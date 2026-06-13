Simptomul specific celor care mor subit: Apare cu câteva luni înainte și ar putea fi un semnal de alarmă care să salveze vieți

Moartea subită cardiacă este una dintre cele mai dramatice urgențe medicale, deoarece apare fără avertisment aparent și poate afecta inclusiv persoane tinere și aparent sănătoase. Deși cazurile care implică sportivi de performanță atrag cel mai mult atenția publicului, specialiștii subliniază că această afecțiune poate surveni la orice vârstă.

O nouă cercetare prezentată în cadrul Congresului Societății Europene de Cardiologie 2025 aduce însă o veste importantă: în multe situații, organismul transmite semnale de avertizare cu luni înainte de producerea tragediei.

Simptome care pot apărea înainte de moartea subită cardiacă

Cercetătorii suedezi au analizat cazurile de sindrom de moarte aritmică subită, cunoscut sub denumirea de SADS, una dintre cele mai frecvente cauze ale morții subite de origine cardiacă la persoanele tinere.

Potrivit autorilor studiului, această afecțiune este responsabilă pentru aproximativ 22% dintre cazurile de moarte subită cardiacă și reprezintă o problemă insuficient investigată până în prezent.

Pentru realizarea cercetării, oamenii de știință au analizat peste 900 de cazuri de decese subite survenite la persoane cu vârste cuprinse între 1 și 36 de ani. Au fost examinate certificate de deces, rapoarte de autopsie, dosare medicale, electrocardiograme și informații furnizate de familiile victimelor.

Mai mult de jumătate dintre victime prezentaseră simptome

Rezultatele studiului au arătat că aproximativ o treime dintre persoanele care au murit subit au avut o consultație medicală sau au fost internate în spital în cele șase luni anterioare decesului.

Mai mult decât atât, peste jumătate dintre cei analizați prezentaseră simptome care ar fi putut indica existența unei probleme cardiace.

Printre cele mai frecvente semne identificate de cercetători s-au numărat palpitațiile, episoadele de pierdere temporară a cunoștinței, greața, vărsăturile, crizele convulsive și anumite manifestări asociate unor infecții.

Specialiștii atrag atenția că multe dintre aceste simptome sunt adesea considerate banale sau sunt puse pe seama oboselii, stresului ori a altor afecțiuni fără legătură cu inima.

Ce este sindromul de moarte aritmică subită

Sindromul de moarte aritmică subită apare atunci când ritmul normal al inimii este perturbat de o aritmie severă. În astfel de situații, inima poate începe să bată prea repede, prea lent sau într-un mod complet dezorganizat, ceea ce poate duce la stop cardiac.

Cercetarea a mai evidențiat faptul că 11% dintre persoanele care au murit subit aveau deja diagnosticată o tulburare de ritm cardiac, iar 18% prezentau rezultate anormale la electrocardiogramă.

Aceste date sugerează că există posibilitatea identificării unor persoane aflate la risc înainte de apariția unui eveniment fatal.

Descoperirea care ar putea salva vieți

Autorii studiului consideră că o mai bună recunoaștere a simptomelor de avertizare ar putea contribui la prevenirea unor tragedii, în special în rândul tinerilor.

Potrivit cercetătorilor, simptome precum palpitațiile repetate, leșinurile inexplicabile sau alte manifestări neobișnuite nu ar trebui ignorate, mai ales la persoanele care au antecedente de afecțiuni cardiace sau rude care au suferit evenimente cardiovasculare severe.

Specialiștii speră că rezultatele cercetării vor ajuta medicii să identifice mai rapid pacienții vulnerabili și să intervină înainte ca moartea subită cardiacă să se producă.

Moartea subită rămâne una dintre principalele cauze de deces cardiovascular la nivel mondial, însă noile descoperiri sugerează că, în multe cazuri, organismul transmite semnale de alarmă care pot face diferența dintre viață și moarte dacă sunt recunoscute la timp.