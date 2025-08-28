Lovitura de stat de catifea: Puciștii din decembrie se dau la președintele Nicușor Dan

Să nu uităm nicio clipă că țara este condusă de autorii loviturii de stat din decembrie. În această cheie trebuie să citim lucrurile. Romania la putere un regim hibrid cu accente autoritarist și nelegitim.

Puciștii din toată lumea dau lovituri de stat pentru a uzurpa puterea pentru totdeauna. Nu dă nimeni lovitură de stat ca să dețină puterea doar 6 luni, până la alegeri. Așadar astăzi ne aflăm în aceeași stare ca pe 6 decembrie. Din păcate, alegerile din mai nu au însemnat și revenirea la democrație și constituționalism.

Nicușor Dan nu a făcut parte din complotul care a realizat lovitura de stat din decembrie. El era doar primarul Capitalei. A aprobat declarativ lovitura de stat din conformism sau din convingere, nu contează, însă trebuie să reținem că nu a fost participant.

Președintele Nicușor Dan le-a spus liderilor coaliției că intenționează să-i propună pe avocatul Gabriel Zbârcea și ambasadorul Marius Lazurca pentru a fi votați de parlament în funcțiile de directori la SRI și SIE.

Este dreptul constituțional al președintelui să pună pe cine consideră el în fruntea serviciilor. Trebuie să aibă oamenii lui pentru realizarea mandatului prezidențial, din moment ce președintele este și șeful Consiliului Suprem de Apărare a Țării, autoritatea investită, potrivit Constituției, cu organizarea și coordonarea activităților care privesc apărarea tarii și siguranța națională.

PSD și PNL contestă dreptul președintelui României de a numi directorii serviciilor în vederea realizării mandatului prezidențial.

Așa ceva este inacceptabil. Este o adevărată lovitură de stat de catifea care vrea să îi ia atribuțiile președintelui și mijloacele de a-și îndeplini mandatul!

Puciștii ar vrea ca președintele să fie doar un mandatar al lor, un fel de marionetă, iar puterea să fie la ei. Acesta este fondul problemei! Puciștii vor să încalce spiritul Constituției și chiar și litera ei, din moment ce își arogă dreptul să facă propuneri pentru directorii serviciilor iar președintele doar să le prezinte formal Parlamentului. Puciștii vor să conducă în locul președintelui!

Nu e normal că s-au banalizat discuțiile că partidele ar vrea să propună oameni în fruntea SRI și SIE iar președintele, pe post de om de paie ar urma doar să propună parlamentului numele pe care i le-au scris puciștii pe un bilețel.

Dacă Grindeanu, Bolojan, Predoiu și cine o mai fi, vor să conducă țara, trebuiau să se prezinte în fața electoratului pe 4/18 mai. Țara se conduce cu legitimitate, cu votul românilor, nu cu bilețele.

Acum se desfășoară sub ochii noștri tentativa puciștilor de uzurpare a atribuțiunilor prezidențiale. În rest, cretinismele despre "legionari" din campania de defăimare a candidaților propuși de președinte nu pot fi argumente pentru puciști. Dimpotrivă, sunt circumstanțe agravante! Linșajul la care sunt supuși "legionarii" Zbârcea și Lazurca de fapt nu este la adresa lor, ci la adresa președintelui.

În același sens, oficinele puciștilor vor să îl lase pe președinte fără electoratul său, să îl izoleze, ca să fie complet lipsit de putere. Mesajele lor de propagandă pretind că președintele și-a trădat alegătorii pentru că s-a dat cu naționaliștii și suveraniștii. La cât de prostii sunt elitiștii noștri, cu bananele și blugii, nu exclud chiar ca mesajul să prindă. Puciști au fost, puciști sunt încă! Junta de la 6 decembrie nu cedează nimic. Revenirea la constituționalism și democrație mai trebuie să aștepte.

George Scarlat