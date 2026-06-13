De ce 165.000 de milionari în dolari fug din țările lor? Destinația nr. 1 din lume care îi atrage ca un magnet
Postat la: 13.06.2026 |
O nouă analiză a firmei de cercetare New World Wealth arată că în anul 2026 am putea asista la migrația a 165.000 de milionari în dolari. Aceștia fug din țările lor actuale în străinătate pentru impozite mici sau pentru siguranța lor fizică sau politică. Bogăția globală a intrat într-o eră de mobilitate ridicată. Proiecțiile privind migrația milionarilor pentru 2026 sugerează un val fără precedent de familii înstărite care se mută peste granițe.
Destinația numărul 1 din lume pentru fluxurile de milionari o reprezintă Emiratele Arabe Unite (EAU), un magnet global pentru bogăție. În special, orașul Dubai, dar și Abu Dhabi din EAU s-au impus ca o destinație principală pentru milionarii în mișcare și se poziționează ca un centru durabil pentru gestionarea activelor și conservarea averii. Succesul său se bazează pe o combinație deliberată de stabilitate a politicilor, deschidere economică și o strategie explicită de a atrage capital și talente globale, potrivit Henley & Partners.
Viza de Aur a Emiratelor Arabe Unite este esențială pentru această abordare, oferind rezidență pe termen lung investitorilor calificați, antreprenorilor și anumitor categorii de persoane calificate, acordând dreptul de a locui în oricare dintre cele șapte emirate și de a-și stabili viața de afaceri și de familie într-un centru global major.
Aceste drepturi de rezidență sunt integrate într-o propunere mai amplă care include zero impozit pe venitul personal, niciun impozit pe capital sau pe averea netă pentru persoane fizice, o infrastructură juridică și fizică puternică și un sistem de permise simplificat și previzibil. Situate strategic, Emiratele Arabe Unite reprezintă o poartă de acces între Africa, Orientul Mijlociu, Asia și Europa, susținută de logistică avansată, școli internaționale de top și asistență medicală de înaltă calitate.
Un avocat specializat în imigrare descrie Emiratul Dubai drept Walmart-ul industriei, cu nenumărați furnizori și tarife extrem de competitive. Acesta a atras în principal oameni bogați din sudul lumii: Asia de Sud, dar și Nigeria, Siria și Libanul, devastate de război.
Arabia Saudită, Portugalia și Grecia, pe lista preferințelor
Cu o creștere rapidă prin oportunități și reformă, Arabia Saudită se impune ca următoarea frontieră a Golfului pentru bogăția mobilă globală. În cadrul agendei Vision 2030, Regatul trece în mod deliberat de la o economie bazată predominant pe hidrocarburi către un centru diversificat, axat pe inovație, și se numără deja printre principalele destinații pentru relocarea milionarilor.
Oamenii din industrie raportează acum un interes tot mai mare pentru migrație în rândul occidentalilor înstăriți. Mulți britanici bogați au început să caute opțiuni după pandemie. În 2025, aceștia au aplicat la 23 de programe de investiții-migrație derulate de guverne străine, inclusiv schema EB-5 a Americii și programe din Grenada și Thailanda.
În alte părți ale Europei, îngrijorarea cu privire la impozitele pe avere este un motiv de îngrijorare. Henley & Partners, o companie de consultanță, publică o listă anuală a principalelor țări din care fug și spre care se îndreaptă milionarii. Anul trecut, Franța, Germania și Spania au apărut pentru prima dată printre țările care au respins mai mulți locuitori bogați decât au atras.
Programul Portugalia Golden Residence Permit oferă dreptul de a locui, lucra și studia în Portugalia, alături de călătorii fără viză în mare parte a Europei, pentru o contribuție minimă de 250.000 EUR. Considerat pe scară largă ca fiind una dintre cele mai accesibile opțiuni de reședință prin investiții din Europa, Programul Grecia Golden Visa oferă un permis de ședere reînnoibil în schimbul unei investiții imobiliare specializate minime de 250.000 EUR.
Ce caută milionarii?
Dar cea mai mare schimbare este în America - unde trăiesc peste o treime din populația lumii cu o avere de 30 de milioane de dolari sau mai mult, potrivit Knight Frank, o firmă imobiliară. „SUA a trecut de la o perioadă scurtă la o piață primară”, spune Ronald Klasko, avocat din Philadelphia. SUA mențin o atracție gravitațională unică pentru persoanele cu mobilitate internațională, în mare parte datorită amestecului său de inovație economică, maturitate instituțională și sisteme educaționale de renume mondial.
Programul Global Investor din Singapore oferă o cale de investiție prin rezidență într-una dintre cele mai stabile și sofisticate jurisdicții din lume. Australia rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru relocarea pe termen lung, susținută de Viza Națională de Inovare Australiană, o alternativă simplificată pentru persoanele cu înaltă calificare și talent.
Bogăția este deja în mișcare. Locul în care se va concentra în cele din urmă va depinde atât de cât de convingătoare vor concepe țările cadre de mobilitate, cât și de modul în care familiile cu avere netă mare răspund strategic la acestea.
Jurisdicțiile care combină dinamismul economic, stabilitatea politică și juridică, infrastructura de înaltă calitate și căile clare și previzibile pentru investitori și gospodăriile acestora devin principalele destinații nete de flux. Acolo unde există opțiuni robuste de rezidență și cetățenie, capitalul și talentul vor urma.
Drepturile de rezidență și cetățenie sunt din ce în ce mai mult asamblate, mai degrabă decât moștenite: un portofoliu atent selecționat de jurisdicții utilizat pentru a proiecta reziliența și mobilitatea între generații. Familiile bogate care tratează aceste alegeri ca elemente deliberate ale strategiei pe termen lung, mai degrabă decât ca circumstanțe pasive, vor fi cel mai bine plasate pentru a absorbi șocurile, a valorifica posibilitățile emergente și a păstra opționalitatea pe termen lung într-o epocă în care atât bogăția, cât și talentul sunt în continuă mișcare.
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