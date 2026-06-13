O grupare de hackeri iranieni susține că a spart dronele FBI și amenință autocarele echipelor de la Cupa Mondială

Statele Unite au implementat un dispozitiv de securitate fără precedent pentru desfășurarea Cupei Mondiale, însă riscurile nu au fost eliminate complet. În contextul tensiunilor internaționale tot mai accentuate, autoritățile continuă să monitorizeze amenințări care vizează competiția, una dintre cele mai recente fiind legată de dronele utilizate de FBI, informează RMC Sport.

Amenințarea grupării Handala și vulnerabilitatea sistemelor FBI

Gruparea de hackeri Handala, despre care se afirmă că are legături cu Iranul, a susținut că a compromis sistemele unor drone folosite de FBI pe teritoriul american și a transmis amenințări referitoare la Cupa Mondială.

Hackerii afirmă că au obținut acces la drone FPV dotate cu tehnologii de recunoaștere facială și identificare a plăcuțelor de înmatriculare, folosite în operațiuni antiteroriste.

Mesajul de avertizare: „FPV-urile sunt peste tot”

SITE Intelligence Group, organizație privată specializată în monitorizarea activității online a grupărilor jihadiste, a făcut public un mesaj atribuit organizației Handala. În acesta, gruparea susține că deține controlul asupra sistemelor „de luni de zile” și că are acces la „fiecare imagine și fiecare suspect” înregistrat de dronele poliției federale americane.

„Mai bine ați consolida securitatea la Cupa Mondială, chiar nu ne plac unele dintre echipe. Nu uitați: FPV-urile sunt peste tot, nu știi niciodată când una dintre ele ar putea ajunge chiar în autocarul echipei voastre”, au transmis hackerii.

Măsurile luate de autorități și contextul geopolitic din Orientul Mijlociu

Ca măsură de precauție, FBI a interzis zborurile dronelor deasupra stadioanelor care găzduiesc partide ale Cupei Mondiale, precum și în zonele unde sunt organizate evenimente conexe competiției.

Anterior, Departamentul de Justiție al SUA avertizase asupra posibilității unor atacuri cibernetice lansate de actori iranieni, în contextul conflictului izbucnit după atacurile americano-israeliene asupra Teheranului din februarie, care au declanșat războiul din Orientul Mijlociu.

Cât de autentice sunt dovezile hackerilor?

Handala a publicat imagini și clipuri video despre care a afirmat că provin de la dronele compromise. Totuși, SITE Intelligence Group a contestat autenticitatea acestor afirmații.

Unul dintre materialele video distribuite de hackeri provenea, de fapt, dintr-o prezentare realizată în decembrie 2024 de o companie software care își promova tehnologia utilizată de un departament de poliție american pentru evaluarea pagubelor produse de o tornadă.

Recompensă de 10 milioane de dolari pentru capul hackerilor

În luna martie, aceeași grupare a susținut că a spart contul de e-mail al directorului FBI, Kash Patel, și a publicat online fotografii personale și alte documente.

În urma acestor incidente, Departamentul de Stat al SUA a anunțat o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care ar putea conduce la identificarea membrilor organizației.

Incidente violente pe teritoriul SUA înainte de debutul competiției

Cu puțin timp înainte de debutul Cupei Mondiale, două incidente violente au avut loc pe teritoriul Statelor Unite. În apropierea bazei de pregătire a naționalei Angliei din Kansas City s-a produs un atac armat în urma căruia nouă persoane au fost transportate la spital.

De asemenea, cinci persoane au fost înjunghiate în gara Penn din New York. Autoritățile au precizat ulterior că a fost vorba despre un act de violență aleatoriu, comis de o persoană care suferea de tulburări emoționale.