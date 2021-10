De ce nu se vaccinează "analfabeții funcțional" din România

Zilele trecute, probabil sub imperiul stresului generat de moțiunea de cenzură, premierului Florin Cîțu i-a scăpat o "cugetare" care a încins spiritele. Rata mică de vaccinare a României, adică sub 28%, e legată de rezultatele testelor PISA, care arată că 40% din români sunt analfabeți funcțional, adică, pe românește, citesc un text, dar nu pricep ce vrea să spună autorul!

Ei bine, înainte de a explica de ce noi, românii analfabeți funcțional, cum am fost numiți de premier, nu ne vaccinăm se cade să fac niște precizări. Prima e că am avut coronavirus. Am 34 de ani, nu beau, nu fumez, alerg 400 de kilometri pe lună, nu pierd nopți, nu mănânc nesănătos, dar am făcut coronavirus, o formă medie spre gravă, care m-a convins că virusul ăsta nu doar că există, ba e și al naibii de agresiv. Dacă aș fi fost premier, aș fi făcut tot posibilul să conving vârstnicii și românii cu comorbidități să se vaccineze.

Eu una nu m-am vaccinat și nu o voi face. E o chestie de ambiție, generată de modul în care se face campania de vaccinare. A doua chestiune e că deși nu m-am vaccinat, nu sunt antivaccinistă. Vara asta am fost mușcată de un câine și am primit trei doze de vaccin antirabic. Veterinarul câinelui meu mi-a spus așa: "Ai 1% șanse să faci rabie. Eu zic că nu vei face, dar dacă faci, vei muri în chinuri pentru că nu exista tratament pentru rabie. Dacă tu crezi că merită riscul, nu te vaccina". Ghiciți ce! M-am vaccinat! A fost de ajuns să fiu convinsă. Da! E atât de simplu să convingi un om să se vaccineze chiar și atunci când riscul e infim! Însă, e nevoie de respect! De argumente logice.

Suntem deja aproape de anul trei de pandemie. Cu toții fie am avut coronavirus, fie am cunoscut pe cineva care a avut. Mortalitatea la nivel mondial e de 1.4, în vreme ce în România e dublă. Campania de vaccinare e un eșec asurzitor. Românilor li se reproșează numărul mare de bolnavi de pe secțiile ATI, când de la debutul pandemiei numărul paturilor e același, de 4.000, iar azi, când alertele curg, pe ATI pentru COVID nu sunt alocate nici măcar 1.500 de paturi. România nu a investit în paturi noi, dar a cumpărat tehnică de război de la SUA, în pandemie.

Mai mult, medicii care fac campanie pro vaccinare s-au mulțumit să ne anunțe că ne așteaptă cu lumânări, că vom muri, că suntem vinovați că diverși pacienți ajung pe paturi ATI. Nimeni nu s-a deranjat să ne trateze cu respect și să ne explice beneficiile vaccinului, care, fără doar și poate, există! De-a lungul celor trei valuri, românii au văzut virusul dispărând la congrese de partid, la alegeri, prin birourile premierilor, la mare, dar mai ales vara. Coronavirusul pare să existe numai unde e nevoie și să dispară, foarte convenabil, când interesele o cer. În condițiile astea, e firesc ca oamenii să nu creadă în el! Sau în vaccin!

Ultima găselniță pro vaccinare e limitarea libertății prin certificatul verde. Activitățile odată libere s-au limitat pentru cei care nu se înțeapă. NU! Asta nu va crește numărul vaccinaților! Ne va demonstra încă o dată că mersul la cinema, terasă, restaurant sunt opționale și că ele nu pot fi condiționate de vaccin. Pe scurt, majoritatea românilor vor alege să boicoteze sistemul, iar HORECA, cea care a acceptat discriminarea pe bază de certificat, va plăti scump! De ce? Pentru că, încă o dată, vaccinarea nu oprește pandemia! Vaccinarea oprește formele grave! Și atâta timp cât guvernul va merge pe o campanie de discriminare, de interdicții, de alerte și încuiat în casă, oamenii nu se vor vaccina, ci vor deveni și mai retinceți, așteptând vara, când, pentru al treilea an consecutiv, virusul va dispărea! Frica nu ține loc de respect, stimați guvernanți!

Loredana Codruț