Demers diplomatic remarcabil al lui Iohannis - lobby in Africa pentru intrarea României in Schengen!

Unii răuvoitori ar putea spune că vizita in Kenya, Tanzania, Cabo Verde si Senegal, in acest ultim an de mandat, reprezintă o călătorie turistică, la fel ca cele din Asia sau America latină.

Altii ar putea spune că in loc să stea la comanda CSAT in timp de război la granita noastră si cu zeci de ostatici in Gaza, Iohannis pleacă sa facă safari in Africa.

Probabil insă că nu s-a inteles foarte bine.

Presedintele României pleacă in acest turneu, sacrificându-si timpul liber, pentru a face lobby si pe continentul african pentru intrarea României in Spatiul Schengen.

In decembrie, cum stiti se poate lua, la Bruxelles, o decizie favorabilă tării noastre iar Iohannis desfăsoară o activitate diplomatică subtilă - face lobby pentru noi in tările africane astfel incât acestea să facă presiuni asupra fostelor metropole pentru a da un vot pozitiv României.

Ati inteles, răuvoitorilor?

Adrian Năstase