Liderii politici români au decăzut sub presiunea sistemului Statului Paralel

Pornesc această analiză, extrem de importantă, după părerea mea, pentru mediul de putere românesc, de la cazul PSD și comunicatul de tip stalinist pe care l-a dat alaltăieri, acela de a boicota in corpore emisiunile de la Realitatea PLUS, pentru că Realitatea și Anca Alexandrescu și alții, au îndrăznit să-l critice pe Sorin Grindeanu, respectiv de la retractarea neoficială, dar confirmată de către Anca Alexandrescu, a acelui comunicat și anunțul prezenței lor din nou la Realitatea începând de săptămâna viitoare.

Sunt convins că nu ați priceput mare lucru, oricât de informați ați fi, din acest joc ciudat al unui partid care guvernează și vă întrebați dacă în cazul unui comunicat de presă, în cazul relației cu o televiziune, în cazul relației cu presa cei de la putere acționează așa, cum anume acționează în cazul mult mai complexelor lucruri legate de administrarea partidului de câteva sute de mii de oameni, legate de administrarea treburilor țării, legate de administrarea relațiilor externe ale României și sunteți cu atât mai mirați cu cât l-ați văzut pe Ciolacu în ultimii ani de zile destul de ponderat, calm, cu niște greșeli făcute în ultimele luni, dar în niciun caz atât de repezit și de dezlânat; nu mai zic că mai are pe lângă el oameni lucizi sau destul de clari în gândire, cum ar fi Mihai Tudose. Ei, uite că toți s-au făcut praf în fața unui atac de presă pe care l-au tratat atât de necorespunzător. Asta ne arată, așa cum am spus și ieri, și alaltăieri, că la vârful structurii PSD este foarte multă ceață, este foarte multă dezorganizare, treburile sunt dezlânate.

Putem să vorbim, dacă vreți, în accepțiunea editorialului de astăzi și despre PNL, care este vraiște: este necondus, există părerea că e condus de la Cotroceni, de unde nu se comunică, e clar că nu e condus de Ciucă, e clar că niciunul dintre prim-vicepreședinți nu are autoritate, iar secretarul general e doar de formă. N-au candidat la președinție și putem să mergem mai departe ca să arătăm cât de slab stă PNL-ul. Ne mutăm la USR, care este pur și simplu praf, cu o alianță cu un PMP ce apare cvasi-dizolvat, deși are doi europarlamentari, Tomac și Băsescu, și cu un partid, Forța Dreptei, de la care nu pricepem nimic, nici pe cine reprezintă, nici ce vrea, decât că urlă din când în când Ludovic Orban, protejatul Laurei Codruța Kovesi și a lui Coldea. Nici măcar AUR nu se poate agrega decisiv în actualul sistem și atmosferă din România, deoarece oamenii așa-zis tari din punct de vedere public sau al expertizei nu prea vin către AUR, unii de teamă unor repercusiuni, alții tocmai pentru că nu văd o agregare destul de consistentă, iar atunci când cei de la AUR sau George Simion încearcă să facă ceva mai dur, imediat, hodoronc-tronc, sunt etichetați ca fiind „putiniști", așa cum s-a întâmplat și acum, când George Simion a reclamat alaltăieri, pe bună dreptate, negocierile de la Davos dintre Iulian Fota, reprezentantul României, și reprezentanții regimului Zelenski pentru un acord bilateral ce să fie ridicat la rangul de parteneriat strategic. N-a făcut bine, e putinist. Despre S.O.S. ce să mai zic, apare totuși ca un partid marionetă, iar din cauza exceselor de neexplicat totuși, pentru că este o tipă inteligentă Diana Șoșoacă, dar are niște excese de neexplicat, nu poate să fie luat în serios.

Ce vreau să spun, prieteni? Vreau să spun că 20 de ani de presiune asupra creierelor politicienilor români din partea Statului Paralel, presiune dublată de cea a FBI în vremurile dominate de Coldea și Kovesi, multiplicate major în ultimii ani odată cu războiul ucrainian, cu presiunea venită și de la CIA și de la alte structuri din Statele Unite, plus serviciile secrete germane, care se consideră obligate să ne tuteleze, ei bine toată această presiune le-a distrus gândirea și echilibrul politicienilor români, atâta cât era el. Bineînțeles că marea majoritate au statut de marionete, dar chiar și marionete fiind trebuie să ai totuși o anumită autonomie în gândire, pentru că ăia dictează să faci niște lucruri, dar treburile trebuie să le duci la capăt chiar tu.

Avem concluzia că în acești 20 de ani orice lider politic de la vârful României a acționat cu pistolul la cap, orice acțiune majoră a sa, că a fost președinte, prim-ministru, președinte de partid sau ministru, a fost controlată și comandată de către așa-zisele „păduri", adică serviciile secrete, care servicii secrete la rândul lor erau presate de către serviciile secrete străine, mai ales de către cele americane, iar când un politician, lider administrativ, nu respecta consemnele date era distrus rapid de către presa cu epoleți, apoi sau concomitent chemat la parchete, mulți dintre ei sfârșind și în închisoare, apropo de Liviu Dragnea sau alții. Apropo de Dragnea, vi-l mai amintiți pe vajnicul Dragnea de care s-a ales praful? Nu este el, cel care a sperat că dacă dă mâna cu Trump, gardat de către Grindeanu, care era omul sistemului, nu o să mai aibă probleme. Păi tocmai de-aia, că a dat mâna cu Trump, a fost rapid împachetat și vajnicul Dragnea, pentru că a ascultat de „pădure", a ascultat de Coldea, a ascultat de restul că rezolvă ei a sfârșit la pușcărie, iar astăzi îți vine să îi plângi de milă și nu vorbesc aici neapărat despre spitalizările lui, dar pot să vorbesc și despre spitalizări.

Cum să conduci în condițiile acestor presiuni venite de la serviciile secrete? N-ai cum. Iar astăzi, când vorbim, prieteni, toți politicienii de vârf din România sunt prinși în insectarul serviciilor secrete române și străine, care îi șantajează cu fel de fel de dosare infamante, de la unele de tip administrativ sau profesional, până la unele de tip personal, blocându-le astfel orice inițiativă, orice mișcare, orice tentativă de a gândi. Ce se va întâmpla în continuare în 2024? Nimic fără voie de la stăpânire. Atunci vă întreb, în final, și mă întreb retoric: Cum să abordezi campania electorală tu, ca om politic, sau tu, ca partid, când nu mai contează deloc valoarea sau succesul, ci doar acțiunile comandate și candidații care îți sunt impuși de către sistemele Statului Paralel sau ale Deep State-ului, sisteme controlate de către serviciile secrete românești sau străine? De aia spun că în anul 2024 partidele se vor defecta grav.

Cozmin Gușă

transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM