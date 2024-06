Electoratul suveranist este peste jumătate din populația României!

George Simion, liderul partidului AUR, urmează să-și anunțe candidatura la prezidențiale sâmbătă. Simion a declarat: „Nu mă dau în lături dacă-mi va cere partidul să candidez la prezidențiale".

Eu m-am ocupat vreun an de George Simion, iar unul dintre motivele pentru care am decis să candidez chiar eu la prezidențiale a fost cel legat de faptul că mi-am dat seama că Simion încă nu e copt; nu prin prisma vârstei, ci prin prisma expertizei politice pentru funcția de președinte, într-o țară atât de complicată. El este un băiat inteligent, este un tânăr care a învățat din mers foarte multe lucruri, numai că învățătura asta din mers nu e o chestie care te poate deservi în calitate de președinte.

Împărțim un public larg. Dintre candidații Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Mircea Geoana, George Simion, Elena Lasconi, Cozmin Gușă, eu cu George Simion împărțim un public de 50%, pentru că noi suntem suveraniștii de pe listă. Ceilalți candidați se bat pe restul de 50%. Eu nu am nicio invidie legată de George Simion. Sigur că nu o să-l mai sprijin acum din punct de vedere politic cu sfaturi. Voi fi, însă, solidar dacă i se vor întâmpla treburi precum cel de săptămâna trecută, când eu am fost singurul om politic care i-a fost alături când a început greva foamei la Parchet.

George Simion, cu această candidatură, riscă, dar îi doresc mult succes. Am văzut, însă, că a început cu o smucitură. Vrea să-și schimbe dintr-odată publicul, asta am observat la el. A făcut o mărturisire oarecum forțată de către un moderator care are origini rrome și care i-a fost consilier pe aceste probleme lui Cioloș. Valeriu Nicolae Ciolan l-a forțat cumva, dar și George Simion a acceptat, să-și recunoască originile rrome. Nu-i problemă, eu sunt foarte concesiv. Cred că sunt dintre oamenii politici sau personalitățile publice cu cei mai mulți prieteni arabi, rromi sau țigani, cum vor ei să le zicem, unguri, de toate felurile.

N-am nicio preconcepție, însă cred că George Simion a făcut o mișcare prea bruscă (care vizează un cu totul alt public, minoritar, destul de activ, care s-a activat cu evenimentul de la Coldplay). Cred că i-a fost frică de această dezvăluire a cuiva. A făcut-o imediat după ce și Gheorghe Piperea, colegul lui, a mărturisit că are origini rrome. E limpede că vrea să-și schimbe electoratul, e limpede că face mișcări bruște, cum este și aceasta de candidatură. Ca să fie și o chestie de luptă, în spiritul Academiei Cațavencu de pe vremuri, pot să spun că și susținătorii lui George Simion, și susținătorii mei sunt suveraniști, doar că susținătorii mei sunt mai inteligenți decât ai lui.

Cozmin Gușă