Despre China, această nouă „Înaltă Poartă"

Vă spuneam acum doua zile de ce cred eu că acum fix cu o săptămână în urmă, la summit-ul de la San Francisco, a fost momentul în care China și-a arogat public „dreptul de șmecher" în chiar fața fostului unic „Șef la lume".

A fost momentul în care unilateralismul american a decedat oficial, iar după 33 de ani de putere absolută și discreționară, SUA a trebuit să recunoască public că nu mai sunt singuri pe planetă, Biden fiind obligat să facă o remiză la masa verde, mai grea decât înfrângerile din Vietnam, Irak, Afghanistan și Ucraina la un loc.

Iată că în chiar aceeași zi în care vă scriam astea, duminică a fost anunțat discret de oficinele de propagandă (chiar și de Digi24, da?) că „O delegație formată din reprezentanți din Arabia Saudită, Iordania, Egipt, Indonezia, Palestina și Organizația pentru Cooperare Islamică a vizitat Beijingul, în prima etapă a unui turneu care are ca scop încetarea ostilităților dintre Israel și Hamas, pentru a permite ajutor umanitar în enclava palestiniană, transmite Reuters."

„Suntem aici pentru a trimite un semnal clar: trebuie să oprim imediat luptele și crimele, trebuie să livrăm imediat provizii umanitare în Gaza", a declarat ministrul saudit de externe, prințul Faisal bin Farhan Al Saud.

De fapt, semnalul clar este altul: Arabia Saudită, fostul mare aliat al fostei unice puteri a lumii, SUA, s-a dus la Beijing, alături de alte țări musulmane aliate ale SUA (Iordania, Egipt și Indonezia) ca la o nouă Înaltă Poartă! Au mers la noua putere mondială, tocmai pentru că vechea Înaltă Poartă s-a demonstrat a fi perfect impotentă în conflictul din Israel: nu a reușit nici măcar o încetare a focului, darămite o retragere israeliană din Gaza, fapt care probează anticipat că vor fi incapabile să impună crearea statului Palestina.

China a jucat inteligent și ferm, spunând că este „un bun prieten și frate al țărilor arabe și musulmane", adăugând că „a sprijinit întotdeauna cu fermitate cauza justă a poporului palestinian de a-și restabili drepturile și interesele naționale legitime". Mai mult, ministrul de externe chinez a punctat decisiv spunând că țara sa „va depune eforturi pentru a opri cât mai curând posibil luptele din Gaza, a atenua criza umanitară și a promova o soluționare timpurie, cuprinzătoare, justă și de durată a problemei palestiniene".

Să vedem dacă vor reuși... căci dacă vor face ce și-au propus, America e pa, cu toate portavioanele și bazele lor împrăștiate peste tot în lume, cu tot efortul lor de a păstra o bucată de America latină prin instalarea unui bizar ca președinte în Argentina. Deznodământul îl vom afla în curând... Mult a fost, puțin mai e! Sau, în contextul dat, Mare a fost, puțin a rămas.

Dan Chitic

Post scriptum: Dl Florin Cosma completează tabloul cu un detaliu esențial: "A scris Biden un articol in New York Times (dacă am reținut corect, oricum nu cred sub nicio forma că el e autorul) în care vorbește despre „soluția celor două state". Mi se pare un detaliu important".