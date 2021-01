Je suis America!

Avocata Minodora Ion, care a atacat in justitie prevederea prin care la Constanta a fost impusa, prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, purtarea mastii de protectie in spatii deschise, sustine ca a demonstrat "ca in tara noastra legislatia si justitia sunt varza", dupa ce a castigat la Curtea de Apel Bucuresti dar a pierdut procesul la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).