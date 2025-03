Elena Lasconi intră într-un "carre de dame" cu Bolojan în coadă!

O știre foarte puternică, dar tratată necorespunzător, deși era un mare Breaking News, a apărut sâmbătă seara, după o vizită a Elenei Lasconi în „Republica Ploiești", cum îmi place mie să spun, pentru că acolo a fost sediul central, simbolic al binomului SRI-DNA, de unde Elena Lasconi a spus ceva normal și a dublat cu ceva senzațional.

A spus ceva normal, anume că nu se retrage în favoarea lui Nicușor Dan, și a dublat cu ceva senzațional, care înseamnă că a zis că s-ar retrage, dar doar în favoarea Maiei Sandu, președintele Moldovei. Nu pot să mă abțin, deși nu sunt infatuat din fire, să vă reamintesc, totuși, dar, așa, ca o satisfacție intelectuală, că eu v-am explicat de acum trei ani de zile că ăsta este proiectul: Maia Sandu să candideze și în România, Maia Sandu, președintele „Republicii Soros", adică al Moldovei, să candideze și în România. Elena Lasconi nu confirmă, practic, faptul că Maia Sandu va candida, dar confirmă că planul despre care vorbeam eu este unul real.

Cunoașteți luptele din USR din ultimele săptămâni, în care, în mod absurd, mulți din USR vor să dea la o parte un candidat care, totuși, a intrat în turul doi; mă refer la Elena Lasconi (cu toată lipsa mea de apreciere pentru ea, trebuie să fiu corect), un candidat mai competitiv într-o luptă dură decât Nicușor Dan, pentru care ar fi votat mulți din USR, în general cei coordonați de către Alina Mungiu. Și uite așa ajung la „fulul de dame" despre care vorbeam, adică trei dame (asta înseamnă „ful de dame"); e vorba, de fapt, despre niște doamne puternice, implicate în jocurile subterane de putere. Nu am folosit cuvântul „damă" în sens peiorativ. Aceste trei doamne sunt: Alina Mungiu, Laura Codruța Kovesi și chiar Maia Sandu. Hai să le analizăm pe rând și să vedem cum o adăugăm apoi pe Elena Lasconi, ca să facem un „careu", că văd că asta este intenția.

Alina Mungiu: am observat-o, aseară, la B1 TV, în emisiunea Laurei Chiriac, o emisiune valoroasă, în care Alina Mungiu a enunțat în mod frust și concis proiectul său de putere în acest moment, anume, în mod clar, Nicușor Dan să fie președintele României. Nu este puțin lucru și nu exagerez când tot vorbesc despre Alina Mungiu (să știți că n-am pățit nimic; am văzut și mi s-a transmis, de fapt, că sunt unii necuviincioși pe Internet care mă întreabă dacă m-am lovit la cap - renunțați, că nu vă bag în seamă. „Vai de capul vostru!", ca să facem un joc de cuvinte), nelovindu-mă la cap, pot să vă confirm că forța rețelei coordonate de către Alina Mungiu este una mare, poate cea mai mare din România în acest moment (nevorbind despre serviciile secrete, totuși), o forță acumulată în cei peste 30 de ani de activități în jocurile de putere pe care le-a desfășurat Alina Mungiu, care are piloni de stabilitate și de relaționare extrem de solizi și la Ierusalim, și la Londra, și la Berlin. Ei bine, în baza acestor susțineri (și bineînțeles că vorbesc și despre serviciile secrete din aceste capitale), Alina Mungiu a prezentat o situație ideală pentru jocul ei electoral din acest moment, care să fie în felul următor: niciun candidat suveranist - a cerut public, aseară, ca aceștia să fie eliminați de către CCR (atenție, n-ați văzut știrea niciunde, dar vă explic eu), și o altă componentă a acestei situații ideale este ca în finală să vină un Crin Antonescu, alături de Nicușor Dan, un Crin Antonescu pe care ea se preface că-l susține în acest moment, bastonându-l din punctul ăsta de vedere pe Eduard Hellvig, care trebuie să facă treabă pentru Crin Antonescu, repet, un Crin Antonescu care să piardă în final în fața lui Nicușor Dan. Ea și-a expus și deviza personală în jocurile de putere, a făcut-o cu toată gura, care deviză este, țineți-vă bine: „Să susținem CCR!"; asta vrea Alina Mungiu, adică să susținem entitatea care a batjocorit și, practic, a pus la pământ democrația din România.

Laura Codruța Kovesi: extrem de discretă în ultima vreme, dar o consider ca fiind foarte interesată de rezultatul alegerilor de la noi. De ce? Cunoașteți expresia mea, conform căreia „trecutul nu se prescrie" și Laura Codruța Kovesi are multe redute personale sau de grup de apărat - sunt foarte multe lucruri din urmă pe care ar trebui să le deconteze, dacă la conducerea României ar veni un președinte și niște șefi de servicii secrete (care este marea miză) cu care n-ar avea o relaționare pozitivă, nu mai vorbesc de o relaționare negativă, că atunci „se închide la pâine", ca să folosesc un termen mai degajat. În cazul Laurei Codruța Kovesi, se observă lesne preferința ei pentru Elena Lasconi, inclusiv prin felul în care scriu despre Elena Lasconi oamenii din presă pe care îi controlează Kovesi, dar ea o vede pe Elena Lasconi doar ca pe o soluție intermediară, care să ducă înspre un candidat de tip Bolojan, ăsta este scopul final al jocului și așa trebuie să vă explicați și declarația Elenei Lasconi referitoare la Maia Sandu, care Maia Sandu este o altă apropiată a Laurei Codruța Kovesi. Adică, în cazul Elenei Lasconi vorbim de operațiune de tip „bate șaua să priceapă iapa". În cazul Laurei Codruța Kovesi, situația ideală este eliminarea lui Crin Antonescu și un proiect de candidat unic, care să fie Ilie Bolojan, susținut de către PSD-PNL-UDMR și, atenție, și USR, prin retragerea simultană și a Elenei Lasconi, și a lui Nicușor Dan.

Și am ajuns la Maia Sandu: pe scurt, Maia Sandu trebuie să participe în acest joc de putere, este obligată, deoarece ea își joacă chiar supraviețuirea politică și nu numai; Moldova poate să ofere surprize mari. Cu un viitor președinte suveranist în România, Maia Sandu poate demisiona din momentul în care acesta ajunge în funcție, deoarece nu va mai fi susținută, iar susținerea României este crucială pentru Maia Sandu, chiar dacă ea nu vrea să recunoască acest lucru. Cu un Ilie Bolojan, spre exemplu, președinte al României, cu care ea este prietenă veche, sau chiar și cu un Nicușor Dan, ea se mai poate baza pe sprijin viitor și atunci poate să scruteze orizontul într-un mod mai relaxat.

Ca să conchid, Elena Lasconi (că de la ea am pornit, ea este „Omul Zilei" la Gold FM) vine cu declarația referitoare la Maia Sandu să se înscrie și ea în jocul de putere, să completeze „fulul de dame" pentru un viitor „careu" de putere, controlat de către patru doamne, dar care să aibă în spate un Bolojan.

Cozmin Gușă