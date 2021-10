Despre războiul autorităților împotriva noastră: "#NuLuămPrizonieri"

Intrăm iar în Lock-Down. Nimic nu pare să aibă nicio logică: măsuri medicale contradictorii, stări alternate de quasi-normalitate cu Lock-downuri demne de ghetouri naziste. Nimic nu pare să aibă niciun sens... și totuși!

Există în toate o logică: este logica războiului! Suntem în stare de război. Mie îmi este extrem de clar în acest moment că "autoritățile" se consideră în stare război cu propriile populații. Și strategii acestui Război au și strategii pe care le aplică în războiul cu noi: sunt strategiile clasice ale războiului. Una dintre cele mai vechi strategii de război este cea legată de hăituirea inamicului, de surprinderea acestuia permanentă. Succesiunea dintre perioadele de "normalitate" și cele de Lock-down, deși lipsite de orice logică și sens medical, nu sunt făcute în favoarea noastră, pentru a ne oferi perioade de "respiro"... Nicidecum!

Alternanțele liber-închis au doar rostul de a șubrezi și măcina rezistența adversarului lor, adică a noastră. Această alternanța are același efect pe care îl are înghețul și dezghețul succesiv asupra celor mai dure materiale: mai întâi apar fisuri și până la urmă cedează, se macină. "Simulați un atac surprinzător și observați disciplina lor. Ordonă un atac brusc si observă îndoielile lor. Fă un atac grăbit" (citat din Metodele lui Sima Yi)

Deși pare paradoxal, în acest veritabil război, o stare de lock-down permanent ne-ar fi fost mai favorabilă nouă, nu lor: mai întâi am fi descoperit metode de a o evita, apoi de a o submina. În plus o stare de presiune constantă asupra populației ar fi dus invariabil la acumularea acestei tensiuni, și într-un sfârșit la o explozie de proporții care i-ar fi spulberat pe cei care vor să ne țină sub capac. Dar așa, când ți se oferă cu porția libertate urmată de recluziune, jocul ăsta de du-te vino între extreme, are ca menire să elimine controlat presiunea menținând populația în tensiune... și în același timp să erodeze rezistența.

"Du inșelatoria la rang de arta" spunea Sun Tzu în Arta războiului, iar Sima Yi spunea: "Împiedicați strategia lor. Confiscați-le gândurile. Profitați de temerile lor... Periclitați-i pentru a observa fricile lor." De aici importanța strategică a principalei arme a "autorităților", a unicului nostru dușman în acest război: PROPAGANDA. De aici importanța înfricoșării noastre, a menținerii stării de teroare permanentă! "O minciună repetată de o mie de ori rămâne o miciună, dar o minciună repetată de un milion de ori devine adevăr." (Spunea Joseph Goebbels).

Informațiile mincinoase nu mai sunt accidente. Ele au devenit regula, până într-acolo că adevărul a început să fie catalogat ca minciună. Minciunile oficiale au fost ridicate la rangul de dogme, de "realități indiscutabile", iar cei care le emit sunt infailibili, iar "adevărurile oficiale" trebuiesc acceptate necondiționat: trebuiesc crezute! "Dogmele de stat" (covidiene și vaxiniste) trebuie crezute și urmate fără crâcnire... Respectarea decretelor și hotărârilor oficiale au devenit acte de credință. De aici impărțirea între credincioși și necredincioși, între fideli și infideli.

Dar și aceasta este tot o strategie de război... "Forțați-i să se contrazică." spuneau chinezii, adică "DIVIDE ET IMPERA!" Împărțirea populației în vaxinați și nevaxinați, între temători și netemători, între "prudenți" și "imprudenți", între supuși și nesupuși... ura și neîncrederea dintre cele două părți ale societății, toate sunt căile succesului lor de a limita drepturile tuturor deopotrivă, victoria lor asupra noastră, a tuturor, indiferent de "credințele" noastre. Și ultimul argument că suntem în fața unui război: asaltul "autorităților" asupra copiilor noștri în școli și în media! Câștigarea copiilor noștri, convingerea și educarea lor în spiritul "dogmelor oficiale", va fi semnul că "autoritățile" au catigat războiul, deși noi poate încă vom mai lupta!

În mințile și inimile copiilor noștri se joacă războiul pentru "Marea Resetare"! Nu spunea propagandistul Prelipceanu că "școala ar trebui să îi scape pe copii de părinții lor"? Ei bine, asta nu trebuie să se întâmple! Măcar asta ar trebui să ne trezească: Trebuie să refuzăm ca mințile și sufletele copiilor noștri să fie cucerite de minciuna instituționalizată a "Noii normalități"! Și de aceea trebuie să ne trezim! Azi! Trebuie să înțelegem că suntem în plin război și că "autoritățile" "nu iau prizonieri". Acum putem înțelege și care era adevăratul sens al pozei cu actualul premier cu inscripția: "#NuLuămPrizonieri".

De aceea este esențial să acceptăm realitatea și să intrăm în logica acestui război vădit. La război ca la război! Nu uitați: in dragoste și la război totul este permis! De aceea v-am propus o strategie pe care adversarul o așteaptă cel mai puțin: #Boicot și #LegeaSuveranității! Căci elementul surpriză este cheia reușitei! Și totodată vă îndemn să:

1. Participați masiv la proteste!

2. Nu vă supuneți restricțiilor neconstituționale!

3. Nu vă lăsați dezbinați, nu intrați în polemici sterile cu cei care cred în dogmele oficiale - nu îi veți convinge voi, se vor convinge singuri!

4. Nu acceptați să fiți discriminați!

5. Nu vă lăsați copiii îndoctrinați!

Dan Chitic