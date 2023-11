O dublă ilegalitate

Având în vedere avalanșa de știri din ultimele zile referitoare la candidatura lui Mircea Geoană, inițial am vrut să scriu o analiză despre cine-l susține și ce șanse are la prezidențialele din 2024, o s-o las pentru mâine, dar fac azi o mică introducere pornind de la o știre ce-l vizează pe Robert Cazanciuc, unul dintre liderii PSD de calibru mediu.