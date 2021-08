Este suficient faptul că Daniela Niță a plătit cu viața o vină pe care nu o avea?

Din păcate, se pare că nu... După decesul neașteptat al acesteia, deces survenit, se pare, chiar la data de 15 august, dată când sărbătorim Adormirea Maicii Domnului, am sesizat în spațiul public numeroase comentarii, unele imbecile, altele rău - voitoare.

Imediat ce am aflat de la omul care a fost alături de ea și a susținut-o admirabil în toți anii de calvar care au urmat tragediei din Clubul Colectiv, că Dana Niță a părăsit această lume nedreaptă, am vrut să scriu un articol în care să subliniez faptul că aceasta este, din păcate, încă o victimă a sistemului judiciar românesc.

Văzând comentariile generate de acest nefericit eveniment, mă simt obligat moral față de minunata persoană care a fost Dana Niță să pun capăt, atât speculațiilor, cât, mai ales, comentariilor imbecile și/sau răuvoitoare.

Pentru a fi clar pentru toată lumea, ca o persoană care am cunoscut-o foarte bine de la momentul la care am avut privilegiul să mă aleagă ca avocat ales în faza apelului (am fost angajat la al cincilea termen în apel), pot afirma cu tărie, fără teama de a greși, că DANIELA NIȚĂ NU S-A SINUCIS !

Această speculație, foarte des vehiculată în spațiul public, deși apare ca fiind pertinentă raportat la împrejurarea că Dana Niță aștepta decizia definitivă în dosarul în care, deși complet nevinovată, a fost trimisă în judecată și, în mod incredibil, condamnată la cea mai mare pedeapsă pronunțată de către instanța de fond în Dosarul Colectiv (12 ani și 8 luni închisoare), nu este reală.

Cunoscând-o foarte bine pe Dana Niță și având posibilitatea să-i observ și să-i admir personalitatea, la fel ca orice persoană de bună credință înzestrată cu rațiune care a intrat în contact cu ea, pot afirma cu certitudine faptul că, sub nicio formă și în nicio împrejurare, aceasta nu s-ar fi sinucis !

Dana Niță, nu doar că era o persoană credincioasă (a ținut cu sfințenie postul de dinaintea sărbătorii Adormirea Maicii Domnului), dar era o persoană care avea multă cunoaștere și în multe alte domenii.

Cunoscând foarte bine faptul că orice obstacol apare în viața unei persoane, apare cu scopul de a ajuta acea persoană să evolueze prin conștientizarea cauzelor care au generat acea situație și, evident, prin depășirea obstacolului, Dana Niță ar fi luptat până la capăt să depășească această nedreptate, cu atât mai mult cu cât era cu adevărat nevinovată de acuzațiile care i-au fost aduse în Dosarul Colectiv !

În aceste condiții, comentarii care sugerează/validează ipoteza sinuciderii sunt în mod evident nu doar false ci și neavenite.

În aceste condiții, am fost neplăcut surprins și de afirmațiile unei colege avocat care, într-o postare de ieri pe Facebook, afirma cu nonșalanță, sugerând/acreditând ideea sinuciderii :

„Azi noapte nu am dormit. M-a afectat știrea morții dnei Daniela Niță, patroana firmei de artificii implicată în incendiu de la Colectiv. Am cunoscut-o și am vorbit de multe ori cu ea și mă cuprinde o profundă tristețe pentru ce i s-a intimplat. Nu se știe cauza morții, dar, dacă aș fi fost în locul ei, să mă aștepte 12 ani de închisoare, as fi văzut ca pe un „privilegiu" sa ofer din educația mea, din ce știu, altor oameni din închisoare care nu au avut ocazia asta. M-as fi făcut de folos în locurile în care ma trimite viața. Viata trebuie trăită pana la ultima suflare, buna rea".

Precizând faptul că greșelile din textul citat îi aparțin autoarei textului, mă întreb cum poate un avocat să facă astfel de afirmații ?!?

Deși nu cunoaște cauza morții sugerează/acreditează sinuciderea și, mai mult, o vedea pe clienta mea la pușcărie pentru 12 ani (potrivit unor calcule mai mult sau mai puțin savante), înaintea pronunțării deciziei definitive, decizie în urma căreia NIȚĂ IOANA DANIELA chiar avea șansa reală de a fi achitată având în vedere probele administrate, din păcate, doar în faza apelului !!!

Apreciind faptul că doamna avocat ar considera „un privilegiu" faptul că viața ar trimite-o la închisoare pentru 12 ani, deoarece multe persoane condamnate care nu au avut norocul ei în viață de a învăța atât de multe lucruri s-ar putea înfrupta din cunoașterea ei, cu toată deferența îi reamintesc colegei mele faptul că NIȚĂ IOAN DANIELA avea o șansă reală de a fi achitată în faza apelului deoarece :

1. Spre deosebire de fond, fază procesuală în care judecarea cauzei s-a făcut „pe repede înainte", în apel dosarul a fost repartizat unui complet echilibrat, complet din care fac parte doi judecători, nu doar știutori de carte, ci și dornici de a afla adevărul și de a pronunța soluțiile corecte raportat la vinovăția sau nevinovăția inculpaților.

Reamintesc faptul că, la unul dintre ultimele termene de judecată, președinta completului fiind deranjată în mod firesc de vacarmul creat în sală de părțile civile și de unii dintre avocații acestora, a întrebat hotărâtă : „Oare mai vrea cineva în acest dosar tragerea la răspundere penală doar a adevăraților vinovați" ?

Citatul, deși aproximativ, nu schimbă cu nimic sensul cuvintelor distinsei doamne judecător.

2. Tocmai datorită decenței și normalității profesionale a celor doi magistrați investiți cu soluționarea apelului, spre deosebire de instanța de fond care a respins toate probele solicitate în apărare de clienta mea cu singura motivare : „Aveți calea apelului", in faza apelului s-au administrat probe din care rezultă în mod indubitabil faptul că acuzația potrivit căreia societatea clientei mele ar fi livrat Clubului Colectiv artificii care erau destinate exclusiv folosirii în spațiul exterior, este nefondată.

Doamna avocat cunoaște foarte bine faptul că, la solicitarea mea insistentă, instanța de apel a admis ca probă înscrisul constând Declarația dată la data de 09.10.2020, de către domnul ZHOU ZHENGJIANG, directorul societății LIUYANG XIANGXING CLASS A FIREWORKS EXPORT MANUFACTURE CO LTD, declarație din care rezultă faptul că articolul ES3402, respectiv fântână de scenă 3m, 15 secunde, argintiu, produs în anul 2010 pentru societatea ENIGMA, este un produs destinat folosirii lui atât în interior, cât și în exterior.

Fiind prezentă la fiecare termen în sala de judecată, aceeași doamnă avocat a văzut că au fost administrate și alte probe care paralizează acuzațiile care i-au fost aduse în mod nefondat clientei mele prin Rechizitoriu.

În aceste condiții, cu toată deferența de care sunt capabil mă întreb : Cum ajuns doamna avocat la concluzia potrivit căreia NIȚĂ IOANA DANIELA a ratat „privilegiul" de a le împărtăși din experiența și cunoașterea ei, timp de 12 ani, altor persoane condamnate care nu au avut norocul de a acumula atât de multă cunoaștere ca și ea ?!?

Sper ca, orice discuții pe marginea vinovăției și, mai ales, raportat la faptul că a ratat "privilegiul" de a sta 12 ani în închisoare, să înceteze, astfel încât NIȚĂ IOANA DANIELA să poată fi înmormântată așa cum merită : în liniște și cu multă decență !

Nu pot încheia aceste rânduri fără a-mi exprima încă o dată regretul profund pentru pierderea vieților unui număr atât de mare de tineri nevinovați în urma tragediei din fatidica noapte de 30 octombrie 2015, de la Clubul Colectiv, precum și compasiunea pentru suferințele îndurate de supraviețuitori și de rudele celor care și-au pierdut viața în urma dorinței de a participa la concertul Trupei Goodye to Gravity.

Deoarece nu a avut absolut nicio vină pentru moartea celor 64 de tineri, îl rog pe Bunul Dumnezeu să-i odihnească în lumină și pace sufletul Danei Niță, alături de sufletele tinerilor care au părăsit această lume într-un mod atât de crunt și nemeritat !

Avocat Florin Constantin Durgheu