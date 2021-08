Mici deranjuri, între ochelarii lui Barna și vagonul lui Drulă!

Nu cred că cineva a uitat scena grețoasă, de cu ciocoism perfid, în care "liderul" USR Dan Barna stârnit revoltă, după o întâmplare surprinsă de camerele de filmat în Parlamentul României. Barna a scăpat din greșeală ochelarii de partea cealaltă a mesei prezidiului și a refuzat să-i ridice, deși a fost atenționat discret de colega lui.

Au trecut 33 de secunde, până ce a fost chemat un "sclav", angajat al Camerei Deputaților, care s-a aplecat și i-a ridicat, în timp ce el, privea absent, într-un punct neprecizat, cu o privire bovină. Mai departe: sute de persoane, între care care zeci de copii, au plecat, cu trenul din Mangalia și au ajuns la destinație, în Drobeta Turnu Severin, după două zile. A fost blocat pe câmp, iar mai apoi, din nou, într-o pădure, din cauza defecțiunilor succesive.

Autoritățile nu au intervenit pentru preluarea pasagerilor. Directorul CFR, Ovidiu Vizante, amicul lui Drulă, care tocmai i-a făcut cadou un nou mandat, a declarat cu nesimțire că directorii CFR au încercat să găsească noaptea o soluție pentru trenul blocat în câmp, și a reacționat iritat când a fost întrebat de ce nu s-a găsit acea soluție, pentru cei 30 de copii care au stat opt ore în tren, fără apă și fără mâncare. Un mandat nou, în care tocmai au ars încă două locomotive! Comentariul lui Dan Barna, "liderul" URS, și prietenul lui Drulă a fost acesta:" Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Să nu mai dăm informații greșite. Am siguranța că au fost mai mulți copaci pe acea cale ferată. Nelucrând la calea ferată, pe partea tehnică nu avem unde să ajungem. În realitatea e foarte frumos să se spună - să trimitem un autocar. Dacă ești pe câmp, la 2 noaptea, nu poți să trimiți autocare cu elicopterul", a spus Barna. No comment.

Un tren Inter Regio 1929 care trebuia să plece, zilele trecute, vineri după-amiază, din Gara de Nord, București, a întârziat 27 de minute pe ruta Ploiești Vest-Brașov-Sibiu. Motivul? CFR a lipit la garnitura originală două vagoane. Surse înalte din Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" S.A. (SNCFR) susțin că decizia a fost luată la ordinul ministrului Transporturilor, USR-istul Cătălin Drulă. Unul dintre vagoane era nou, de clasa a întâia și celălalt, un vagon-restaurant. Toate acestea, pentru confortul de megaciocoi al fiului securistului Drulă, ajuns ministru.

Ați vomat? Bine. Spălați-vă pe dinți și citiți mai departe"

La EximBank, Banca Statului român, un domn pe nume Traian Halalai a beneficiat în anul fiscal 2020 de un contract de mandat remunerat cu 1,03 milioane de lei, plus încă 258.000 de lei de la comitetul interministerial de garantare și asigurare. În total, statul român l-a plătit pe Halalai cu peste 105.000 lei pe lună. În timp ce Președintele României câștigă 15.000 de lei pe lună, iar un pensionar din cei (prea) mulți primesc o pensie de 1200 de lei pe lună, poate și mai puțin.

În anul fiscal 2019, Halalai a avut 2,12 milioane de lei - contract de mandat și puțin sub 250.000 de lei - indemnizația de la comitetul interministerial de garantare. E bine, nu-i așa? Mergem mai departe.

Augustin Lazăr, vi-l amintițin nu-i așa, fostul Procuror General al României, apropiat al Laurei Koveși, a ieșit la pensie pe 27 aprilie 2019, deși se pregătea să-și depună candidatura pentru un nou mandat. Scandalul care a izbuncnit în urma acuzațiilor că ar fi fost însă un procuror torționar în trecut l-au obligat să facă pasul în spate și să se mulțumească cu primirea Marelui Premiu al Grupului de Dialog Social, dar și al Societății Timișoara (!!!), fapt care a oripilat intelectualitatea românească, cea nevândută, încă. ... Momentan Augustin Lazăr se bucură în liniște de pensia lui, care se ridică la aproximativ 6.000 de euro. Un alt "funcționar al terorii", Gheorghe Bălășoiu, a fost, până de curând (Dumnezeu să-l ierte!), magistratul cu cea mai mare pensie din România și probabil și din Europa. Acesta încasa aproximativ 12.000 de euro lunar, din care mai bine de 11.000 proveniți din taxele celorlalți contribuabili, pentru că el nu a cotizat la bugetul de stat decât pentru o pensie de aproximativ 2000 de lei.

Am citit undeva, recent, declarația unei pensionare: „Cei mai mulţi, cei cu pensii de subzistenţă venim doar să ne clătim ochii, pe la vitrine, cu atât am mai rămas.

Reușim să rezistăm dacă au vreun animal în ogradă şi o grădină de legume sau dacă ne ajută copiii de la oraş, iar din bruma de pensie ne plătim facturile la telefon şi la curent electric. Abia dacă ne cumpărăm o cutie de chibrituri şi baterii la ceas, iar în rest, ne economisim toţi bănuţii pentru păstrarea tradiţiilor de pomenire a morţilor pentru lumânări, o batistă, un prosop sau o basma neagră..."

Între "performanțele" lui Drulă și gestul mizerabil al lui Barna, o mare de sărăcie. Puii de securiști instalați la cârma ministerelor în urma tranzacțiilor lui Ludovic Orban, care le-a dar sexomarxiștilor, practic, țara pe mână, contra funcția de președinte al Camerei Deputaților, distrug și vând. În România pensiile sunt foarte mici, salariul minim este foarte mic şi, în general, nivelul sărăciei crește rapid. Oficial, avem peste 900.000 de pensionari plătiţi cu pensia minimă socială; avem, de asemenea, 5 milioane de pensionari din sistemul public de pensii cu o pensie medie de 1.500 de lei şi avem 2,7 milioane de pensionari cu pensie până în pensia medie.

Un sistem de pensii care nu le permite milioanelor de pensionari cu nivelurile menţionate de pensii să trăiască nici măcar decent. Măsurile guvernului: se vor taia 3,3 miliarde din bugetul pensiilor, la rectificare. Am vazut sute de emisiuni cu și despre pensionari. Nici o reacție de la "piticii de grădină" USRPLUS din guvern. Nici o reacție, nici în legătură cu anunțata creștere a facturii de energie, cu 400%. Ei trăiesc în altă lume, paralelă, așa cum trăiește și statul Paralel, cel care i-a creeat. Iar pe de altă parte, PSD-ul, așa-zisa "opoziție" se face ca luptă, cu un cinism incredibil.

Vlad Țepeș este folosit ca model, ca leit-motiv pentru variate acțiuni împotriva corupției și a hoției. Cred că e de studiat și în ce privește pensionarii și asistații social. Cel puțin! Sunt convins, așa cum ar fi și normal, ca guvernul de pui de securiști să arunce o privire în scrierile istorice, unde întotdeauna se va găsi o soluție.

Cu siguranță că îngrozitorul domn Bulai, președintele Comisiei de Cultură din Parlamentul României, va descoperi cât de simplă e rezolvarea problemei săracilor româniei...Iată o soluție care li se potrivește ca o mănușă neomarxiștilor: Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI, publicate de Ion Bogdan în 1959, spun astfel: "A fost în Țara Muntenească un Voievod Creștin de credință grecească, anume Dracula pe limba românească, iar pe a noastră diavol, atâta era de rău. Odată a trimis poruncă prin toată țara că cine este bătrân și neputincios sau vătămat cu ceva sau sărac, orb sau șchiop toți să vie la dânsul. Și s-a adunat o nenumărată mulțime de săraci și de vagabonzi la dânsul, așteptând de la el mare milă. El a poruncit să-i adune într-o casă mare, pregătită pentru aceasta și a poruncit să le dea să mănânce și să bea îndeajuns.

Deci ei mâncau și se veseleau. El însuși a venit la dânșii și le a spus: „Ce mai doriți?„ Ei toți au răspuns: „Știe domnul Dumnezeu, să dea și Măria Ta, după cum te va învăța Dumnezeu.„ El le-a spus: „Vreți să vă fac fără griji pe această lume și să nu fiți nimănui povară?„ Așteptau de la el ceva mare și toți au spus: „Vrem, stăpâne!„ El a poruncit să se închidă casa și să-i dea foc și toți au ars acolo. Și a spus către boieri: „Să știți de ce am făcut așa: întâi să nu fie povară oamenilor și nimeni să nu fie sărac în țara mea, ci toți bogați, al doilea, i-am slobozit, ca să nu aibă grijă nici unul dintre dânșii pe această lume de sărăcie sau de neputință.„

Și, atunci, întrebarea care se naște, este una singură: de ce, oare, copiii de deținuți politici nu ajung NICIODATĂ în guvernele României?

Octavian Hoandră