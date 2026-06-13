Rușii instruiesc tinere pentru a seduce soldații ucraineni. Cine cade în capcană sfârșește într-un mod cumplit

Serviciile secrete rusești au început să vâneze adolescente pe internet. Le ademenesc cu bani, iar apoi le pun să le întindă capcane soldaților ucraineni. În centrul anchetei se află moartea unui militar de 27 de ani, găsit fără viață într-un apartament din orașul Zhytomyr. Primele analize indică o posibilă otrăvire.

O fată de 17 ani din Berdychiv este suspectată că ar fi fost implicată în acest caz. Potrivit Serviciul de Securitate al Ucrainei, ea ar fi fost atrasă prin intermediul Telegram, unde i s-ar fi promis bani ușor de câștigat, notează Reuters.

Cum ar fi fost pus în aplicare planul

Anchetatorii susțin că tânăra ar fi fost contactată de persoane care ar lucra în interesul unor structuri ruse și convinsă să se întâlnească cu militarul. În timpul întâlnirii, victima ar fi consumat o substanță narcotică, iar ulterior și-ar fi pierdut cunoștința. Fata ar fi părăsit apoi locuința, iar bărbatul a fost găsit mort câteva ore mai târziu.

Cazul nu pare însă izolat. Șeful Poliției Naționale din Ucraina, Ivan Vîhivski, spune că în ultimele luni au fost documentate mai multe situații asemănătoare, în care minori sau tinere au fost folosite pentru a se apropia de militari.

Tactici de a lovi persoane importante

Fostul ofițer SBU Ivan Stupak explică faptul că aceste metode ar fi o încercare de a compensa dificultatea de a lovi direct ținte importante, transformând acțiunile în operațiuni mai ușor de realizat și mai vizibile propagandistic.

În același timp, avocatul militar Oleg Leontiev atrage atenția că problema are și rădăcini interne: vulnerabilitatea unor adolescenți, lipsa sprijinului familial și expunerea pe internet îi fac ușor de manipulat.

O practică care îngrijorează autoritățile

Autoritățile continuă investigațiile, iar specialiștii avertizează că astfel de cazuri pot deveni mai frecvente atâta timp cât recrutarea online rămâne dificil de controlat.