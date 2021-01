Marea Revoluție Globală din 2020

Trăim vremuri Revoluționare. Revoluționare fără ghilimele, revoluționare în sensul strict al cuvântului, o Revoluție care a dat deja naștere unei "Noi Normalități" și a unui "om nou".

Căci dacă vă veți uita in Dicționar veti constata ca prima definite a cuvântului "REVOLÚȚIE, revoluții, s. f. I. 1." este "Schimbare fundamentală a valorilor, a instituțiilor politice, a structurii sociale, a conducătorilor și ideologiilor unei societăți." si abia al doilea sens e ăla uzual - popular, cum îl considera și DEX-unul, cu care ne-am obișnuit noi, și anume acela de "2. (Pop.) Răscoală, revoltă."

Deci, pentru a sintetiza și clarifica sfera noțională a cuvântului Revolutie trebuie sa ajungem sa înțelegem ca aceasta nu este definita și nu are ca principala caracteristica nici autorul sau actorul principal al acesteia cum ar fi o anumită grupare politica sau chiar poporul in ansamblul sau și cu atât mai puțin modul de manifestare al actorilor: violent, sângeros sau de catifea.

Singurul lucru care definește o revolutie este schimbarea radicala pe care o aduce in societate. Nimic altceva.

Or, ceea ce am trăit in 2020 a fost, fără doar și poate, o Revolutie in adevăratul sens al cuvântului, iar vremurile pe care le trăim le putem eticheta, fără sa ne temem ca greșim, ca fiind unele unele cu adevărat Revoluționare.

Niciodată intr-un interval atât de scurt nu s-au întâmplat atât schimbări de radicale la nivel global. Niciodată limitările de drepturi și libertăți fundamentale fundamentale nu au fost atât de radicale și evidente de la limitarea liberalii religioase și de conștiința, la limitarea dreptului la LIBERA exprimare, la libertatea de mișcare, de întrunire, de asociere! Și mai ales limitarea dreptului de a gândi! Niciodată pana acum popilulatia întregii lumi nu a "achiesat" atât de repede și de deplin la măsurile de coerciție la care a fost supusa.

Intr-un singur an, de fapt doar in vreo 10 luni, lumea s-a schimbat dramatic, astfel ca lumea anteRevolutionară pare acum utopica, desprinsa dintr-o poveste. Dar cel mai important e ca omul s-a schimbat radical și brusc, aceasta fiind o reușită pe care nicio alta Revolutie anterioară nu a reușit-o atât de bine.

De ce? Pentru ca Marea Revoluție Globală are ceva ce nu au avut celelalte revoluții anterioare, și anume un centru unic de comanda la nivel global și o arma de exterminare ideologică și informațională in masă a oponenților, a contrarevoluționarilor: Mass-media și Internetul!

Afirmația de mai sus in ceea ce privește "armele" Marii Revoluții Globale este probata irefutabil de propria voastră experiența și interacțiune cu Mass-media și rețele de "socializare" in care ați putut constata nu doar ca diversitatea de opinii pare sa fi dispărut, ci și ca orice opinie contrara intereselor Revoluției este înfierată și combătută cu mânie revoluționara și exterminată, executata public pe eșafod in uralele mulțimilor fanatizate.

Cât despre comanda unică a Marii Revoluții Globale, aceasta este asumată transparent de Forumul Economic Mondial, iar Revoluția condusă de acest Forum Revoluționar are și un nume:

THE GREAT RESET!

Totul este aparent transparent, la vedere, fiind expuse fără ocolișuri țelurile și mijloacele acestei Revoluții chiar pe site-ul Forumului (https://www.weforum.org/great-reset/):

"Este urgent ca părțile interesate la nivel mondial să coopereze în gestionarea simultană a consecințelor directe ale crizei COVID-19. Pentru a îmbunătăți starea lumii, Forumul Economic Mondial începe inițiativa Marea Resetare.

CONTEXTUL

Criza Covid-19 și perturbările politice, economice și sociale pe care le-a provocat schimbă fundamental contextul tradițional pentru luarea deciziilor. Inconsecvențele, inadecvările și contradicțiile mai multor sisteme - de la sănătate și financiar la energie și educație - sunt mai expuse ca niciodată în mijlocul unui context global de preocupare pentru vieți, mijloace de trai și planetă. Liderii se află la o răscruce istorică, gestionând presiunile pe termen scurt împotriva incertitudinilor pe termen mediu și lung.

OPORTUNITATEA

Pe măsură ce intrăm într-o fereastră unică de oportunitate pentru a modela redresarea, această inițiativă va oferi informații care să ajute la informarea tuturor celor care determină starea viitoare a relațiilor globale, direcția economiilor naționale, prioritățile societăților, natura modelelor de afaceri și managementul a unui bun comun global. Pornind de la viziunea și vasta expertiză a liderilor angajați în comunitățile forumului, inițiativa Great Reset are un set de dimensiuni pentru a construi un nou contract social care să onoreze demnitatea fiecărei ființe umane."

Traian deja in plină "Nouă Normalitate"!

Spuneți "Adio" normalității pe care o știați.

Da! Lumea s-a schimbat deja. Și o sa se mai schimbe, asta e clar! Ceea ce e normal, îmi veri spune, ca doar asta se întâmpla "de când lumea"...

Da, doar ca ceea ce particularizează Marea Revolutie Globală numita "The GREAT RESET" este viteza schimbărilor și DIRECTIA dezvoltărilor ulterioare.

Limitarea drepturilor si libertăților? Cenzura? Ideologia unica de stat? Controlul populației? Ura antitraditionala și antireligioasa? Controlul economiei de către multinaționale?

Clar, toate astea sunt deja cunoscute, le trăim deja! Astea erau previzibile și predictibile înaintea declanșării revoluției, doar ca nu știam cum vor proceda pentru a strânge și mai tare șurubul.

Acum știm. Dar nu știm și nici nu cred ca vrem sa știm ce ni se pregătește in valul 2 de revolutie. Căci întotdeauna implementarea și consolidarea "valorilor revoluționare" are costuri mult mai mari decât revoluția însăși. Istoria confirma de fiecare data acest lucru.

Ce se va întâmpla cu noi, cu toți? Nu știu. Foarte probabil ce vor ei. Ce se va întâmpla cu noi antirevoluționarii, reacționarii și subversivii care atentam la idealurile nobile ale Rebolutiei Globale? Nu știu nici asta. Mă aștept la ce e mai rau. Și asta in primul rând din partea populației cuprinse de elanul revoluționar...

Cum nu vreau sa va stric începutul acestui al doilea An Revoluționar, sau anul 1 După Marea Resetare, va voi indemna la un singur lucru: NU VĂ TEMEȚI!

Indiferent cât de putini și de slabi suntem, cert e ca suntem de partea bună a baricadei! Poate nu și a istoriei... dar,

#NuVăTemeți!

"Pentru că n-aţi primit un duh al robiei, pentru a trai in temere din nou, ci aţi primit Spiritul înfierii, princare strigăm: Avva! Părinte!" (Romani 8, 15).

Dan Chitic