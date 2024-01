Declarația anti-Schengen

În ziua de 29 decembrie a anului care tocmai a trecut, România a semnat, alături de Bulgaria și Austria, o declarație comună, care devine anexă la comunicatul Consiliului Europei privind aderarea României și Bulgariei, aerian și maritim, la spațiul Schengen la sfârșitul lunii martie 2024.

Înainte de această dată de 29 decembrie, toți analiștii cu coloană vertebrală și cât de cât avizați din România și din întreaga lume care au prizat acest subiect, s-au exprimat în sensul că ceea ce eu reușit guvernele celor două state, România și Bulgaria, a fost să se așeze literalmente în genunchi în fața cancelarului Austriei. Concluzia era că nu s-a avansat deloc în ceea ce privește accesul nostru la spațiul de liberă circulație, ci, dimpotrivă, s-a înregistrat un rușinos regres. Dar noul document, cel pe care îl dezbatem acum, reprezintă un și mai relevant pas îndărăt. O adevărată rușine națională!

Detaliile pe care le public astăzi pe site-ul CorectNews sunt atât complete, cât și extrem de relevante. Și mai ales scandaloase. După ce, de peste 10 ani, am îndeplinit toate condițiile accesului în spațiul Schengen, după ce acest lucru a fost recunoscut în mod oficial de către partenerii europeni, după ce am înregistrat pierderi de peste 30 de miliarde de euro în materie de transporturi de mărfuri pe autostrăzi, pe căi ferate, pe nave sau pe aeronave, după ce am cheltuit alte miliarde de euro pentru securizarea frontierelor, iată că acum, printr-un document asumat de Guvernul României, ne angajăm la noi eforturi în plan financiar și uman, fără a primi la schimb nimic relevant. Practic, sub semnătura membrilor Executivului României, ne luăm noi angajamente, care vor deveni foarte curând condiții restrictive.

Și iată, foarte pe scurt, în ce constau acestea.

1. Vom cheltui bani grei, atât noi, cât și bulgarii, pentru a consolida frontierele externe ale Uniunii Europene. În acest scop, între altele, vom tripla literalmente efectivele Frontex.

2. Suntem obligați să asigurăm extinderea supravegherii frontierelor, făcând investiții în vehicule de teren, drone, sisteme electrice de supraveghere și garduri de întreținere.

3. Vom crea și vom finanța la frontierele externe un număr mai mare de „proiecte pilot", care de fapt înseamnă puncte de control.

În continuare, în acest document asumat de Guvernul României, se stabilesc trei măsuri de-a dreptul scandaloase. Iată care sunt acestea.

1. Intensificarea controalelor frontierele terestre dintre Bulgaria și România și dintre România și Ungaria, inclusiv prin intermediul unor filtre multiple. Această măsură înseamnă că, în realitate, traficul persoanelor și a mărfurilor, în loc să fie facilitat, va deveni și mai dificil decât până în prezent. Pierderile României și Bulgariei vor fi nu mai mici, ci mai mari. Și asta se va întâmpla pe propria noastră cheltuială și pe propriul nostru efort. 2. Preluarea imediată, în termen de numai trei zile, a tuturor solicitărilor de azil pentru care România s-ar fi făcut responsabilă fără nicio limitare privind numărul de persoane sau perioada în care vom prelua pe teritoriul României, asigurându-le condițiile necesare existenței, azilanți, în special afgani și somalezi. Va fi suficient ca autoritățile austriece să ne indice o cifră, să-i împacheteze pe azilanți și să îi trimită în România, fără a fi necesar ca respectivele autorități să și dovedească faptul că aceștia, înainte de a fi ajuns în Austria, ar fi tranzitat prin țara noastră. Acest angajament deschide calea tuturor abuzurilor și mai ales va permite Austriei să se prevaleze de el, pentru a ne refuza și în 2024 intrarea în spațiul de liberă circulație. Autoritățile de la București nu au suflat un cuvânt în legătură cu această clauză extrem de discutabilă. În schimb, autoritățile de la Sofia au anunțat pur și simplu că nu dispun de mijloacele necesare pentru a caza mai mult de două-trei sute de azilanți.

3. La fel de discutabilă este și prevederea la care ne angajăm privind desfășurarea de consilieri, inclusiv consilieri austrieci, pentru aeroporturi, care vor face până în luna aprilie și ulterior, pe cheltuiala românilor, controale prin sondaj. Ceea ce înseamnă nici mai mult nici mai puțin decât că până la termenul limită asumat, de 31 martie 2024, deplasarea cetățenilor români dintr-un stat în altul va fi și mai dificilă decât până acum, această situație continuând să existe pe aeroporturi și după data de 1 aprilie 2024.

În concluzie, am căzut din lac în puț. Prin propria noastră voință. Nu ne-a plăcut, pe bună dreptate, faptul că nu am fost primiți în Schengen. Iar acum ni se servește, sub forma unui document pe care ni le-am asumat, un anti-Schengen.

Sorin Rosca Stanescu