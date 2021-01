Pandemia euro-sportului

Florina Prisecaru, colaboratoare a fostei Securități, declarată prin votul majorității membrilor Consiliului Național pentru Supravegherea Arhivelor Securității și om de bază al fostului ministru al finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, are șansă mari să revină la pupitrul de comandă al statului.

În opinia lui László Tőkés, UDMR nu a profitat suficient de faptul că fără el nu se putea forma un guvern. În comunicatul pe care l-a transmis agenţiei ungare de presă MTI, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT) a evaluat evenimentele politice din ultimul an.

Adriana Stoicescu, judecătoare la Tribunalul Timiș a transmis un mesaj care a starnit controverse in beasla:

Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) nu are vreo vină legată de modul dezastruos în care a fost gestionată liberalizarea pieței energiei electrice, a susținut Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele instituţiei, în cadrul unei dezbateri pe tema prețului la electritate.

Guvernul de la Berlin discută reducerea până aproape la zero a zborurilor internaţionale care aterizează în Germania, pentru a preveni răspândirea în această ţară a mutaţiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat marţi ministrul german de interne Horst Seehofer ziarului Bild, conform căruia cancelarul Angela Merkel a reproşat propriului său guvern că ''a pierdut controlul'' asupra pandemiei.

Dr. Anthony Fauci este cel mai bine plătit angajat dintre cei patru milioane de salariați ai guvernului federal al Statelor Unite, relatează Forbes. Imunologul american a câștigat 417.608 de dolari în 2019, ultimul an pentru care sunt disponibile date privind salariile angajaților federali.

In plina pandemie nu mai contenesc laudele la care se intrec intre ele companiile pharma. Pfizer una sustine, dar israelienii ii contrazic in ceea ce priveste eficienta, Moderna da rateuri, iar Astra-Zeneca e in mijlocul uni scandal cu UE. Pe acest fond apare o noua companie care se lauda gratuit: Eli Lily.