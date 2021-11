Nu un necrolog, ci trei!

Necrologul politic al lui Ludovic Orban este posibil să fie finalizat chiar azi. Când Florin Cîțu și-a anunțat intenția de a-l da afară din partid. Imediat însă după Orban se vor prăbuși încă două stele de la București. Însuși campionul „echipei câștigătoare", respectiv Florin Cîțu. Și însuși președintele „statului eșuat", Klaus Iohannis. Cum așa?

La scurt timp de la victoria lui Ludovic Orban în alegerile interne și instalarea lui ca președinte al Partidului Național Liberal, am anunțat un eșec politic major al acestuia. Încă nici nu devenise premier. Iar după ce a devenit, la foarte scurt timp, am insistat asupra acestui eșec. Poate mulți s-au mirat. Mai ales cei care știau că am avut mult timp relații relativ apropiate cu Ludovic Orban. Și că nu avusesem niciodată vreun conflict cu acesta. Oare ce mă apucase? E timpul să explic. M-a surprins pur și simplu noua retorică a acestuia. Chiar m-a șocat. Ludovic Orban a aruncat peste bord toate mesajele tradiționale ale acestui partid, care încă se mai pretinde a fi un partid istoric, și a renunțat deliberat în discursurile sale să promoveze adevăratele valori liberale, respectiv apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, a suveranității naționale și promovarea activă a capitalului autohton. Peste noapte, am descoperit un alt Ludovic Orban. Care se exprima „politically correct". În limba de lemn bruxelleză. Sfârșitul său era în aceste condiții iminent. Și ce a urmat? La scurt timp după ce, scos cu forcepsul din opoziție de către Klaus Iohannis, a dobândit, inclusiv cu concursul PSD, poziția de premier, lucrurile s-au agravat. De la vorbe, Ludovic Orban a trecut la fapte. Iar faptele au fost de o brutalitate și de o evidență strigătoare la cer. Operațiile puse la cale de acesta, în scopul subminării valorilor de care vorbeam mai sus, au început printr-o batjocură fără precedent. Prin schimbări abrupte în plan legislativ, făcute nu în urma unor dezateri parlamentare, ci prin asumări succesive și extrem de numeroase de răspundere. Practic, în calitate de premier, Ludovic Orban nu numai că a umilit cea mai importantă putere în stat, care este puterea legislativă, dar a acționat în mod contrar doctrinei liberale. A trădat electoratul acestui partid. I-a trădat pe români. Motivele contează mai puțin. Poate că a fost șantajat. Sau poate că s-a lăsat sedus de cântecul de sirenă cu care președintele îl legăna de la Cotroceni. Iar partea cea mai rea din tot ceea ce s-a întâmplat este că liderii acestui partid, cu câteva excepții, nu au reacționat. L-au lăsat pur și simplu să-și facă de cap. Ba l-au mai și susținut. Acestea sunt în mare motivele care m-au determinat să fiu prima persoană care să anticipeze transformarea lui Ludovic Orban într-un cadavru politic.

Acesta este încă doar începutul. După Ludovic Orban, în poziția de premier a venit cineva și mai rău. Din multe puncte de vedere. Florin Cîțu. Adică fix persoana care, cu acordul lui Orban și cu acordul și poate cu îndemnul lui Klaus Iohannis, a sfidat întreaga societate românească și clasa politică în integralitatea ei, lansând în mod iresponsabil împrumuturi după împrumuturi, pe termen lung și la dobânzi exorbitante și fără să dea nimănui socoteală, decât poate stăpânilor interni și externi, asupra destinației acestor bani scumpi. Din nou, Klaus Iohannis a manevrat pe la spate, l-a dat la o parte pe Ludovic Orban, care era mult prea compromis, și l-a preferat în poziția de președinte PNL pe Florin Cîțu, care, în mintea locatarului de la Cotroceni, părea mai puțin compromis sub aspect politic. O a doua mișcare fatală pentru PNL, dar și fatală pentru România. Pentru foarte puțin timp, Florin Cîțu s-a văzut pe cai mari. Și „urmaș" al Brătienilor la conducerea PNL, și premier al României. De acum, lucrurile se accelerează. În cazul lui Ludovic Orban, a durat ceva mai mult din momentul în care am sesizat că se îndreaptă cu capul într-un zid de beton și până când acest lucru s-a și întâmplat. În cazul lui Cîțu, situația se va rezolva mai repede. Pentru că nu prea mai are cine să-i țină spatele. Și președintele s-a șubrezit.

Dacă va veni PSD la guvernare într-o formulă tip USL 2, vor ieși multe nenorociri la iveală. Chiar dacă pentru o vreme socialiștii de la vârf vor încerca să ascundă adevărul, protejându-și cumva noii aliați. Curând însă, vom vedea la dimensiunea ei reală întreaga nenorocire semănată de președintele Klaus Iohannis pe mâna celor doi premieri falimentari.

Astfel încât vine repede și rândul lui Klaus Iohannis să fie scos din joc. Singura șansă pe care o are de a-și mai prelungi un timp agonia politică este să reușească ca, îngenunchind Constituția, să-l instaleze la Palatul Victoria pe generalul cu patru stele Nicolae Ciucă. Dacă se va întâmpla așa, atunci vom vedea cum în scurt timp acesta îi va devora literalmente pe oamenii lui Cîțu de la vârful executivului. Și va intra într-o coliziune directă cu acesta. Având o susținere conjuncturală din direcția PSD, a lui Klaus Iohannis și a serviciilor. Dar Nicolae Ciucă se va transforma în scurt timp într-un prizonier de lux în Palatul Victoria. Fiind luat ostatic de PSD. Ceea ce înseamnă că președintele Klaus Iohannis va fi deconectat de la panoul de comandă. Se va alege cu praful de pe toba „guvernului său". Va fi semnalul sfârșitului său politic. Dar, până atunci, și necrologul lui Iohannis poate fi schițat, ca să-l avem la îndemână. Ura și gară!

Sorin Rosca Stanescu