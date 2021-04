Intrebarea rămîne - cine combate pandemia?

După povestea de aseară de la spitalul Victor Babes, recunosc spășit ca sunt depăsit de tot acest scandal legat de tandemul Vlad Voiculescu & Raed Arafat. Ce se vede? Haos! O situație scăpată de sub control. Autoritatea institutiilor dizolvată. Sunt ingrijorat. Cine îi apără pe cei care muncesc zilnic? Pe cei care plătesc taxe si impozite? Pe cei care voteaza? E cineva la post? E cineva responsabil totusi? Ține cineva hățurile?

Intr-o țară normală se prezentau demisii și cu asta basta. Case closed! Fără scandal, fără presiunea presei, fără să ocupe Arafat sau Vlad Voiculescu prime-time-ul. Pentru mine (dar eu sunt un naiv) este clar - Vlad Voiculescu nu face față situației. Si nici Arafat. E o situație, e adevărat foarte grea. Vlad Voiculescu nu este victima unui complot mafiot organizat de profitorii din Sanătate, din spitale si din comertul cu medicamente, cum spun unii. Mie mi se pare că tocmai - Vlad Voiculescu nu a luat măsurile promise in campanie să eradicheze mafia din sistem.

Iar putregaiul este cit casa. Vlad Voiculescu e ezitant, nu asumă răspunderi, nu îi place să ia decizii, este absent de pe cimpul de bătălie. Arafat, ce să zic, el e un jongleur cu vorbele, îi aburește pe toți din guvern. După atîtea probleme apărute in zona Sănătate/ pandemie - și au fost multe - Vlad Voiculescu - pur si simplu - era mai bine pentru toți să se retragă. Face rău și lui, și partidului din care face parte, și Coaliției. A preferat să se dezvinovătească, să dea vina pe alții, să spuna că este lucrat și că dusmanii săi implacabili... blabla.

Povestea asta nu trebuia transformata intr-un scandal politic pentru că nu e nimic politic aici. Sau nu a fost pină acum cind Vlad Voiculescu s-a ascuns in spatele USRplus avind ca scop să rămînă ministru. De fapt, este vorba doar despre prestatia lui dezamăgitoare, si mai ales despre numeroasele lui gafe. Lașitatea, sau dacă vreți, lipsa lui de bărbăție, riscă să degenereze intr-o criză politică de proportii care va duce la destrămarea Coaliției. La fel și pentru jolly-jockerul Arafat. Și pentru ce de fapt!? Oricum e timpul să luați în calcul un guvern PSD plus resturile. Așa că!...Pînă una alta, întreb cine se ocupă de combaterea pandemiei atita tîmp cit Vlad Voiculescu - ministrul Sănătății - nu o face. Că nu se pricepe, că nu are timp, că nu vrea, haba n-am. E treaba lui. Cit despre Arafat este un supraviețuitor, nu îi duc grija. Va fi și in viitoare echipă guvernamentala pe același post.

Stelian Tanase