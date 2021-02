În pragul imploziei

În fine, reîncepe școala! Era și cazul, și timpul. Mulți copii au uitat deja să scrie de mână. Ei tastează acum, pe tablete și telefoane, deși unii abia depășiseră faza cu liniuțe și bastonașe, în timp ce ăi mai răsăriți abandonaseră de mult creionul, pixul sau stiloul, fiindcă le era mai comod și fiindcă, oricum, de când cu pandemia, digitalizarea e prioritate europeană. Și trebuie să ne aliniem din mers.

În Japonia însă, unde pandemia a lovit mai dur ca la noi, copiii sunt încă învățați cu scrisul de mână, ba chiar și cu orele de caligrafie, deși în materie de digitalizare, de computere, tablete și telefoane stau mai bine decât europenii. Să ne bucurăm deci că școlile se redeschid, că elevii vor fi din nou față în față cu profesorii și să sperăm că vor putea recupera împreună, fie și parțial, ce au pierdut în aceste luni și, mai ales, că vor respecta cu strictețe regulile de prevenție a îmbolnăvirii, la școală, ca și acasă.

Dacă odată cu redeschiderea școlilor venea și Bugetul, chiar se putea spune că facem un pas înainte, dar văd că mai avem de așteptat, cu toate că economia acuză blocajul general, iar tensiunile din coaliție cresc pe zi ce trece. Premierul Câțu le cere miniștrilor programe de reformă și restructurare, negând conflictele din Cabinet, cu formula binecunoscută: coaliție nouă, la început de drum, probleme multe și grele, bani nu sunt, dar o să vină Bugetul și coaliția se va întări, pentru toți cei patru ani! Zgândărit însă de reporteri cu întrebarea dacă se gândește la vreo remaniere, primul ministru răspunde textual: "Nu iau în calcul remanierea, în acest moment..."

Firește, e dreptul lui să decidă dacă și când ar fi necesară vreo înlocuire de ministru, deși reproșurile și răfuielile dintre membrii guvernului se țin lanț și sunt în văzul presei și al publicului. Consecință directă, previziunile sumbre care circulă deja și care nu pot ignora contrele dure dintre cei aflați la putere. Analistul economic Adrian Câciu a ștampilat deschis situația: "Nu cred că va mai dura 3 luni această coaliție... E un război rece acolo... Un partid va fi dat afară de la guvernare. Nu va fi UDMR!" La rândul său, fostul europarlamentar liberal Cezar Preda, întrebat duminică seară dacă s-ar putea rupe coaliția, a declarat: "Dacă ne vom despărţi vreodată, în coaliţia asta, v-am spus, ne despărţim din trei motive: despre credinţă, despre familia tradiţională şi despre averea naţională"!

N-o să mă apuc acum să reiau întreaga blasfemie cu "mama surogat" pentru care clopotarul norvegian Iulian Bulai a fost amendat de CNCD, nici n-o să reîncălzesc istoria cu familia tradițională, pentru care Nicușor Dan a plecat din USR. Cu averea națională însă, chiar s-ar putea să apară o problemă, având în vedere proiectul guvernului Câțu de a scoate pe Bursă pachete de acțiuni la o serie de companii de stat. Premierul a precizat că are în vedere o asemenea măsură, care ar fi de natură să întărească firmele românești, prin intrarea în acționariatul lor a capitalului străin.

Prima întrebare care se ridică privește companiile care ar fi vizate pentru acest proces: cele deja profitabile, care ar stârni în mod cert interesul investitorilor, sau cele care ar putea ajunge la profit, cu o infuzie de bani și un management profesionist? Părerile sunt împărțite, iar opțiunea ar trebui să treacă printr-o dezbatere publică. Circulă deja informații că se pregătesc tunuri "cu dedicație" la Ministerul Transporturilor (căi ferate, trenuri, autostrăzi, aeroport, metrou etc), că și la Ministerul Sănătății se doresc spitale regionale, "în parteneriat public-privat", umblă vorba și despre Portul Constanța și despre CEC Bank, ca să nu mai vorbim și de băieții deștepți din energie.

Preparativele în acest sens sunt intense, proiectele de restructurare a companiilor de stat sunt așteptate de premier și se concep deja ordonanțe de urgență (care ar elimina din timp posibili competitori din China, Italia, Turcia ). Tocmai aceste jocuri de culise ascund bătălia miniștrilor și partidelor, fiind și explicația pentru întârzierea Bugetului pe 2021. Oricum, guvernul este în pragul imploziei și se aude că luni va avea loc o ședință discretă, cu ușile închise, în care să se cadă la pace. Atenție însă la precizarea premierului Câțu, că nu are în vedere vreo remaniere "în acest moment"! Ciudat e însă că președintele Iohannis nu mai intervine. Cum nici la schi n-a mai fost. Că e risc de avalanșe!

Horia Alexandrescu