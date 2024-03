Manipulatorii pandemiei și vaccinării sunt încă protejați, iar valeții Statului Paralel tremură de frica lui Putin!

Ca să știți în ce lume trăim! Ăsta este scopul editorialului de azi, prieteni goldiști, și o să relatez pentru definirea acestui scop două situații recente.

Prima: joia trecută am emis și am publicat apoi editorialul despre mizerabilii din presa românească, care, după ce au primit bani ca să fie propagandiștii vaccinării, s-au întors și, fără să-și asume vina și fără să-și ceară scuze, au constatat cu seninătate, dar extrem de turați din punct de vedere al emisiei, că aceste vaccinuri fac rău, omoară oameni, scot din remisie cancere, generează noi morți, provoacă boli, morți subite. Da, da! Săptămâna trecută s-a întâmplat acest lucru la Antena 3 și despre asta a fost editorialul meu. Imediat după acest lucru, YouTube a șters cvasi-instantaneu postarea noastră legată de editorial, dar odată cu acel lucru a și blocat canalul de YouTube Gold România.

Ăsta este motivul pentru care în această săptămână nu ne puteți viziona și pe YouTube; oricât au încercat colegii mei să conteste, nu s-a mișcat nimic. De ce? Pentru că adevărul nu trebuie spus în România și mai ales pentru că manipulatorii nu trebuie demascați. Asta să înțelegeți din faptul că un editorial normal, care constata o situație anormală, adică unii care au fost propagatorii vaccinării să vină și, fără să-și ceară scuze sau să-și admită greșeala, să constate public și să sperie lumea că e pe moarte, că asta au făcut de fapt cei de la Antena 3, alde Gâdea, Chirieac, Ciuvică și alții, ni se pune pumnul în gură, asta este expresia neaoșă folosită. Dar bineînțeles că nu ne lăsăm, dovadă că și continuăm să emitem în această direcție.

A doua situație: ieri, aflând treaba cu editorialul de la Youtube, am redistribuit editorialul meu, pe principiul că „verba volant, scripta manent", adică cuvintele, emisia au zburat, dar a rămas transcrierea editorialului, și brusc mă trezesc că un director din presă, care a primit editorialul meu redistribuit, acest director din presă, greșind destinatarul, scrie așa (cuvinte care au ajuns la mine): „Ce limbaj violent are ăsta. Capătă tupeu pe măsură ce Putin câștigă. Vai de noi!". „Ăsta" din mesajul directorului de presă eram eu, Cozmin Gușă, dar în chip de putinist. Vă dați seama ce frică au ăștia de Putin și de mine, încât în capul lor s-a unit ideea că Gușă este putinist, Putin câștigă teren, Gușă are curaj și îi trage la răspundere pentru milioanele pe care le-au încasat și minciunile pe care le-au emis în timpul pandemiei.

După ce am primit mesajul, am râs, dar asta nu înseamnă că nu i-am răspuns corespunzător respectivului director de presă, amintindu-i, pentru urechiușele lui, inclusiv vremurile în care Kovesi își anunța viitoarele arestări prin declarații în gazeta condusă de către el. Are rost să vă zic și faptul că ziarul pe care îl conduce respectivul s-a umplut de bani în pandemie, promovând minciunile propagandei pro-vaccinare, lucru pe care am aflat tot ieri că acest director de presă nu îl regretă deloc; așa mi-a răspuns.

Ca să pricepeți cât de gravă e treaba, vă zic să respectivul jurnalist, ce a lucrat pe vremuri sub coordonarea mea și căruia i-am făcut doar bine, nu este vreun monstru de presă, cum ar fi Nistorescu, spre exemplu, sau Tapalaga sau alții, ba chiar e unul dintre cei blajini; deci cu atât mai de speriat e felul în care gândește și acționează. În fine, din aceste două întâmplări, prieteni goldiști, puteți deduce că nemernicii pe care i-am evocat săptămâna trecută nu au regrete. Ei încearcă să iasă basma curată în fața publicului și se împiedică de lucrurile pe care noi le expunem aici, la Gold FM, sau în alte câteva locuri.

De fapt, concluzia e că aceștia abia așteaptă să poată juca din nou în filmul „Cine nu e cu noi, e împotriva noastră", deci trebuie blocat deocamdată, după cum putem, în cazul Gold FM e vorba de YouTube, sau etichetat ca „putinist", în cazul meu, că încă pare că e la modă, chiar dacă îi apucă pe șira spinării o mare frică legată de revenirea spectaculoasă a lui Putin în prim plan. Cine va avea câștig de cauză: propagandiștii nemernici sau normalii? Nu știm încă, dar e o luptă aprigă care se dă între aceste două tabere. Decizia le va aparține în România cetățenilor care sunt așteptați la vot. Hai să vă vedem cât de activi sunteți în a vota propagandismul sau normalitatea.

Cozmin Gușă

(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)