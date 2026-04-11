Nicușor Dan are strateg iscusit, folosește PSD ca stație intermediară pe parcursul lansării unei mișcări politice conservatoare
Postat la: 11.04.2026 |
Aici, la noi, la Cornu, în Prahova, pe cel mai înalt deal din comună, se află domeniul unei mănăstiri superbe, sub hramul Sfântului Ioan Botezătorul, domeniu unde se roagă și muncește un grup de călugărițe minunate. V-am mai vorbit despre ele cu alte ocazii.
Aseară, la slujba din Vinerea Mare, și-a făcut apariția la mănăstirea noastră Nicușor Dan; o apariție discretă, dar eu am aflat despre prezență printr-un mesaj primit de la o vecină. Ulterior, un alt vecin, dar cu rang politic, anume președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Nanu, a postat poze de la eveniment pe contul său de Instagram și, astfel, a aflat și presa, care a titrat, în mod invariabil, că președintele României a asistat la Cornu, alături de doi pesediști, la slujba din Vinerea Mare. Al doilea pesedist era primarul comunei noastre, Cornel Nanu, dar știrea este inexactă. Nicușor nu a fost oaspetele pesediștilor; și-a făcut apariția în mod neanunțat, adică nu la invitația oficialităților noastre rurale. La slujbă a stat printre oameni și a asistat în acest fel la evenimentul important din Vinerea Mare.
Legat de asta, un amic foarte bine informat m-a asigurat, acum vreo două săptămâni, analizând împreună niște detalii interesante legate de președintele nostru, că acesta, culmea, nu mimează deloc ortodoxia. El este bine cunoscut în mediul monahal ca vechi pelerin la mănăstirile românești, ca ortodox practicant. Probabil că așa și este; apariția lui Nicușor Dan la Cornu, de aseară, ar putea confirma asta.
Acum, încadrez acest eveniment în contextul politic actual, cel în care useriștii, disperați că nu pot avea sectanți de-ai lor în pozițiile de decizie ale Parchetelor, au picat în capcana de a-l arunca pe Nicușor Dan peste bordul corabiei lor useriste, oricum prea găurită, și direct în brațele pesediștilor, forțând în public interpretarea că procurorii-șefi nou numiți ar fi emanații PSD-ului, eludând evidența clară, conform căreia procesul de selecție și numire a acestor șefi din Parchete a fost total coordonat din „Păduri", așa cum Nicușor Dan aproape că a recunoscut, în conferința sa de presă, de zilele trecute, când, vă amintesc, a oferit lumii noua sa imagine de „Nicușor reloaded" (Nicușor reîncărcat).
Așadar, președintele Nicușor Dan se scutură de USR. Bravo lui și noului său strateg, care a amenajat și această apropiere de PSD în interes național, după cum se spune (nu-i așa?), apropiere augmentată prin descinderea ortodoxă de la Cornu, în Vinerea Mare, și poza preluată de către presă. Va deveni, așadar, Nicușor Dan pesedist, așa cum, în mod facil și naiv, s-au grăbit să dea unii verdict? Vă asigur că nu. Iar, din cât mă pricep eu, pot prognoza că PSD este folosit de Nicușor și strategul său doar ca stație intermediară pe parcursul lansării unei mișcări politice conservatoare, una care va deveni relevantă în jocul parlamentar și care va face ca guvernarea viitoare să nu mai fie dependentă de USR, dar nici de AUR.
Ați ghicit deja. Nu se vor aștepta alegerile viitoare, nu vor fi nici anticipate. Toate aceste mișcări vor avea loc în următoarele săptămâni. Preconizez că, până la începutul verii, vom avea un grup conservator de parlamentari, unul consistent în Parlament, de circa 15%. Acesta va fi chiar exponentul viitoarei mișcări politice prezidențiale, ce va asigura (atenție!) nu doar echilibrul, ci și controlul viitoarei guvernări, una care va include PSD, dar și PNL, unul fără de Bolojan, ce va primi la rândul său misiunea să agrege un curent politic de opoziție construit pe osatura USR. Și da, din păcate, partidul care va suferi cel mai mult în urma acestor mutații intra-parlamentare va fi AUR, de ai cărui parlamentari și structuri locale va fi nevoie pentru construcția și consolidarea mișcării politice prezidențiale.
Cozmin Gușă
