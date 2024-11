Hai, ca se poate!

Dupa scoaterea din cursa a Dianei Sosoaca, astazi BEC a decis stergerea de pe net a materialelor promotionale ale lui Calin Georgescu. Pai pana cand sa se viralizeze discursurile incendiare ale lui Georgescu? Pana pica Georgica, flacaul de suflet al lui Ciolacu, sub 10% in sondaje? E drept ca Georgescu il lauda pe Maresal de zeci de ani, dar ce vreti, daca abia acum i-a intrat ciolacului morcovul in dos, frunza-n frunza cu pastarnacul Nordis?

Din dorinta oarba de a se vedea in turul doi cu George Simion - singurul pe care, asa cum i-au dat asigurari toti strategii din partid, l-ar putea invinge - Marcel Ciolacu calca in picioare democratia romaneasca, si asa slabanoaga si vai de capul ei. In momentul de fata, Ciolacu si-a lepadat de tot masca de om bonom, din popor, blajin si sfatos, sugubat si impaciuitor, si s-a aratat in toata uratenia lui - nu fizica, ci morala. Ciolacu este un dictator care are barba, dar nu si-a lasat inca mustata - desi o sa aiba tot timpul sa-si lase daca prostia sau indiferenta romanilor il vor trimite la Cotroceni.

Si daca nu credeti ca Ciolacu va deveni un dictator cu mustata, va amintesc cuvintele pastorului german Martin Niemoller, traitor in epoca altui dictator cu mustata: „Cand nazistii au venit sa ii ia pe comunisti, n-am scos o vorba. Nu eram comunist. Cand i-au arestat pe social-democrati, am tacut. Nu eram social-democrat. Cand au venit sa ii ia pe sindicalisti, nu am protestat. Nu eram sindicalist. Cand au venit sa ii ia pe evrei, nu m-am revoltat. Nu eram evreu. Cand au venit sa ma ia pe mine, nu mai ramasese nimeni care sa-mi ia apararea."

Ce face in ultimele saptamani PSD, acest partid unic in devenire, si Conducatorul lui fara bac se incadreaza perfect in logica lui Niemoller: la inceput au luat-o pe Sosoaca, dar noi n-am scos o vorba, pentru ca nu eram mahalagioaice, ca Sosoaca. Apoi l-au saltat si pe Calin Georgescu, dar de asemenea am tacut, fiindca nu eram fani Ion Antonescu. Si pe urma o sa-i ia pe „rezisti", dar noi o sa tacem pentru ca suntem familisti convinsi, pe urma pe liberali si iar o sa tacem fiindca noi suntem apolitici, apoi pe jurnalistii de la Recorder si din nou vom tacea fiindca noi pe YouTube ne uitam la Tzanca Urangutanu. Pana in clipa cand Partidului si Unicului Conducator Ciolacu o sa i se puna pata pe noi si-o sa ne salte ziua in amiaza mare - si n-o sa mai ramana nimeni sa ne ia apararea.

Ce face Ciolacu e cu mult peste ce au indraznit sa faca Nastase, Ponta si Dragnea. De aceea si vremea protestelor si a indignarii a trecut. Asa ca, dragi romani, lasati deoparte placuta suedeza si puneti mana pe stampila, votand candidatul de dreapta cu cele mai mari sanse, si nicidecum pe Ciolacu si pe copilul lui de suflet, Simion. Votul e ultima noastra arma impotriva unui regim care, altfel, nu va ezita sa foloseasca intr-o zi armele reale impotriva celor „indezirabili". Hai, ca se poate: duminica seara, faceti-l pe Ciolacu sa-si smulga singur mustata aia de dictator, inainte chiar sa apuce sa-i creasca.

Gabriel Tudor