fost furate dintr-o dubiță a staff-ului englez în timp ce se îndrepta spre Kansas City din Florida, unde echipa engleză își petrecuse primele zile ale șederii sale în America.
Tot potrivit cotidianului britanic, Harry Kane și Jude Bellingham se numără printre jucătorii cărora le-au dispărut ghetele de meci. Pe de altă parte, stocul de mingi al echipei Angliei s-ar fi redus acum la minimum, întrucât hoții ar fi luat toate mingile, cu excepția uneia singure.
Rămâne de văzut cum va gestiona situația staff-ul lui Thomas Tuchel, având în vedere că primul antrenament al Three Lions la Kansas City este programat pentru sâmbătă.
Potrivit Daily Mail, serviciul de securitate al selecției engleze îi suspectează pe șoferii camionetei în cauză că ar fi fost complice la acest furt. Federația engleză a luat legătura cu poliția locală pentru a încerca să recupereze paguba.
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