Marea criză din PSD

Cum era de așteptat, PSD a dat în clocot. După eșecul istoric al acestor alegeri prezidențiale. Care au urmat unui alt eșec istoric, cel de la europarlamentare. Două curente de opinie se confruntă. Primul reclamă schimbări majore imediate. Al doilea, schimbări majore amânate. Cum e mai bine? Cine va avea câștig de cauză? Și ce înseamnă în definitiv aceste schimbări majore?

Pe fondul unor mari contraperformanțe în plan electoral, PSD, un partid din care nu am făcut niciodată parte și cu atât mai puțin fac parte acum, este intens demonizat. Tonul l-au dat Klaus Iohannis și întreg corul de demonstranți #Rezist, PSD-ul fiind identificat cu un continuator al Partidului Comunist, cu un grup criminal organizat care terorizează poporul român, reprezentând un pericol major la siguranța națională. Și fiind apelat drept „ciuma roșie". Un partid politic responsabil pentru rămânerea în urmă a României, pentru situația umilitoare în care se plasează statul nostru în interiorul Uniunii Europene și, culmea, chiar și pentru pierderea controlului asupra suveranității naționale și a resurselor. Ca urmare, așa cum Klaus Iohanis și liderii PNL au afirmat insistent, PSD trebuie eliminat. Scos din istorie. Și, în cel mai bun caz, în locul lui ar trebui să se nască, afirmă aceștia, un alt partid. Social democrat de tip european.

Această demonizare, care cunoaște astăzi un punct culminant, coincide cu alte trei împrejurări devastatoare pentru PSD: 1). O pierdere fenomenală de viteză electorală, într-un ciclu în care se succed rapid patru momente extrem de importante în care cetățenii sunt chemați la urne, două dinte ele fiind deja consumate; 2). Un asalt, practic din interiorul acestui partid, prin construcția numită Pro România, un instrument creat de Victor Ponta, fost ofițer acoperit, împreună cu un grup tot de acoperiți, cu scopul de a destructura PSD și a prelua în mod ostil conducerea acestui partid; 3). Acțiuni de tip sinucigaș puse la cale chiar de la nivelul conducerii superioare a acestui partid. Supus simultan unui asemenea tir, PSD poate să facă implozie.

Voi începe cu sfârșitul. Doamna Viorica Dăncilă, pe care am votat-o la prezidențiale pentru că, în concepția mea, a reprezentat răul cel mai mic, trebuie să demisioneze. Imediat. Și să înțeleagă că, dacă sunt necesare schimbări în politica PSD, acestea trebuie să pornească de la vârf. Pentru că politica o fac oamenii. Toți președinții PSD, cu excepția lui Ion Iliescu, care și el a făcut un pas înapoi, au plătit crunt pierzându-și poziția de câte ori a fost înregistrat un eșec electoral la prezidențiale. De ce ar face Viorica Dăncilă excepție? De ce această excepție ar trebui să se producă tocmai acum când, spre deosebire de alte dăți, eșecul nu este la mustață, ci de-a dreptul catastrofal? Și cu cât mai repede doamna Viorica Dăncilă va demisiona, cu atât mai bine va fi pentru partid. Pentru că va exista timpul necesar pentru ca o nouă echipă ce conducere, mai puțin obosită, mai motivată, să preia lupta pentru putere, care înseamnă înainte de toate lupta pentru a obține un credit cât mai mare în propriul bazin electoral, dar și în general, în raport cu cetățenii țării. Există însă un motiv suplimentar și extrem de puternic de natură să o detemine pe Viorica Dăncilă să demisioneze.

Acel motiv se numește Gabriel Oprea. Și am să explic foarte succint afirmația de mai sus. Să admitem că doamna Viorica Dăncilă nu ar fi pierdut alegerile prezidențiale. Și că ar fi fost astăzi pe cai mari. Ei bine, chiar și în această situație, ea tot ar fi trebuit să se predea. Motivul fiind Gabriel Oprea. Acest Gabriel Oprea, un general cu un milion de stele nemeritate, a reintrat pe ușa din dos în conducerea PSD, în postura de reprezentant al unei uniuni a militarilor rezerviști și activi. Doamna Viorica Dăncilă a încheiat un protocol cu mai multe sindicate, dar și cu această uniune, pe care, în mod eronat, a asimilat-o unui sindicat. Conform acestui protocol, despre care aflăm cu uimire că persoane din epicentrul conducerii PSD, cum este de pildă Gabriela Firea, habar nu au avut, reprezentanții respectivelor asociații fac astăzi parte din conducerea executivă a PSD. Așa se și explică prezența care a stârnit un mare scandal a lui Gabriel Oprea în seara alegerilor în biroul Vioricăi Dăncilă. Conform legii, persoanelor reprezentând instituțiile de forță ale statului, ca de altfel și celor din Justiție, le este interzisă participarea din interiorul unor partide la lupta politică. Partidele politice, la rândul lor, nu au dreptul să admită

în rândurile lor asemenea persoane. În noua sa postură, Gabriel Oprea reprezintă o uniune din care fac parte și lucrători activi ai instituțiilor de forță din statul român - poliție, servicii secrete, armată, etc. Și cu toate acestea, a semnat un protocol cu doamna Viorica Dăncilă, iar astăzi face parte oficial din conducerea executivă a PSD. În baza unei infracțiuni. Prin urmare, doamna Viorica Dăncilă, din orice perspectivă am analiza situația, și chiar dacă ar fi câștigat alegerile prezidențiale, trebuie să răspundă pentru această ilegalitate.

Sub aspect moral, situația este la fel de gravă. Să ne amintim că înainte de a fi devenit fluture, domnul Gabriel Oprea a fost vierme. Aliat la guvernare fiind cu Victor Ponta, în numele unui partid de strânsură, alcătuit în special din rezerviști și din activi acoperiți, Gabriel Oprea a ajuns viceprim-ministru al Guvernului Ponta. Răspunzând de siguranța națională a statului. Și, din această poziție, împreună cu Ponta, a creat „Grupul Interministerial Strategic" în umbra Guvernului României. Structură care, în conformitate cu actul normativ semnat de Victor Ponta, avea să fie o comunitate paralelă a serviciilor secrete controlată de Gabriel Oprea. Și, atenție, singurul serviciu secret care nici măcar formal nu se afla sub lupa Parlamentului ori instituției prezidențiale. Era de fapt o poliție politică. Un alt stat subteran. Care, în concepția lui Gabriel Oprea și a lui Victor Ponta, urma ca, după ce Ponta ajungea președintele României, să integreze toate celelalte servicii secrete ale statului. Sub conducerea lui Oprea. Același Gabriel Oprea, în sufrageria căruia s-a petrecut una dintre cele mai mari nelegiuri electorale din România.

Astăzi Gabriel Oprea a revenit la vârful PSD în baza unei decizii ilegale semnată de Viorica Dăncilă pe post de levier al lui Victor Ponta. Levier și antemergător. Pentru că Victor Ponta vizează în mod explicit preluarea ostilă a conducerii PSD.

Acest grav eveniment, dezvăluit practic de presă chiar în seara alegerilor în care s-a consumat eșecul istoric al PSD, precipită procesul de înlocuire din mers a conducerii acestui partid. Și este de natură să o oblige pe Vorica Dăncilă să demisioneze imediat. Chiar astăzi. Dacă nu este capabilă să-și asume răspunderea pentru înfrângerea din alegeri, e obligată să-și asume răspunderea pentru aducerea lui Gabriel Oprea pe ușa din dos în staff-ul executiv al PSD.

Este cunoscut faptul că cel care a preluat în mod neoficial pentru moment cârma PSD este actualul președinte al Camerei Deputaților, Ion Marcel Ciolacu. Foarte bine! Cineva trebuia să ia inițiativa. Domnul Ciolacu poate ajunge președinte interimar al PSD, cu condiția ca presiunea venită de la nivelul Biroului Politic Exectiv să fie atât de mare, încât, în conformitate cu statutul, să demisioneze simultan doamna Viorica Dăncilă, locul unu pentru moment în PSD, domnul Eugen Teodorovici, locul doi în prezent în PSD și pentru moment de negăsit și Mihai Fifor, locul trei în PSD. Numai astfel, conform statutului, domnul Marcel Ciolacu poate veni în poziția de președinte interimar. Afirmam mai sus că una este demonizarea, care poate însemna, dacă partidul e prea slăbit, și auto-demonizare și alta este o evaluare realistă a propriilor greșeli în plan uman și strategic și operarea schimbărilor necesare pentru ca PSD să nu ajungă în lada de gunoi a istoriei, așa cum vor cei mai mulți dintre dușmanii acestui partid. Ei bine, din această perspectivă, e bine să nu aflăm prea târziu ceea ce puteam afla chiar azi. Cine este acest Ion Marcel Ciolacu? Prea multe nu știe opinia publică, cu excepția faptului că, relativ de curând, el a preluat președinția Camerei Deputaților. Și ca să nu aflăm mai târziu ceea ce putem afla chiar azi, îmi permit să-i informez pe cititori asupra unui detaliu. Domnul Marcel Ciolacu este, conform unui tabel oficial publicat de Academia Națională de Informații Mihai Viteazul - instituția băieților cu ochi albaștri - în poziția a patra ca student doctorant al acestui așezământ așa zis de învățământ superior. Și figura încă din anul 2013. Prin urmare domnul Ciolacu, înainte de a o decapita pe doamna Viorica Dăncilă, decapitare necesară, are obligația ca, în cursul zilei de astăzi, să explice care sunt legăturile sale și la ce consecințe au condus cu faimosul incubator de securiști, purtând în mod nedrept numele de Mihai Viteazul.

Și dacă tot vorbim de o schimbare, mai întâi în plan uman, cred că ar fi util ca fiecare membru al noi conduceri PSD, fie ea și provizorie, să declare în fața națiunii, verbal și în scris, asumându-și răspunderea pentru fals, dacă este sau nu, în tot sau în parte, o dronă a vreunui serviciu secret, român sau străin. După care ar putea să înceapă și necesara modernizare a PSD.

O precizare finală. Dacă unii nu au băgat de seamă, eu însă am sesizat că înainte ca țara să fie vândută cu iresponsabilitate și cu nesimțire străinilor și să se transforme într-o colonie, pândită de dezmembrare, ea a fost și este vândută unor lighioane autohtone. Pentru a se proteja și pentru a deveni mai eficiente, lucrează sub acoperirea unor instituții de forță.

Sorin Rosca Stanescu