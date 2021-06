Domnu Muniz i-a pus gând rău lui Hunter Biden? Am niște întrebări!

Preşedintele Biden a făcut din lupta anticorupţie o prioritate de securitate naţională. Corupţia nu este doar o problemă, deşi este o problemă gravă, pentru ţările în care există. Este o ameninţare la adresa securităţii, pentru că permite unora să exploateze slăbiciunile acelei ţări. Şi din acest motiv suntem foarte interesaţi să vedem progrese.(...)"

Aceste lucruri le-a declarat David Muniz, americanul ce conduce interimar ambasada SUA la București, după plecarea intempestivă a lui Zuckerman, ce-și coordonează acum afacerile din România din umbra aristocratică a cartierului Stejarii, ctitoria lui Țiriac. Dacă fraza sa ar fi dedicată situației din SUA, Muniz ar descrie corect problemele țării sale, am avut ocazia cu toții să le aflăm în groaznica lor campanie electorală din 2020, atunci când am văzut treburi concrete și dovedite despre corupția din jurul celor doi candidați, Trump și Biden. Din păcate am ajuns azi ca exact aceste probleme de corupție americane să devină acele slăbiciuni pe care rușii, chinezii, sau alții bine informați, le exploatează în detrimentul SUA, dar și al democrației mondiale.

Numai că Muniz nu a devenit analist politic peste noapte, ca să îndrăznească să se refere la problemele de corupție ale țării sale și să ofere soluții, el emite din nefericire din postura de șef interimar peste România care, chiar dacă este condusă dezastruos, nu este condusă de români care să aibă probleme atât de flagrante de corupție ca și președintele Joe Biden. Când a fost ales ziceam că, pe lângă starea precară mentală dovedită, Biden va genera probleme mari Americii și din pricina dosarelor de corupție internațională în care este implicat el sau fiul său, Hunter Biden. Această treabă afectează România într-o măsură mai mare decât pe alte țări, deoarece martelarea și înțelenirea sistemului nostru de justiție, bolnav oricum încă înainte de integrarea euratlantică, s-a făcut prin coordonarea directă a americanilor tutelați exact de către vicepreședintele de atunci al SUA, Joe Biden, căruia Obama i-a trasat ca sarcină (devenită beneficiu direct, a se vedea doar scandalul Fondului Proprietatea) exact coordonarea în numele Americii a țărilor foste comuniste, îndeosebi România și Ucraina. Nu-i cazul să înșir aici toate treburile puturoase și ilegale ce i-au avut la coordonare pe mandatarii lui Biden, dintre care cei mai notorii sunt Mark Gitenstein și Victoria Nuland, dar am niște întrebări, mai mult retorice desigur:

În condițiile în care România a rămas singurul aliat sigur al SUA în zonă, oare n-ar fi mai potrivit pentru consolidarea statului nostru ca Muniz sau alți americani oficiali să sprijine asanarea și reconsolidarea justiției românești? Iar acest lucru, domnu Muniz, se poate face doar prin întărirea autorității SIIJ, organism independent politic care trebuie să elimine din sistem exact acei magistrați/cozi de topor, care au fost obligați prin șantajul exercitat de către Statul Paralel să judece și să condamne strâmb, nenorocind astfel mare parte din capitalul românesc, economico-politic. Mai mult chiar, acest SIIJ este menit să protejeze chiar magistrații independenți și corecți ce ne-au mai rămas și care, la limită, pot scăpa de eventualele șantaje tocmai invocând posibilele repercursiuni din partea SIIJ.

N-ar fi mai eficient domnu Muniz să vă sprijiniți aliatul România pentru întărirea autorității statului tocmai recunoscând, public sau nepublic, excesele contra democrației pe care colegi de-ai dumneavoastră le-au inițiat și implementat la noi în țară? În acest fel, destul de rapid, prin eliminarea din sistem a acelor români și americani vinovați, ne-ați putea ajuta să devenim un aliat mai puternic al statului pe care-l reprezentați.

Domnu Muniz, așa e că nu sunteți sincer când ziceți că vreți ca justiția românească să funcționeze pe baza adevărului faptelor și al dreptății? Pentru că, dac-ați fi, ar trebui să vă asumați că una dintre potențialele victime ale sale ar fi chiar fiul președintelui SUA, Hunter Biden, despre ale cărui matrapazlâcuri nu știe doar Puiu Popoviciu, prietenul său român refugiat prin Londra, aceste fapte sunt bine documentate inclusiv prin instituțiile statului român. Unde mai pui că, cele care s-au săvârșit pe linia Ro-Ukr, sunt documentate pe filiera Est-Vest, deci foarte greu de escamotat. Iar legat de Ucraina și Hunter Biden, eu știu că familia președintelui SUA ar trebui să fie recunoascătoare serviciilor secrete românești, ce l-au salvat în urmă cu mai mulți ani pe Hunter dintr-o situație la limită care în spațiul postsovietic nu se tranșează nici legal și nici diplomatic.

Domnu Muniz, filiera românească a posibilelor scandaluri ce-ar afecta actuala administrație SUA nu este nesemnificativă, deci ar trebui manageriată cu mult mai multă înțelepciune, acest hei-rupism al dumitale nu poate decât să amplifice un scandal de care nimeni nu are nevoie azi. Și eu sunt sigur că dacă ai adresa întrebările necesare despre speță la Washington DC, dar și la București, ai căpăta răspunsurile potrivite acestei situații.

Cozmin Gușă