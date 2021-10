Guvernul Cioloș a primit vot de neincredere din partea Sfintei Parascheva

Sărbătoarea Sfintei Parascheva a adunat și în acest an, la Iași, un număr impresionant de credincioși (localnici, pelerini, ierarhi, monahi și preoți, la care trebuie adăugați, chiar dacă prezenți și în misiune de serviciu, creștin-ortodocșii jandarmi, polițiști, funcționari publici etc.).

De astă dată, libertatea de credință nu a mai fost îngrădită, măsurile de igienă sanitară prescrise de autoritățile statului fiind rezonabile și pe deplin acceptabile, cel puțin, din respect pentru aproapele care crede în mască și vaccin mai mult decât în Dumnezeu. La liturghie toți sunt chemați, dar numai unii sunt credincioși. De aceea, la un anumit moment al slujbei, invitații neconvinși încă, sunt rugați să se retragă, pentru că în continuare urmează a se săvârși tainele la care numai inițiații pot participa. Adoptarea unei credințe, ca și alegerea vaccinării trebuie să fie libere.

Desigur, nimeni nu este nemuritor, dar cei care nu se tem de moarte, întrucât cred că ea nu este decât o trecere spre viața veșnică, și cei care nu se tem de suferință, întrucât cred că la Înviere nu se poate ajunge decât prin cruce, au un organism mai rezistent la atacurile agenților patogeni, precum SARS-CoV2. Frica slăbește organismul și caracterul deopotrivă. Probabil că asta vor și cei care răspândesc zilnic, prin cele mai diverse metode, frica de viruși, din care se naște nu numai depresia celor atinși de ea, ci și ura lor față de aproapele care nu o împărtășește. Iar depresia și ura consumă energiile pozitive și slăbesc sistemul imunitar.

Cei care "cred în știință" de manieră exclusivă îi socotesc pe cei care "cred în Dumnezeu" fără nuanțe și formule alternative, cele două credințe nefiind altminteri incompatibile, drept proști. Or fi proști, dar la Iași am văzut că sunt și mulți. Aceștia formează și acolo este adevăratul popor român. Bun sau rău, cum o fi el. Cum să îi impui unui asemenea popor un prim ministru ce nu poate înlătura percepția de a fi băutor de urină?! Cum să pui un asemenea popor sub guvernarea unui partid militant ateist, precum USR?! Știm. Globalismul impune desființarea identității naționale. În cazul României, acest proiect explică atacurile la adresa BOR, rămasă, s-a dovedit și azi la Iași, ultima redută pe care națiunea română se mai apără.

Pentru adepții progresismului globalist, guvernarea useristă, ghidată de ideologia soroșisto-macroniană, apare a fi un instrument util în ștergerea nu numai diferențelor obiective (cele de ordin biologic) între oameni, ci și a diferențelor subiective între popoare (cele de ordin cultural), astfel încât națiunea română să iasă din istorie. La Iași, sub semnul crucii, s-a văzut azi că românii nu sunt, însă, gata să capituleze în fața strategiilor fricii sau a agresiunii antinaționale și antidemocratice preconizată de programul de guvernare prezentat de Dacian Cioloș și USR.

Prin tot felul de inginerii politice, un asemenea guvern ar ajunge, poate, în funcție, dar nu și la putere. Înainte de a-l contesta, poporul nu l-ar urma. După care ne putem aștepta la orice. Nu este de ajuns eșecul actual al statului român? Dorește cineva ca el să fie adâncit și să devină ireversibil? Vrea cineva să aducă pe aceste pământuri grozăviile unui incendiu aprins nu de la artificii, ci de la candela din altar? Dă Doamne francezului mintea de pe urmă!

Adrian Severin