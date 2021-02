Mai tare decât Securitatea tatălui

Consultantul politic Cozmin Gușă publica pe pagina sa de Facebook un fragment video in care premierul Florin Cîțu declara intr-o conferinta de presa pe tema Bugetului 2021 cum a aprobat amendamente ale USR PLUS cu toate ca nu erau in interesul cetățenilor. "Si pe alea le-am aprobat!", spune primul ministru.