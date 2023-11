Olandezii nu sunt toleranți, ci nepăsători!

Guvernările slabe și profund impregnate de neomarxism i-au adus pe cetățenii în punctul în care se folosesc de dreptul de vot pentru a-i taxa pe politicienii slabi, îndreptându-și atenția și voturile către suveraniști.

Așa-numitul „Trump de Olanda", Geert Wilders, noul președinte al Olandei, a explicat foarte clar și răspicat că nu-și mai dorește să țină imigranți în țara lui, nu mai vrea să i se dicteze de la Bruxelles cum să-și conducă țara, nu mai vrea să vadă steagurile UE pe clădirile oficiale ale Olandei.

Eu am trăit 4 ani în Olanda, inclusiv în timpul discursului lui Wilders, prezentat aici, de acum 7 ani, deci după Primăvară Arabă, când a venit un val imens de imigranți în Olanda, și concomitent cu alegerea lui Trump. Când am ajuns, am rămas stupefiat de retorica olandezilor, pentru care prima prioritate era primirea a cat mai multor imigranti ilegali, că ei sunt așa, "ce-i în gușă, și-n căpușă"; erau foarte fericiți: "dom'le, vin, trebuie să-i adăpostim"; ziceau "nu conteaza ca sunt ilegali, astea-s prostii, rezolvă statul". Deci ei, în decadența lor și în prostia lor, că-mi permit să zic așa, erau așa de naivi, la fel ca și cu vaccinul, că ei credeau că vin, pleacă, nu se gândeau ca consecinte, pentru ca că le mergea bine, au bani, au de toate, nu-i interesează.

Dar olandezii nu-s toleranți. Olandezii fac pe toleranții, dar ei sunt de fapt nepăsători. Ei erau în enclavele lor, cei de dreapta, stăteau cu mașini mari, că acolo dacă ai mașină mare se uită urât la tine, zic ca îi poluezi, nu-i așa simplu. Când s-au trezit, că în 7 ani vă dați seama câți imigranți au mai venit sau au apucat să intre, și au început să fie deranjați, au schimbat total macazul și o să fie foarte răi olandezii cu imigranții pe care-i au și nu m-ar mira dacă o să fie un Ne-exit și dacă o să o să înceapă efectiv să dea afară din imigranți, pentru că acolo tot ce ține de servicii este islamic; acolo există lanț mare de supermarketuri și în rest 5 magazine islamice pe lângă. Deci e invadat, nu vă puteți da seama dacă nu stați în suburbii, nu se vede în Rotterdam, e ca în Belgia. E firesc, nu e un șoc nicidecum.

Andrei Gușă