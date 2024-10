Maia Sandu se bate-n turul doi cu cel pe care l-a arestat în mod ilegal!

În această dimineață, am scris o analiză, trezindu-mă la prima oră, în care am argumentat de ce eu cred că referendumul din Moldova a fost dublu fraudat, în mod fizic, respectiv moral și, în plus, de ce cred că Maia Sandu ar putea rămâne președintele Moldovei tot printr-o fraudă electorală.

În fine, am arătat acolo că de fapt noaptea trecută la Chișinău a fost una de tip Geoană 2009. Aveți AICI linkul de pe Solid News unde puteți să citiți in extenso acest editorial, în care am argumentat ceea ce spuneam, anume că eu nu cred că acea diferență de 10% la referendum în favoarea celor anti-UE, după numărarea a 85% dintre voturi, a putut să fie răsturnată prin proceduri legale. S-au numărat voturile diasporei, diaspora este administrată de către consuli sau ambasadori sau personal diplomatic aflați sub totala obediență și ascultare a actualului guvern, un guvern de tip samavolnic, de la Chișinău și, pe modelul din 2009 din România, în care a fost furat Geoană în favoarea lui Băsescu de către Statul Paralel, sunt convins că așa s-au întâmplat treburile și azi-noapte la referendum. De aia am spus că moldovenii au trăit o noapte a la Geoană 2009. În ceea ce privește rezultatele alegerilor prezidențiale, aici mie de asemenea mi se pare limpede că toți cei care au înregistrat scoruri după Maia Sandu, în spatele ei, care a făcut vreo 36-37% în Moldova și a ajuns la 40 și puțin la sută, cu voturile din diaspora, care, așa cum am spus eu, sunt sigur că au fost fraudate, ei, toate acele voturi vor fi anti-Maia Sandu la turul 2 de peste două săptămâni și doar dacă fraudează va ajunge în poziția să-și reînnoiască mandatul de președinte, tot pe modelul lui Băsescu din 2009, care, numai pentru faptul că a fraudat, a putut să ne siluiască încă cinci ani de zile, din 2009 în 2014.

Concluziile ne privesc și pe noi, sunt unele de tip pozitiv, dacă ne referim la moldoveni. Au un spirit; ne place, nu ne place, este spiritul lor și acest spirit și l-au exprimat la votul pentru referendum, la votul de la prezidențiale, în ciuda faptului că au fost abuzați din toate punctele de vedere în ultimii patru ani. Așa cum v-am spus, democrația a fost suspendată în Moldova în ultimii patru ani, Moldova care, din punctul meu de vedere, este un Securistan mai mic, dar mai dictatorial. Strigătul de bază al moldovenilor a fost unul de tip ortodox, ceea ce este mare lucru. Spiritul ortodox este mai puternic în Moldova decât în România, din câte vedem. Moldovenii s-au manifestat și anti-LGBT, foarte puternic; au fost invadate rețelele de socializare de reclame sau de testimoniale care spuneau că UE este LGBT - erau puțin exagerate, dar nu departe de adevăr, apropo de strategia de a impune LGBT-ismul în toată Uniunea Europeană. Cum s-a putut acest lucru și asta este un element senzațional? Păi nu există STS în procesul electoral de la Chișinău, prieteni! Acolo a existat un șef al Autorității Electorale Permanente pe vremuri, pe care îl cunoașteți, și care se numește Iurie Ciocan, cel care, până să intre în politică, a făcut parte din Clubul de Gândire GOLD. El chiar a făcut un sistem electoral antifraudă, fără STS. În România este STS: rezultatele vin de la secțiile de votare, intră la STS și după aia sunt prezentate public. În Moldova rezultatele vin, sunt introduse în sistem și apar direct pe ecran, în mod real, de-aia a fost mai dificilă fraudarea și s-a putut face doar la secțiile din străinătate, care, sigur, sunt atât de controlate.

Legat de referendum, nu știți, că nu v-a spus presa românească: la acest referendum, până în acest moment, unde se arată un avantaj probabil de 10.000 de voturi în favoarea pro-europenilor, 83.000 de votanți, care au votat la prezidențiale, au refuzat buletinul de referendum, semn că nu erau de acord cu referendumul. Dacă ar fi votat acești 83.000 de moldoveni, ar fi câștigat cu aproape 60% tabăra anti-UE, ca să știți cum stăm de fapt, iar asta este senzațional. Nu cred că o să auziți în altă parte în România, că nu e voie, iar în Moldova cu atât mai puțin. 83.000 de buletine refuzate! Alegătorii n-au vrut să le ia de la oamenii din secțiile de votare, dar și-au luat buletinul de prezidențiale și au votat pentru: Stoianoglo, Usatîi, Natalia Morari, mulți, de acolo, îi cunosc pe câțiva, dar nu-i cunosc pe toți.

Apoi, legat de prezidențiale: prieteni, Maia Sandu se va bate în finală cu Alexandr Stoianoglo, găgăuz, reprezentantul Partidului Socialiștilor, care are următoarea istorie personală: în timpul mandatului lui Maia Sandu, omul ăsta a fost uns procuror general, apoi a fost dat jos din funcție în mod ilegal, apoi a fost reținut de pe stradă și băgat în arest, apoi a fost pus în arest la domiciliu, iar procesul l-a câștigat împotriva Maiei Sandu, semn că a fost arestat ilegal de către cea cu care astăzi se bate în finală, justiția a impus plata despăgubirilor, pe care le-a încasat Alexandr Stoianoglo, și repunerea în funcție, dar n-a mai fost repus în funcție niciodată. Vă dați seama cum arată turul 2, între o Maia Sandu, care, prin puterea conferită în Republica Soros, de către oamenii lui Soros, dintre care o parte, din păcate, sunt români, l-a abuzat pe acest finalist al ei, care acum a venit și probabil că se va răzbuna, dacă fraudele nu vor fi foarte mari. Concluzia de parcurs, pentru că vom mai discuta despre această temă, este că soluția pentru Republica Moldova, care n-are flotabilitate economică, care se chinuie, gâfâie, mă rog, o țară amărâtă, este tot cea pe care v-o spun de atâția ani (am vreo 22 de ani de când susțin asta): România + Moldova = România. Alt proiect este iluzoriu.

Cozmin Gușă