Cum a câștigat familia Trump 2,3 miliarde de dolari din criptomonede, în timp ce investitorii au pierdut sume uriașe

Familia Trump a câștigat 2,3 miliarde de dolari din tranzacții cu criptomonede, anunță Reuters, după ce a studiat mii de documente, potrivit Mediafax.

Membrii familiei Trump transformă numele, influența și puterea în bani. Familia președintelui SUA, conform Reuters, a câștigat cel puțin 2,3 miliarde de dolari din tranzacții cu criptomonede de când el a preluat din nou funcția.

Între timp, sute de mii de investitori au pierdut bani – în aproximativ aceeași sumă.

Cum funcționează acest model de afaceri?

Membrii familiei Trump nu au trebuit să-și asume un risc financiar mare, reputația lor fiind suficientă. Reuters numește proiectul cel mai important al clanului, platforma cripto World Liberty Financial.

Fiii președintelui, Eric și Donald Trump Jr., au promovat-o activ, ceea ce a dus la o vânzare înfloritoare a așa-numitelor tokenuri de guvernare, care au adus în casieria familiei 1,4 miliarde de dolari.

Investitorii au pierdut sute de milioane de dolari

Aceste tokenuri au scăzut cu 87% până la sfârșitul lunii aprilie, cauzând pierderi uriașe pentru investitori. Cu toate acestea, conform investigațiilor Reuters, Trumpii nu ar fi trebuit să-și facă griji: ei au câștigat din vânzarea lor sau din marketing.

La fel și în cazul altor proiecte cripto: tokenul foarte speculativ „$ TRUMP” a adus familiei aproximativ 616 milioane de dolari, în timp ce cumpărătorii au pierdut mai mult de 700 de milioane de dolari.

Pariurile pe inteligență artificială și bitcoin

Rudele lui Trump au promovat și două companii din domeniul IA și bitcoin, listate la bursa tehnologică americană Nasdaq.

Acțiunile lor s-au prăbușit ulterior. Investitorii externi au pierdut peste 200 de milioane de dolari la American Bitcoin, în timp ce Eric Trump deține o participație de 9% în companie, în valoare de peste 70 de milioane de dolari.

Reuters: experții vorbesc despre un conflict de interese fără precedent

Reuters a studiat mii de pagini de date corporative, tranzacții, rapoarte din industrie și interviuri; rezultatele au fost verificate de experți în contabilitate și criptomonede. Experții în etică văd în acest caz un conflict de interese fără precedent.

Casa Albă a negat acuzațiile, însă nu a răspuns direct la investigația Reuters.