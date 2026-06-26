Micul Goe de la Cotroceni s-a auto-identificat drept șef al sistemului!
Postat la: 26.06.2026 |
Turnurile Babel pe care le construim mereu, constant, irațional, împinși de Zeitgeist-ul malefic al unor epoci blestemate și degenerate,
pretind că sunt:
(a) omnisciente : informează-te doar din surse oficiale, încrede-te doar știința stabilită, zic milițienii adevărului, plătiți fiind să ucidă sau să țină sub obroc adevărul de la nivelul ierbii, opțiunea alternativă, opinia, credința,
se manifestă că fiind:
(b) omnipotente: dacă nu știi, te învățam, dacă nu poți, te ajutăm; dacă nu vrei, te obligăm; cine nu e cu noi, e împotriva noastră și va fi exterminat,
și tind să se extindă peste tot, să fie ubicue,
(c) omniprezente.
Omnisciența, omnipotența, și omniprezența sunt atribute care se potrivesc numai lui Dumnezeu.
Când sunt însușite de făcături mundane, cum ar fi o oligarhie plutocrată, cleptocrată sau patocrată, susținută de armate de birocrați obtuzi și elite auto-mandatate, devin caracteristici ale totalitarismului.
Dacă nu identificați patocrații, vă dau eu un indiciu: micul Goe de la Cotroceni tocmai ce s-a auto-identificat drept șef al sistemului. A devenit împăratul muștelor.
Dacă nu identificați cleptocrații și prostocrații, vă dau eu un indiciu: politicienii “pro-europeni”, ăia care au dus România și poporul român pe marginea prăpastiei economice, se întâlnesc de zor la Vila Lac, unde se ceartă ca chiorii pe sinecuri și viitoare șpăgi și contracte pe bani publici ca să găsească cea mai bună metodă da România și poporul român să facă un pas înainte…
Sistemul pe care micul Goe de la Cotroceni s-a înscăunat șef pretinde, desigur, cele trei atribute ale totalitarismului, cele care se potrivesc doar lui Dumnezeu.
Ca și birocrația UEropeană, sistemul condus acum în România de împăratul muștelor l-a negat pe Dumnezeu.
Orice turn Babel care l-a evacuat pe Dumnezeu s-a prăbușit. Orice imperiu care a pretins totul, inclusiv eternitatea, a pierit în cenușă.
Gheorghe Piperea
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