Jurnaliștii Clubului de Presă au meritul pentru distrugerea rețelei generalilor-interlopi!

Jurnaliștii Clubului de Presă au meritul cvasi-exclusiv pentru această distrugere sau început de distrugere a rețelei generalilor interlopi. Jurnaliștii Clubului de Presă! Nu politicienii, nici justiția, care a fost reactivă la presiunile pe care le-am făcut noi timp de mulți ani, dar îndeosebi la presiunile din 2024! În 2024, pentru mine interesul a fost să creăm o conjunctură pentru ca această rețea a generalilor interlopi (care deviase demult) să fie pusă la pământ. S-a împlinit sorocul, pentru că este an electoral și foarte mulți au instinct de conservare legat de viitorul sau de libertatea lor, printre care, din fericire, e și Klaus Iohannis.

Coldea a fost bine ales ca să fie barosul lui Băsescu. Bătrânii securiști l-au ales pe Coldea; chiar un bătrân securist, generalul Dan Gheorghe, care a condus vreo 2 servicii secrete. Unchiul său este cel care mi-a mărturisit că el s-a aflat la originea propunerii către Băsescu să vină acest Coldea, un nepot de-al lui, care trebuia să ajungă inginer, dar a ratat șansa, a pierdut anul și, după aceea, cu ajutorul unchiului său, generalul Dan Gheorghe, fost elev al generalului Iulian Vlad, fostul șef al Securității, a fost încadrat la facultatea de profil, care pregătește ofițeri SRI. Acolo a avut multe probleme apropo de examene, existând mărturii consemnate și niciodată contrazise de către cei care au plătit mita la profesori pentru Florian Coldea, printre care jurnalistul Mirel Curea de la EVZ. Noi vorbim despre un om puternic frustrat, un om care poate să aibă caracter de repetent într-un fel, un om simplu, fără cultură și care din această poziție de mare putere a deviat. El poate ar fi fost un executant bun; de-aia am zis că el a fost propus să fie barosul lui Băsescu. Numai că Băsescu, având foarte multe defecte, devieri, de la legendarele excese bahice, până la altele, cu oameni de afaceri și foarte multe furtișaguri, a ajuns la rândul lui să poată să fie îndosariat exact de către Coldea.

Deoarece primul partener al lui Băsescu după ce a ajuns președinte, miliardarul George Soros, și-a dat seama că poate să siluiască și să conducă mai bine România prin oameni de tip Coldea sau Kovesi, l-a părăsit pe Băsescu, i-a împuternicit foarte tare pe Coldea și Kovesi (să nu uităm că sunt decorați atât ai statului american, cât și ai statului francez) și Băsescu, de unde ar fi trebuit să fie cel care îl coordonează pe Coldea, a ajuns să fie nu chiar o victimă, dar un soi de victimă a lui Coldea, inclusiv fratele său ajungând la pușcărie (nu că nu ar fi meritat, pentru că a furat). Coldea este un om cu puternice frustrări, numai bun de manipulat. Dacă v-ați uitat la reacțiile lui, se pot observa niște devieri. Psihologii ne-ar putea explica competiția dintre frustrarea și narcisismul său, lucru pe care cred că și soția lui (care încă este șefa departamentului psihologic de la SRI) ar putea să-l explice.

Scoaterea din joc a lui Florian Coldea și a lui Dumitru Dumbravă este un real tsunami! Cei doi au avut posibilitatea, prin dosare de șantaj (inițial cele de la SIPA), să-și creeze o adevărată armată de ronini. Rămași fără stăpânul Coldea aceasta este formată din: în frunte - câteva sute de politicieni de nivel înalt (de la primari în sus), câteva sute de procurori și judecători, câteva mii de lucrători din serviciile secrete și din Ministerul de Interne, câteva zeci de oameni importanți din presă. Așa trebuie imaginată această armată pestriță, cu care Coldea și Dumbravă dominau nu doar jocul din afaceri și din justiție, ci și viața publică atunci când își propuneau acest lucru. Dumbravă era un soi de purtător de geantă pe lângă Coldea, caracterizat de o inteligență destul de mediocră, un general util pentru Coldea, ce domina câmpul tactic din justiție - cu ce dosare puteau fi atacați procurorii și judecătorii și cum puteau fi mituiți cei care erau recrutați în rețeaua coldiană.

După ce au ignorat complet subiectul Coldea, în pofida insistenței jurnaliștilor de a devoala săptămânal noi detalii despre marea corupție a rețelei acestuia, acum politicienii români tremură de frică, așteptând terorizați momentul în care ei vor fi cei descoperiți drept colaboratori ai Statului Paralel. Niciun politician din România nu s-a revoltat și nu a reacționat, deși dovezile au fost și sunt clare.

Axa influenței lui Coldea în politică e următoarea: Vasile Dîncu-PSD, Emil Boc-PNL, Marius Lulea-AUR, Cătălin Drulă-USR, Ludovic Orban-Forța Dreptei și independentul Mircea Geoană. Aceasta este axa la vârf. Toți aceștia sunt în serviciul lui Coldea, nu pentru că l-ar simpatiza, ci pentru că îi șantajează. Mulți dintre politicienii de la vârf au suflat ușurați pentru că Florian Coldea ar fi încurcat-o, pentru că au scăpat de povara șantajului și a cerințelor permanente. Le dau o veste proastă: Coldea are dovezile de șantaj la adresa lor și, dacă vor îndrăzni să deschidă gura împotriva lui, nu se va sfii să prezinte aceste dovezi. Pe de altă parte, Coldea are în continuare o alonjă puternică asupra foștilor colegi din serviciile secrete și atunci, politicienii aceștia stresați de șantajul de 2-5-7-10-15 ani ai lui Coldea, au răsuflat ușurați, dar Coldea nu pleacă niciunde. Are control judiciar, dar asta nu-l împiedică să vorbească, are niște negocieri de tipul ‘pe cine ne mai dai pentru ca să te iertăm de anumite fapte'. Singurul fapt bun legat de Coldea este că a fost scos din priză, adică din momentul acesta chiar nu mai poate să influențeze decizii în justiție.

Vasile Dîncu este omul pecare îl cunosc cel mai bine, încă din anul 1991, când eram în anul 2 de facultate și Dîncu tânăr asistent universitar. Au existat mai multe conflicte intre noi, chiar publice, iscate tocmai pe fondul apropierii lui Vasile Dîncu de Florian Coldea, apropiere ce nu a fost niciodată negată de el.

Sorin Grindeanu este un al doilea om din structura PSD care este într-o relație de apropiere cu Coldea. Numele său apare și în celebrul dosar al șpăgilor de la Aeroportul Otopeni. Mai mult decât atât, în anul 2019, după plecarea Vioricăi Dăncilă, am ajutat PSD-ul să se grupeze pentru a nu fi învins de Iohannis. Se punea atunci problema unei conduceri de 5 persoane alese intern, fiind prezenți la discuție: Gabriela Firea, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Vasile Dîncu, Paul Stănescu și Radu Moldovan. Sorin Grindeanu urma să fie viitorul președinte al partidului, dar s-a schimbat decizia în ultimul moment, Grindeanu fiind în legătură cu Florian Coldea. Tot la PSD, problema lui Marcel Ciolacu la momentul actual este că are doi consilieri prin care conduce campania electorală, Bogdan Popescu și Felix Tătaru, amândoi din rețeaua lui Coldea. Liviu Dragnea este unul dintre foștii președinți PSD care a fost în rețeaua lui Coldea, pentru că acesta l-a avut la mână și l-a salvat și de la un flagrant.

La PNL, Emil Boc este un conducător al Clujului, din partea PD-ului inițial. Timpul și presa a dovedit că Emil Boc este un prizonier al Grupului de la Cluj, iar toate articolele jurnaliștilor de investigații atestă acest lucru, nefiind contestate niciodată. Emil Boc a fost prim-ministru al lui Traian Băsescu, în timpul apogeul carierei lui Coldea. Pentru că Boc a îndeplinit fără crâcnire toate sarcinile, mai mult sau mai puțin compromițătoare, primite de la Băsescu, i-a oferit lui Coldea oportunitatea de a-l supraveghea și ulterior șantaja în baza neregulilor comise. Iohannis, care a beneficiat de sprijinul lui Coldea în campania din 2014, s-a debarasat de Coldea, dar n-a reușit să se debaraseze de Michael Schmidt, omul său de încredere. Iohannis i-a ferit pe oamenii lui de încredere din conducerea PNL de influența lui Coldea. În schimb, Ghiță Falcă, proaspătul acționar de la CFR Cluj, echipă despre care s-a vorbit în mediul sportiv că ar fi coordonată de Coldea, nu a negat niciodată că Florian Coldea s-a bucurat de ascensiunea sa și datorită susținerii politice din partea lui. Și Iulian Dumitrescu e prins în insectarul lui Coldea. Un alt personaj controversat și dovedit că are legături cu Florian Coldea este Vergil Chițac, marele amiral, candidatul PNL Constanța.

Un alt personaj politic, care a apărut la scurt timp după decorarea lui Florian Coldea de către francezi, este chiar Clotilde Armand, care a fost avansată la propunerea oamenilor din sistemul de afaceri francez din România. Ulterior, Clotilde Armand a devenit o foarte bună prietenă a Laurei Codruța Kovesi, accesând astfel și protecția sistemului Soros. Faptul că nu a pățit nimic după ce a fost demonstrată cu probe solide frauda de la Sectorul 1 întărește în plus ideea apartenenței lui Clotilde la rețeaua Soros. Atât de mare a fost forța acestei rețele, încât la alegerile din 2020 au avut puterea ca la exit-poll-ul de la Sectorul 1 să iasă cu 10 puncte în față Clotilde Armand.

Legat de foștii președinți, l-am spus pe Dragnea de la PSD. Din nefericire pentru Geoană, este în același insectar al posibilităților de șantaj pe care le are Coldea asupra lui ca în campania din 2009. Coldea a emis mandat de securitate națională pentru ca să fie ascultat Sorin Ovidiu Vântu, avea motivație, împreună cu Laura Codruța Kovesi. Geoană, fiind nesăbuit, deși i-am spus să nu vorbească deloc în perioada aia cu Vântu, a vorbit cu Vântu și l-au avut la mână. Așa l-au și prins la Vântu. Și pe mine m-au ascultat în baza mandatului de a-l asculta pe Vântu, care era partenerul meu de afaceri atunci. Când m-am prins că mă ascultă, am început să vorbesc numai prostii la telefon apropo de strategia de campanie. Geoană, din păcate, a făcut mari prostii în anul 2009, iar Coldea le-a îndosariat pe toate. Geoană a colaborat cu Coldea și așa săracul Marian Vanghelie, care a fost singurul om politic care în mod constant s-a bătut cu Coldea, a ajuns în ghearele lui Coldea. Ponta a fost și el un dușman al lui Coldea, dar mă îndoiesc că este la fel și astăzi. Trecând la foștii președinți PNL, îl avem pe Ludovic Orban. Coldea l-a salvat de la un flagrant în care era vorba de un milion de dolari, în vremurile în care era Ministru al Transporturilor.

Marea majoritate a acestor lucruri le știu cu precizie, pe multe le știu doar eu. Noi discutăm atât de apăsat pe un caz care nu schimbă doar raporturile de forță de la nivelul justiției, că le schimbă cu siguranță. Nu schimbă doar raportarea a câtorva sute de ofițeri importanți din SRI la Coldea sau la Dumbravă, că schimbă. Schimbă, însă, mediul politic, pentru că mediul politic, ca să răspund direct, va suferi prima dată în această campanie. Apoi și la restul campaniilor. Sigur că, din postura mea de candidat independent la prezidențiale, faptul că am reușit împreună cu alții, cu aportul meu, atât cât e, 5-10-15-20%, cât o conta aportul meu, să punem jos rețeaua lui Coldea, pentru mine e un mare avantaj în acest an electoral. Mă prezint din start dintre toți candidații posibili ca unul care uite, a făcut ceva important. Și eu, împreună cu colegii mei de presă, încă o dată spun, jurnaliștii Clubului de Presă, meritul cvasi-exclusiv pentru distrugerea rețelei generalilor interlopi, presiunea pe care am pus-o, riscurile pe care ni le-am asumat, anchetele pe care le-am publicat și le-am dus mai departe, au făcut ca să se așeze treburile așa la nivel de DNA și mai ales SRI. Pentru că, încă o dată spun, chiar dacă nu place nimănui, dacă SRI-ul nu dorea să se întâmple acest lucru, nu se întâmpla, punct. Ofer argumente oricând, tuturor. Fraților, dacă ați ști ce drame s-au petrecut, pentru că am văzut că mulți comentează cancerul duodenal și starea foarte proastă, extrem de precară a lui Dumbravă; așa e, este foarte bolnav. Dar pot să vă dau un alt exemplu: Adrian Severin, colegul nostru din Clubul de gândire GOLD, prietenul nostru, când a fost arestat pe nedrept a avut direct instalat un cancer la ficat. A scăpat ca prin minune. În urmă cu 2 ani de zile s-a vindecat de un al doilea cancer la plămâni. Un om sănătos și cu o viață sănătoasă. Adrian Severin a fost terminat de Coldea, el este o altă victimă despre care nu se vorbește. Ne place să vorbim despre Adrian Severin că este rusofil sau putinist, o invenție tot de-a lui Coldea. Eu sunt, de pe vremea lui Coldea, putinistul de serviciu, pentru orice aș fi făcut, pentru că n-am furat sau n-am mințit mi s-a găsit această etichetă de putinist, la fel ca și cu alții. Dar viețile multor sute de oameni, câteva zeci celebri, au fost distruse pe nedrept, începând chiar cu cei din lumea fotbalului, începând cronologic, nu ca importanță, de către sistemul acestui Coldea.

Acuma, la București, de ce am zis că prin dărâmarea rețelei Coldea, prin scoaterea din priză a generalilor interlopi (vă rog să rețineți acest termen pentru că îi descrie exact, generali interlopi și da, îi rog pe toți cei cu grade militare din instituțiile de forță, să le fie rușine că au tolerat așa ceva), înseamnă două lucruri la nivel de București. Înseamnă scăderea puternică a sprijinului pentru Nicușor Dan, care a inițiat Partidul USB (Uniunea Salvați Bucureștiul), el l-a inițiat cu sprijinul lui Florian Coldea. Vă rog pentru acest lucru să-l sunați pe domnul Michael Schmidt de la BMW, prietenul domnului Iohannis, să mărturisească, pentru că este în Monitorul Oficial, de ce le-a donat, la rugămintea lui Coldea, atâta amar de bani, o dată 80.000 de dolari, altă dată 90.000 de dolari, acestor structuri. Pentru că Coldea l-a rugat pe Michael Schmidt și dacă are cuvânt o să recunoască, că mi-a spus asta nu doar mie, era de față și Rareș Bogdan, fostul coleg de la Realitatea. Deci, Nicușor Dan este omul rețelei Coldea. Picarea acestei rețele, care a dominat Bucureștiul cel puțin în ultimii 4 ani, deși mulți oameni sunt de pe vremea lui Băsescu, adică inclusiv Băsescu mai are reminiscențe aici și care voia să-l folosească pe Coldea ca și un baros. N-a reușit. Înseamnă că această scădere înregistrată în sondaje a lui Nicușor Dan va fi dublată de o imposibilitate de intimidare, în ultimele 2 săptămâni, cum se face, din partea oamenilor lui Coldea care-l gardează. În al doilea rând și Piedone este în scădere. Și în emisiunile de la Realitatea, la Anca Alexandrescu, la Nicoleta Cone, la tine, la Laurențiu Botin, am discutat și s-a discutat de mai multe ori despre felul surprinzător pentru toată lumea, inclusiv pentru mine, prin care Piedone este direcționat și a fost protejat și este, probabil, în continuare,de o rețea de tip Coldea. Au fost multe legături cauzale care s-au discutat în emisiune, au intrat și ei, au contrazis sau n-au putut să contrazică acest aspect situațional. Acești 2 candidați sunt afectați direct de scoaterea din priză a generalilor interlopi, de dărâmarea acestei rețele. Și la al treilea candidat, la Burduja, ar fi niște influențe, dar el nu contează, el nu iese din 9-10%, pe linia nașului său. Să nu-i mai spunem numele, pentru că n-o să mai poată să danseze de bucurie în seara asta la petrecerea unde se află.

N-am nicio dovadă despre George Simion în acest moment că ar colabora cu Coldea și, har Domnului, a stat pe lângă mine George aproape un an de zile, însă am certitudinea că cel pe care a vrut să-l suspende din partid și nu l-a mai suspendat, Marius Lulea, are relațiile de afaceri în rețeaua lui Coldea. De la Iulian Dumitrescu, la câți vreți. Dacă Lulea vrea să intervină o să-i fac lista de interese de afaceri din rețeaua lui Coldea. Lulea a avut niște date pentru ca să fie recrutat, el fiind minoritar și, fiind și în business, a intrat în atenția departamentelor SRI pe care le coordona Coldea. În rest, am doar îndoieli legate de Cristian Terheș, despre Gigi Piperea nu știu, am bănuiala. Despre George Simion nu pot să spun, însă, că în acest an în care a stat lângă mine a dat vreo dovadă, dimpotrivă, de câteva ori l-am văzut extrem de dur împotriva lui Coldea, dar și el a tăcut. Ca să fim corecți până la capăt, să nu dezavantajăm sau să avantajăm pe cineva, și George Simion a tăcut pe acest subiect, Coldea, inclusiv în toată ziua de joi.

Despre USR nu am ce să spun, că acolo e tot partidul. Acolo n-am pe cine să aleg că n-ar fi în rețeaua Coldea, că acolo e tot partidul, din păcate. Sper că am făcut un lucru util. M-ar fi scutit Elena Udrea de acest lucru dacă ar fi acceptat să vorbească mai mult. Ea știe multe din perioada în care a stat lângă Băsescu, pe multe le-a trecut în plângerea la DNA pe care a făcut-o nominal împotriva lui Coldea și Kovesi. Ea plătește nu pentru că a vorbit, ea plătește pentru că nu a vorbit. Dacă ea vorbea până la capăt și nu avea proasta inspirație să creadă că poate conlucra cu Coldea după ce s-a întors din Costa Rica, probabil că astăzi ar fi fost liberă și Coldea și alții ar fi avut probleme mai devreme. Dar presiunile pe care le-a făcut Băsescu asupra ei au adus-o în această postură în care și astăzi stă la pușcărie ca victimă a rețelei Coldea, din păcate.

Cozmin Gușă (interventie la Realitatea Plus)