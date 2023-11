Ordonanța Ciolacu e mai stupidă decât Ordonanța Guvernului

Că Ciolacu e o ordonanță a Bruxelles-ului nu cred ca mai e un secret pentru nimeni. La un nivel la care nici măcar Ciucă - născut ordonanță din tată-n fiu - nu s-ar fi plecat să lustruiască pantofii de lac ai madamei Ursula, fostă ministreasă la Apărare în guvernul Merkel și, posibil, viitoare șefă a NATO.

Ciolacu de Buzău s-a făcut covrig și a întors-o ca la Ploiești după ce Ordonanța Guvernului, cea cu limitarea plaților cash - mai proastă nici că se putea -, a condus la o erecție de furie în rândul românilor care-și vedeau "salteaua" violată cu sălbăticie de globalismul bancar. Mai mult, a dus la caderea PSD în sondaje cu 4 procente in numai cateva zile si la acoperirea-n AUR cu cel putin 5 procente în real. Dar, mai rău pentru "Jó napot PSD", a ridicat si PNL cu 1 procent scremut, ceea ce i-a făcut pe șefii lui Ciolacu să-l cheme ca sa-i strângă mâna-n tocul ușii si să-l pună sa retragă ordonanța de care s-a ales praful, odată cu multe miliarde de euro. Ăștia din Deep State de România încep s-o regrete pe Coana Veorica.

Cu un tupeu pe care numai un traficant de rulmenți la Istanbul il poate capăta, Marcellino-Coccolino, "depanatorul gel", a sărit să care vina la bănci - nu că n-ar avea și astea vină - zicând ca e inadmisibil ca bancherii sa mărească peste noapte comisioanele la retragerile si depunerile de cash și alte cașcavaluri. Drept pen'care le-a chemat la masa verde a offside-ului, carevasazica, asta doar asa ca sa para ca nu e el cel la ordinul bancilor straine, ci vițeversa. Ciolacu chipurile, n-a putut sa doarma toata noaptea, conform propriilor declaratii televizate pentru că "l-a măcinat gândul"... Care gând? Dacă-l prindea pe el în decembrie '89 în locul lui Caramitru, Dinescu i-ar fi zis: "Ciolacule, fă-te că gândești..."

Daca n-a produs furori cu "pasa" cu bancile, actuala interfață-update a UE la București - Ciolacu 2.0 - a afișat pe display cu o prostie naturală că trebuie rediscutată urgent ordonanta cu platile in numerar, mai ales ca soldatul Ciucă-Švejk a boloborosit ceva in sensul ăsta printre onomatopee si alte cucurbitacee, gen dovleac. Or, Ciucă al lor dacă apucă să ducă fraza începută la bun sfârșit până la finele săptămânii, nu numai ca-l va face invidios pe robo-Iohannis, dar va mai smulge alte cateva procente în numerar de la PSD, dupa ce penelistii au decis sa nu mai meargă pe listele lor tovărășești la europarlamentare. "Fă-te frate cu Ciolacu până treci puntea..." a fost înlocuită de "Din Ciolacu-n puț..."

Ca să nu mai zic de Legea Porcului, pe care s-a grăbit s-o pună-n aplicare ANSVSA, interzicând crescătorilor de animale sa mai vanda carne de porc de Craciun! Doar crescătorii de animale politice mai aveau voie sa vânda porci, ca tot s-a cerut ieri o perioada de pauză pentru transferurile de primari și alți găinari, un soi de mercato de rahato! Dacă nu i-ai cunoaște să știi că e chiar așa, ai zice ca-s proști bătuți cu parul!

Bogdan Comaroni