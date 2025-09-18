Factorul Extern și controlul României!

În luna mai, imediat după instalarea sa la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat în mod explicit, chiar ritos, că numirea de șefi noi la SRI și SIE e prioritară; le-a făcut și portretul robot viitorilor șefi, ulterior a mai spus și că are o listă scurtă de nume. Și, uite așa, au trecut de atunci 4 luni, Nicușor Dan tot repetă de mai multe ori pe săptămână aceste lucruri, însă a început, mai nou, să spună că n-ar mai fi prioritară numirea de șef noi la SRI și SIE, semn clar că, de fapt, nu are nicio soluție deocamdată. Să analizăm, pentru că este foarte important, care sunt mizele și de cine și ce depind deciziile acestor numiri la cele două servicii secrete.

În primul rând, voi știți, cu toții, că trăim în Securistan, iar această etichetă, din păcate, i se potrivește României tocmai pentru că este coordonată la toate nivelurile vieții politice, economice și chiar și sociale, de către oameni din serviciile secrete. Asta este un SECURISTAN. Normal că, în asemenea condiții și într-o asemenea țară, care este un SECURISTAN, devine mult mai important decât în alte locuri cine anume conduce, de la nivel civil, niște servicii cu componență militară, acolo unde, în afară de directorul general al serviciului secret respectiv, restul sunt militari și au un comportament de tip cazon, cu bunele și relele acestei etichete de „cazon". Trebuie să știți, însă, că SRI și SIE nu sunt doar baze de date exhaustive, despre actorii jocurilor de putere de orice fel, politice, economice, din justiție și așa mai departe, iar scandalul Coldea a arătat adevărul crud că, de fapt, aceste baze de date devin adevărate arme de șantaj și, apoi, unelte prin care se câștigă sume uriașe de bani prin șantaj și fel de fel de presiuni. Deci vorbim despre două zone strategice și din alte puncte de vedere, atunci când vorbim despre aceste două servicii secrete. Fișa postului oricărui angajat al SRI și SIE, de la viitorul director general în jos, implică, însă, în mod expres apărarea interesului național, cu diverse conotații și, dacă vreți, declinări ale acestei sintagme de „apărare a interesului național". Și așa puteți pricepe că în mod consecutiv, dacă cineva își face treaba așa cum se cuvine la SRI și SIE, aduce, în mod normal, și prejudicii jocurilor subterane ale Factorului Extern, dedicate intereselor lor naționale, ale acelor entități care reprezintă Factorul Extern, care, de regulă, atunci când atacă o țară în aceste vremuri, sunt obiectivați sub formula „asasinilor economici internaționali", despre care eu vă tot spun.

Pentru Nicușor Dan, aceste numiri sunt o miză de „a fi sau a nu mai fi", pentru că, dacă are fideli în funcțiile de directori la SRI și SIE, atunci Nicușor Dan poate avea și pretenții de putere în statul român. Deocamdată, el are doar o aparență de putere, dar nici nu își dă seama cât de slab este de fapt. Suntem încă în perioada de acomodare până când i se va arăta sau nu cât este de slab, de fapt, în funcția de președinte, în lipsa unor fideli și a unor manete de putere cum, spre exemplu, sunt cei doi viitori directori a SRI și SIE. Nu mai vorbesc despre miza sistemului de justiție din România, care a fost, este și probabil că va fi total controlabil prin dosarele magistraților care se află la nivelul acestor servicii secrete, dar cu precădere la nivelul SRI. În fine, viitorii directori civili ai SRI și SIE pot dispune în mod expres anchete interne în SRI și SIE, în urma cărora unii dintre conducătorii de nivel 1 sau de nivel 2 ar putea fi destituiți rapid, alții, însă, ar putea-o lua chiar pe urmele lui Coldea și Dumbravă, adică pe cărările justiției, pentru că sunt justițiari mulți dintre ei și, de ce nu, mai apoi, pe drumul pușcăriei.

De cine și de ce depind aceste numiri atât de întârziate care, brusc, nu mai sunt prioritare? Știți că, teoretic, se vorbește că ar fi necesară doar o înțelegere în coaliție pentru un vot majoritar în Parlament spre a valida propunerea lui Nicușor Dan referitor, spre exemplu, la funcția de director al SRI. Practic, însă, ținând conștient de mizele prezentate mai devreme, vă dați seama ușor că aceasta este o ipoteză falsă. De ce? Aceste partide politice din coaliție nu vă închipuiți că au autonomie de decizie. Toate dosarele personale ale liderilor, nu mai vorbesc despre cele profesionale, se află în posesia ofițerilor de informații, adică, în mod consecutiv, cei din SRI și SIE, mai ales ei, dar și cei din Direcția Generală de Informații a Armatei, cu precădere, aș putea spune, au influență asupra acestor lideri politici din aceste partide ale coaliției, dar, stați liniștiți, că și din opoziție. Deci așa puteți pricepe cine anume decide la nivelul partidelor, adică tot oamenii din serviciile secrete și de aici intervine și concluzia că Nicușor Dan nu are, de fapt, de armonizat nimic cu partidele, ci chiar cu oamenii din serviciile secrete care controlează aceste partide, însă marea miză și piedică a lui Nicușor Dan, culmea, să știți că nu sunt aceste servicii secrete interne sau partidele, ci mai ales Factorul Extern și pretențiile sale. Aici este „cuiul lui Pepelea", deoarece acest Factor Extern a priceput că poate controla România doar dacă are alonjă serioasă și autoritate la vârful SRI și SIE. Acum, nu că nu ar avea și astăzi și nu că n-ar fi avut și în trecut, însă, de acum înainte, un posibil viitor șef ostil acestor interese ale Factorului Extern, deci un patriot, cum ar veni, îi poate încurca. Până acum, treburile au fost destul de evazive; cumva, în ultimele două decenii, în mandatele lui Băsescu și Iohannis, SUA avizau în mod informal aceste numiri, cel puțin la nivelul SRI-ului, însă nu era neapărat ceva scrupulos. Mai degrabă se mergea pe mâna președintelui, în cazul nostru Iohannis, respectiv Băsescu, și în niciun caz UE și conducerea sa nu erau băgați în seamă când se vorbea despre șefia serviciilor secrete din România. Însă, astăzi, situația este total diferită. Donald Trump nu vrea să comunice cu noi nici pe acest palier al serviciilor secrete. El știe, în mod evident, că liderii actuali politici ai României nu sunt pro-SUA, ci sunt favoriți, ba chiar acoliți ai Uniunii Europene. Și tocmai liderii din UE, de la vârful UE de la Ursula von der Leyen, la Emmanuel Macron plus alții, au pretenția să controleze intelligence-ul românesc, dar pentru că Trump tace, în timp ce UE presează, Nicușor Dan apare astfel legat de mâini și de picioare în ceea ce privește nominalizarea celor doi viitori directori civili de la SRI și SIE. Și astfel, puterea sa, a Nicușorului, se topește pe zi ce trece. Nereușind aceste numiri, el devine irelevant în jocul real de putere intern, inclusiv la nivelul structurilor din serviciile secrete, care încet, încet îl vor neglija, dar el devine irelevant, mai ales în fața protectorilor săi externi și atunci poate să apară un pericol iminent pentru Nicușor Dan și gașca lui. Deci, miza numirii directorilor civili este una importantă, dar o pricepeți de azi înainte ca fiind mult mai importantă decât v-ați închipuit.

Cozmin Gușă