Dilema AUR. Forțează mâna lui Nicușor Dan spre a intra la guvernare sau chiar joacă partida soroșistă?!

În cursul zilei de ieri, au fost două momente, binevenite, după părerea mea, în urma cărora atitudinea asta ciudată a conducerii AUR s-a developat într-o mare măsură. Autorii celor două momente, care au fost legate între ele, se numesc Mohammad Murad și Andrei Gușă. În termeni diferiți, au pus aceeași problemă, respectiv datoria unui partid suveranist, cum este AUR, de a milita pentru plecarea de la guvernare a unor falange de tip soroșist, cum este partida Bolojan, în orice caz, cum este partidul USR, respectiv pentru punerea la punct și eliminarea de la guvernare a unui partid care nu ține cont de interesul național al României, ci al altor state, din analizele pe care ei le au și pe care eu le confirm, respectiv UDMR-ul.

Ei bine, această poziționare a lui Murad și a lui Gușă Jr. a pus reflectorul, mai tare, asupra atitudinii celor de la AUR, care, prin cererea de suspendare a lui Nicușor Dan, sunt interpretați, în persoana lui Dan Dungaciu și a lui Petrișor Peiu, că fac exact jocul soroșiștilor și, sigur, mai departe, că ar fi, cumva, într-o legătură cu cuplul de tristă amintire Florian Coldea - Laura Codruța Kovesi. Astea sunt reacțiile pe care le sintetizez pentru voi, în urma audierii talk-show-urilor de aseară, de la Antena3, și de la RTV, și de la Realitatea TV; sunt cele trei pe care le-am urmărit și unde s-a discutat despre așa ceva.

(Diana Șoșoacă a fost mult mai netă și a jucat total de partea lui Bolojan, adică a partidei soroșiste. Deși era nevoie de cele 15 voturi ale parlamentarilor ei, pentru ca să plece Ilie Bolojan acasă, să se instaleze Veștea, Diana Șoșoacă a preferat să joace de partea lui Bolojan și să declare că vor vota la vedere împotriva lui Veștea. Este o developare nefericită pentru Diana Șoșoacă, care, după cum am mai spus, are două fețe, este un Ianus; are, deseori, o față suveranistă, de aplaudat, dar mai are, din când în când, nostalgia perioadei de tip USR, de când a activat acolo, și aia este o față de tip soroșist. De data asta, cu tot regretul pentru fanii ei, Diana Șoșoacă ne-a prezentat acea față de tip soroșist și sigur că fardul nu ține și, dacă parte din suveraniști, cei de la AUR sau cei de la SOS, cred că, dacă susținându-l pe Bolojan într-un asemenea moment, e ceva neînsemnat și că se va șterge din memoria colectivă, speră degeaba. În orice caz, suveraniștii vor ține minte asta)

Ce înseamnă să fii suveranist? Înseamnă să-ți ajuți statul atunci când are nevoie, chiar și dacă tu nu profiți. Adică, cei de la AUR, că despre ei este vorba astăzi, dar și cei de la SOS, ar fi putut să se gândească să voteze guvernul Veștea, pur și simplu pentru ca acest rău foarte mare, reprezentat de Bolojan-USR-UDMR să plece acasă. Întotdeauna când o situație este foarte proastă pentru țară, un suveranist trebuie să contribuie, fără să primească ceva la schimb. Revin la AUR, e limpede că atitudinea în care stau ei nu este deloc una de tip suveranist ideal. Ar putea să fie una de tip suveranist interesat, dacă, prin ceea ce fac, refuzând să voteze guvernul Veștea, forțează, cumva, mâna lui Nicușor Dan (care, nu-i vorbă, i-a jignit prea mult) spre a intra la guvernare. Asta ar fi una la mână, ar fi un suveranism departe de a fi ideal, dar un suveranism pragmatic. Dacă, însă, nici măcar despre așa ceva nu este vorba și nici nu merg la negociere cu oamenii lui Nicușor Dan, atunci rămâne cealaltă concluzie: că liderii, nu tot partidul AUR, dar liderii săi, și în special Dan Dungaciu și Petrișor Peiu (amicii mei, dar mai drag mi-e adevărul!), joacă, în acest moment, partida soroșistă; joacă în favoarea lui Bolojan și a USR-ului, prin formularea cererii de suspendare a președintelui, și îl includ în aceeași tabără cu Petrișor Peiu și Dan Dungaciu și pe Călin Georgescu, care a dat tonul acestui tip de atitudine.

Dacă toți acești suveraniști, poate că au greșit, poate că nu asta a fost intenția lor reală, dar dacă acești suveraniști ar fi vrut să ajute țara fără ca ei să beneficieze (Georgescu, Dungaciu, Simion, Peiu și alții), ar fi votat, pur și simplu, guvernul Veștea, și apoi ar fi avut o mare autoritate asupra acestui guvern, a cărui stabilitate depindea de voturile AUR. Ar fi avut o mare posibilitate de control și ar fi putut să spună că sunt responsabili. Nu, pe ei îi interesează traista lor. Mi-e să nu fie mai rău, să nu existe pârghii subterane mai vechi, prin care alde Coldea, Kovesi sau alți soroșiști de frunte să poată să le forțeze deciziile unora de la AUR.

Asta este dilema pe care v-am prezentat-o astăzi. N-am o concluzie, dar o să o formulez, pentru că am datoria. Sunt unul dintre fondatorii mișcării suveraniste din România. Aduceți-vă aminte că PIN-ul, Partidul Inițiativa Națională, l-am înființat acum 20 de ani, în 2006, când unii dintre suveraniștii de astăzi nici măcar nu erau majori. Am sprijinit mișcarea suveranistă tot timpul. Am drepturi depline să mă exprim critic și în cunoștință de cauză, mult mai mari aceste drepturi ale mele (morale, nu altfel de drepturi), decât ale multor altor lideri suveraniști. Așa că, păzea suveraniștilor vopsiți, pentru că sunt atent la voi și o să fac ceea ce trebuie: o să developez mișcările voastre. Dacă ele sunt corecte, vor apărea în culorile frumoase (era să zic ale curcubeului); dacă nu sunt corecte, vor apărea în culorile frumoase ale curcubeului, care vă aduc pe voi la un numitor comun cu soroșiștii.

Cozmin Gușă