O lectură pentru vremelnicii puternici ai zilei

Institutul „Matei Balș" din capitală s-a dotat cu echipamente IT de ultimă generaţie. Printre achizițiile din 2020 ale spitalului se află și un laptop pentru jocuri video.

Autoritatile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care faceau parte dintr-o grupare infractionala - in marea lor majoritate cetateni romani - care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare si care opera in Cancun, centru balnear situat in statul Quintana Roo, a informat joi, 4 februarie, Unitatea de Informatii Financiare (UIF), citata de EFE.