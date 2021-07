Lovitură de trăsnet în USR

O informație șoc a trecut ieri aproape neobservată. Dan Barna a decis ejectarea rezerviștilor din partid. Ce să însemne asta? Avem de-a face pur și simplu cu o măsură de epurare? De purificare? Sau decizia are o bătaie mai lungă și intenția copreședintelui USR-PLUS este aceea de a se îndrepta în pasul următor și împotriva cârtițelor serviciilor secrete? Adică a activilor? Asistăm cumva la debutul unui război intern crâncen de genul celui din PNL?

USR-PLUS este un partid la zămislirea căruia au colaborat reprezentanți de mari corporații, servicii secrete străine, dar și servicii secrete autohtone, fără îndoială rezerviști ai instituțiilor de forță, Fundația Soros și toate celelalte eminențe cenușii de la nivel european sau național care propovăduiesc neomarxismul. Dar care, în esența lor, susțin interesele multinaționalelor, precum și prevalența deciziilor Uniunii Europene asupra suveranității naționale. Nu întâmplător Dacian Cioloș, care și-a făcut stagiul militar la Securitate și a păzit-o pe dizidenta Doina Cornea și a fost propulsat în politică de fostul șef Doi și-un Sfert și este în prezent susținut de statul francez căruia îi servește interesele este copreședinte al acestui partid.

Și de asemenea, deloc întâmplător, Dan Barna, un alt personaj cu trecut dubios, este celălalt copreședinte. Iar între ei doi se duce o bătălie crâncenă. Cel care îi are în spate pe mai mulți dintre rezerviștii din USR și mai multe dintre cârtițele serviciilor secrete venite cu arme și bagaje, mai discret sau mai pe față în acest partid, este fără doar și poate Dacian Cioloș. Rupând pisica, Dan Barna lovește aparent și propriile interese numai că, în schimbul acestui sacrificiu, poate scăpa de Cioloș, care are o susținere externă mai puternică, susținere care, la momentul potrivit, ar putea să prevaleze și în competiția internă.

Este așadar o mișcare de sacrificiu. Pierd eu câțiva pioni, dar pierzi tu mult mai mulți. Și în final pierzi confruntarea. Acest tip de raționament l-a determinat pe Barna să ia o decizie bombă, pe care niciun alt partid până acum nu a mai luat-o. Alungarea rezerviștilor.

Este momentul să deschid o paranteză. Întotdeauna în ultimii 30 de ani am susținut că reprezentanții serviciilor secrete nu au pur și simplu ce căuta în politică, în sindicate, în presă, în biserică și în organizațiile societății civile. Rezerviștii se pot angaja bine-merci pentru a-și rotunji veniturile în societățile comerciale, dar nici acolo nu au dreptul să-și utilizeze, punându-și la dispoziție, cunoștințele, informațiile dobândite pe bani publici în timpul stagiului lor în instituțiile de forță. Cu atât mai mult nu au acest drept agenții activi ai serviciilor de informații. La fel cum, în mod obligatoriu, ar trebui interzisă prin lege funcținarea pe teritoriul României a societăților și fundațiilor aparținând în mod direct sau indirect serviciilor secrete. În perioada în care am fost senator am și propus o lege în acest sens, care a fost aruncată la coșul de gunoi prin votul majorității colegilor mei de atunci. Am închis paranteza.

Dacă așa va fi, ei bine, USR-PLUS inițiază un spectacol uluitor. Este primul partid care-i aruncă peste bord pe rezerviști. Cu ocazia asta, dacă lucrurile vor fi duse până la capăt, vom afla și noi cât de mulți sunt. Și poate că și alte partide vor urma exemplul USR. Dar acesta s-ar putea să fie doar pasul numărul unu. Cum de altfel ar fi și logic. Lovitura finală ar putea fi dată prin eliminarea cârtițelor. A acoperiților.

Dacă Dan Bara își duce amenințarea până la capăt, cine știe, poate că se va întâmpla minunea și USR va scăpa nu numai de cârtițele interne, ci și de cârtițele externe. Dar, în orice caz, decizia sa poate declanșa un război de toată frrumusețea, mai sângeros chiar decât este cel oferit de PNL. Iar dacă PNL este amenințat să se rupă, nu este deloc exclus ca și USR-PLUS să se spliteze. Să-i ajute Dumnezeu! Și pe unii, și pe alții!

Sorin Rosca Stanescu