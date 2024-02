Iohannis își caută un job bine plătit!

Hai sa lamurim definitiv si povestea asta care este impinsa cu obstinatie in spatiul public: România a notificat aliații NATO că intenționează să-l propună pe Klaus Iohannis secretar general al Alianței.

Mircea Geoană confirmă pentru ziarul Gândul acest lucru! OK.

Doar ca la briefingul de la Casa Alba, John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate spunea clar: „Statele Unite au arătat clar aliaților noștri, aliaților noștri NATO, ca noi credem că dl Rutte va fi un secretar general excelent pentru NATO".

Adaugam la asta si sustinerea britanicilor pentru premierul olandez, mentionat de Kirby. Case closed sau nu?

Sigur, faptul ca dl Iohannis este pomenit si in legatura cu niste functii la UE, mai multe la numar, arata, in opinia mea, nu faptul ca ceva ar fi sigur ci ca dansul cauta un job bine platit.

Nu va trece mult timp si ne vom lamuri. Ce mai cred este insa si faptul ca tot calendarul electoral e dat peste cap (inclusiv alegeri prezidentiale in septembrie desi mandatul prezidential se incheie abia in decembrie!) tocmai pentru ca dansul sa fie disponibil in momentele in care la PE si CE se fac jocurile... Pronosticul meu? Ca la fotbal: 2

Razvan Dumitrescu

P.S. Si Germania si-a anuntat sprijinul pentru premierul olandez...