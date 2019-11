Pantomima și petarda electorală

Există o singură cale prin care s-ar putea ieși din pantomima electorală. Din starea de non-dezbatere. Dar soluția este una violentă. Și se poate întoarce împotriva inițiatorului. Se vorbește tot mai insistent despre o intenție a doamnei Viorica Dăncilă și a staff-ului ei de campanie de a rupe porțile aulei Bibliotecii Universitare, năvălind peste Klaus Iohannis și stricându-i petrecerea pe care și-o organizează, pretextând că astfel răspunde numeroaselor întrebări care îl vizează.

Teoretic, este posibil acest lucru. Teoretic, întrucât Iohannis a anunțat că are loc o întâlnire deschisă la care participă și studenți, alături de ziariști, formatori de opinie și analiști politici, nimic n-ar putea împiedica un grup bine ales de pesediști reprezentând categoriile de mai sus să vină in corpore și să ocupe locuri în sala destinată dezbaterii. Căci dacă intrarea e pe bază de listă și nu este liberă, Iohannis se face de râs. Dacă la intrare nu este o listă, nu are cum să se opună provocării preconizate. Și tot teoretic nimic nu o poate împiedica pe Viorica Dăncilă, dacă intrarea e liberă, să fie prezentă și să transforme pantomima în dezbatere. În calitate de contracandidat prezidențial. Dar cum precizam mai sus, mișcarea poate avea un efect de bumerang.

Să ne imaginăm că organizatorii, care oricum nu fac altceva decât să simuleze o sesiune de întrebări și răspunsuri, cu lucrurile dinainte aranjate, sunt vigilenți și se așteaptă la o asemenea provocare. Pregătindu-se să-i facă față. În aceste condiții, am putea să vedem o îmbulzeală și un incident la intrare. Iar doamnei Dăncilă pur și simplu i-ar putea fi barat accesul. Ca și celorlalți din batalionul de șoc PSD. În aceste condiții, confruntată cu SPP-ul lui Iohannis, doamna Dăncilă ar fi slită să părăsească scena de luptă și să plece acasă cu coada între picioare. Cine ar ieși în câștig?

După opinia mea, Klaus Iohannis. Pentru că aparatul său electoral și de propagandă ar scoate imediat în evidență faptul că doamna Dăncilă, rățoindu-se și îmbulzindu-se la intrare, a avut un comportament de țață. Total inadecvat unui candidat prezidențial.

Prin urmare, eu cred că mai degrabă tema aflată în discuție, mestecată îndelung pe rețelele de socializare, nu este decât încă o petardă electorală. Poate lansată chiar de căre staff-ul lui Iohannis. Pentru a crea și a întreține o stare de tensiune și de emoție electorală. Favorabilă acestuia în toate ipostazele.

Sorin Rosca Stanescu