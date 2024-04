Nu este despre ceea ce se vede. Este despre ceea ce credeti ca se vede!

Pe asta se si bazeaza unele tehnici de imagine, manipulare sau dezinformare! Culmea, adevarul este intodeauna la suprafata doar ca... nu se vede padurea din cauza uscaturilor! Asa si cu atacul Iranului asupra Israelului. Pentru regimul de la Teheran actiunea era obligatorie dupa ce Israelul le-a omorat sase ofiteri ai corpului Gardienilor Revolutiei Islamice in atacul de la consulatul iranian din Damasc.

Toata lumea se astepta la represaliile promise de ayatolahi, problema era doar de tipul cand si cum! Dar cum faci asta fara a arunca toata zona intr-un razboi pe care nu il poti castiga? Redau aici pe scurt informatiile care vin de la analisti de top, specializati in Orientul Mijlociu, plus cateva concluzii ale unor entitati media cu surse diplomatice la varf.

Mardo Shogom, analist specializat pe Iran si Orientul Mijlociu, absolvent al Universitatii Columbia cu doctorat in politica si afaceri internationale: "Poate că nu ar trebui să ne așteptăm la un răspuns rapid și deschis al Israelului la atacul regimului iranian. Se pare că Teheranul a așteptat pentru că Biden negocia cu ambele părți pentru a permite o operatiune iraniană, Israel să se apere în aer și să-l facă pe Bibi (Netanyahu, premierul Israelului!) să înghită pastila deocamdată."

Nu e un secret pentru nimeni ca Iranul si-a anuntat aliatii si tarile vecine despre operatiunea ce va urma, cu 72 de ore inainte de declansarea acesteia. Chiar ei au facut public acest lucru. In plus ministrul lor de Externe spunea urmatoarele: "La începutul zilei de duminică, într-un mesaj adresat Casei Albe, am anunțat că operațiunea noastră va fi limitată și minimalistă și va avea ca scop apărarea legitimă și pedepsirea regimului israelian (...) În răspunsul nostru am definit că nu vom riposta împotriva țintelor civile. Forțele noastre armate nu au vizat nicio zonă economică sau populată."

Cu alte cuvinte chiar Iranul le-a spus americanilor ce vor face iar asta confirma fie si partial ceea ce scria Mardo Shogom. Cand Iran isi anunta vecinii si aliatii despre operatiune cu 72 de ore inainte doar naivii pot crede ca ceea ce va urma era secret pentru restul lumii! A fost o lovitura din timp anuntata si daca da, de ce? Ei bine, istoria recenta este plina de astfel de exemple!

Yigal Carmon, expert israelian in contraterorism: "Pentru a înțelege ce s-a întâmplat aseară, trebuie să mergem cu patru ani înapoi la uciderea comandantului forței Quds din Iran, Qasem Soleimani. Iranul avea nevoie și a cerut să facă ceva ca răzbunare pentru a-și salva onoarea. Statele Unite i-au permis să-i atace propria bază Ayn Al-Asad, astfel încât nimeni să nu fie rănit. Iată ce s-a întâmplat de fapt: 15 rachete la bază, pagube minore și nici o picătură de sânge!"

Si Politico pune punctul pe i: "Atacul Iranului pare că a fost proiectat să eșueze, dar Netanyahu ar putea încă să-l transforme într-un adevărat război!" Sigur, rebelul de serviciu in tot acest scenariu este premierul israelian, contestat in strada si tinut in functie doar de starea de razboi... Asadar el pare cel mai interesat sa iasa din acest joc... negociat!

Agentia spaniola EFE: "SUA si aliatii sai s-au pregatit 10 zile pentru atacul Iranului asupra Israelului. Potrivit unor surse guvernamentale americane, Washington s-a coordonat în toată această perioadă cu aliaţi precum Israel, Regatul Unit şi Franţa pentru a întări apărarea antiaeriană israeliană, dar a avut contacte şi cu alte ţări precum China, India, Turcia şi Irak pentru evitarea unei intensificări a tensiunilor regionale. Fiecare detaliu al răspunsului a fost stabilit personal de preşedintele american Joe Biden, potrivit uneia dintre aceste surse."

Ma opresc aici dar pentru cine este interesat de istorie-fie ea si recenta-exista mii de pagini de documente care ne arata ca astfel de... situatii sunt ceva obisnuit la acest nivel!

Razvan Dumitrescu