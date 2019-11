Drama tinerilor - sursă de voturi pentru Viorica Dăncilă!

Am asistat cândva la o scenă de fapt divers pe strada Ștefan cel Mare, din Constanța. Când a văzut că se apropie de ea un grup de turiști străini, o femeie care cerșea pe stradă și-a schimbat tactica defensivă în una ofensivă! Practic, l-a scos la înaintare pe cel mai mic dintre puradeii din dotarea sa personală, măsură care i-a adus un câștig consistent!

Fără a face vreo comparație cu fosta doamnă prim ministru, nici nu am de ce, am remarcat ingeniozitatea și eficiența gestului său. La conferința de presă maraton, susținută marți seara, s-a derulat, la un moment dat, un episod psihologic care ar putea să-i mai aducă un plus de simpatie, cel mult, doamnei Dăncilă, din partea amatorilor de telenovele.

Ca din pământ, a apărut un tânăr care a întrebat de soarta tinerei generații. Nici că se putea un subiect mai potrivit pentru Narghita noastră, un veritabil produs al cinematografiei indiene! Naturalețe, dramoletă, roșu în obraji, câteva lacrimi discrete care au dispărut în broșa de pe piept, mimică împrumutată de la mama lui Ștefan cel Mare, dintr-un vechi castel, disperare la comandă...

Punctul culminant l-a reprezentat drama pe care o trăiește fiul domniei sale, care, în comparație cu alți tineri din generația sa, și-a găsit un loc de muncă la Curtea de Conturi! Ce ghinion! Nu pe vreun șantier, nu prin toaletele occidentale, nu, deloc, ci ață direct la Curtea de Conturi! Iar chestia cu adopția a reprezentat apogeul unui spectacol ieftin.

Înțeleg dorința sa de a ajunge cu orice preț președintele României! Dar chiar cu orice preț! Adevărul este că Viorica Dăncilă a ales cartea grotescului, mizând pe electoratul dispus să înghită, precum vecina de palier, orice fel de telenovelă...

De când a fost numită premier, întreb, ce demersuri a făcut pentru ca tinerilor din România să le fie mai bine? Dacă tot nu putea dormi de grija lor, de ce nu și-a început mandatul cu ei? De ce nu și-a făcut timp să se întâlnească măcar o singură dată cu reprezentanții lor din străinătate? De ce nu a făcut din problemele lor o prioritate națională?

Cu Dăncilă premier, tinerii noștri au continuat să părăsească România în căutarea norocului! Fără număr! Dacă adopți un copil, nu poza în mama lui Ștefan cel Mare și nu te lăuda în gura mare! Lasă-i pe alții să o facă.

Doamna Dăncilă a sărit calul peste tot, jucându-se cu cei slabi de înger. Pentru fiul domniei sale s-a găsit un post călduț la Curtea de Conturi! Dăncilă se justifică. La momentul angajării sale, domnia sa nu era prim ministru. Așa e. Dar avea o poziție și mai importantă în societate. Se număra printre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea!

Despre ce vorbim? Telenovela rămâne punctul forte al Vioricăi Dăncilă. Și, din acest punct de vedere, îi dau dreptate lui Klaus Iohannis în ce privește refuzul acestuia de a accepta o confruntare directă cu domnia sa. Cu excepția trăirilor sale ca mamă eroină, ce alt subiect de interes național ne-a propus fosta doamnă premier?

Repet. Vorbim de primul ministru al României! Cine altcineva cunoaște mai bine care este starea națiunii? Sau națiunea este familia Dăncilă? Cu excepția torentului său verbal greu de stăvilit, nu văd altfel cum ar fi fost mai convingătoare...

Duminică vom vedea cine a învins. Acuratețea de tip româno-germană în toate domeniile de activitate sau mediocritatea celor care se roagă în continuare la drobul de sare ca la o icoană făcătoare de minuni!

Lucian Cristea