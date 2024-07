Hainele cele noi ale împăratului

"Nu numai culorile și desenele erau frumoase, dar ei ziceau că hainele făcute din această stofă aveau și o însușire minunată, și anume că toți cei care nu erau potriviți pentru slujba pe care o îndeplineau și toți care erau proști de dădeau în gropi nu puteau să le vadă. - Strașnice haine! s-a gândit împăratul. Dacă mi-aș face niște haine de acestea aș putea să aflu care dintre slujbașii împărăției nu-s buni pentru slujbele pe care le au și aș putea să aflu care din supușii mei sunt proști și care sunt deștepți. Numaidecât trebuie să-mi fac asemenea haine. Și a dat pehlivanilor o mulțime de parale să înceapă să lucreze." (Hans Christian Andersen)

Declarația summitului NATO de la Washington la cei 75 de ani aniversari poate fi privită și ca o nouă constituție a imperiului american extins. NATO e o organizație politico-militară. Sau declarația mai poate fi văzută ca o constituție revizuită și adăugită, o constituție adusă la zi în care subiectul principal este Ucraina, noua mare provincie a imperiului, aflată în război cu Rusia din care cândva a făcut parte. Sub imperiul țarilor și a URSS.

Din această declarație aflăm tot de ce avem nevoie ca să înțelegem imperiul din care și noi facem parte, pe la margine. Din cine este compus imperiul? Din Statele Unite ale Americii, bineînțeles, din Marea Britanie, Canada, Uniunea Europeană, Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și Japonia. Un miliard de oameni - așa scrie în declarație. Și să nu uităm, sunt salutați și noii membri: Finlanda și Suedia. Și ultima dar nu cea din urmă, Ucraina. Ucraina care e chiar preocuparea principală a declarației. Câți bani, ce ajutoare, strategii, asigurări etc. NATO e mașinăria care își rotește ochii 360o (expresie care revine obsesiv), global.

Imperiul pare să-și fi regăsit ceva foare important pe care îl pierduse pe drum după 1990: adversarul. Adversarul principal e de la sine înțeles Rusia: „Invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina a distrus pacea în zona euro-atlantică (de ce și atlantică? - n.n.) și a subminat grav securitatea globală (cum? - n.n.)". Adversarul e prezentat pe larg în declarație. Dar urmează imediat China: „Ambițiile declarate și politicile coercitive ale Republicii Populare Chineze (RPC) continuă să pună la încercare interesele, securitatea și valorile noastre. Parteneriatul din ce în ce mai profund dintre Rusia și RPC..."

Dar nu-i nimic pentru că „Vom continua să asigurăm apărarea noastră împotriva tuturor amenințărilor și din toate direcțiile, pe baza unei abordări de 360 de grade".

Joe Biden a mai produs o gafă monumentală: l-a anunțat pe președintele Putin când îl primea la tribună pe Zelensky. Zelensky nu și-a putut reprima râsul. Summitul aniversar al NATO vine în mod nefericit după dezbaterea televizată dintre actualul președinte american Joe Biden și fostul președinte Donald Trump. Rezultatele dezbaterii sunt cunoscute: un fiasco pentru Joe Biden și pentru Partidul Democrat. Dintr-o dată presa mainstream, CNN, New York Times, Washington Post, Wall Stret Journal au descoperit brusc marile slăbiciuni datorate vârstei ale lui Biden. Timp de patru ani nu le-au văzut. Joe Biden ar trebui să se retagă din cursa pentru un nou mandat, au spus toți în cor. Dar Biden nu se lasă, nu se dă dus.

La fel Declarația de la Washington din 2024 e foarte ofensivă, acoperă toate domeniile mai ales militare și toată geografia globală. Dar câte din cele declarate se vor și pune în practică? Avem de a face cu un adevărat document fondator sau doar cu un act de propagandă? Nici un analist serios nu se va încumeta să răspundă la o asemenea întrebare.

Noua „Constituție" de la Washington reprezintă poate doar hainele cele noi ale împăratului. Și dacă împăratul e gol?

„- Împăratul e gol! A spus deodată un copil.

- Asta-i vocea nevinovăției! a zis tatăl copilului și a spus în șoaptă ce vorbise copilul

- Împăratul e gol! a strigat tot poporul.

Împăratul a auzit și i s-a părut și lui că poporul are dreptate, dar s-a gândit: „Acuma nu mai pot să dau înapoi, trebuie să o țin într-una așa cum am început". Și curtenii au mers înainte și au dus trena pe care n-o vedea nimeni fiindcă nu era nici o trenă." (op. cit.)



Petru Romoșan