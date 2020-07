Paradoxul romanesc: De ce Ciolacu n-o vrea pe Firea, iar Orban, da!

Scriam in urma cu cateva zile ca traim in Romania o situatie paradoxala din punct de vedere politic. Paradoxul romanesc... Se poate preda la marile universitati de stiinte politice ale lumii, asa cum "Atacul de noapte" al lui Vlad Tepes se studiaza la marile academii militare de pe toata planeta, iar din punct de vedere strategic este mai cunoscut pentru specialisti decat faptul ca Bram Stoker l-a creat pe sangerosul vampir Dracula, folosind acelasi personaj.

Ca sa fiu sincer, din "Atacul de noapte" (cand o unitate de elita a lui Tepes s-a deghizat in turci, cu salvari si turbane, si a navalit in tabara otomana, pe sub nasul santinelelor derutate, noaptea, luandu-i la iatagane pe ienicerii treziti din somn, buimaci, dupa care, cand acestia - in fine - au inceput s-a riposteze, s-au retras ca nalucile, lasandu-i pe inamici sa se macelareasca intre ei cu miile), din aceasta capodopera strategica in premiera militara, cei de la PSD, de pilda, pe vremea lui Liviu Dragnea, au invatat doar momentul "noaptea ca hotii", cu ordonantele pe Justitie. Ceea ce a scos in strada, in Piata Victoriei, sute de mii de manifestanti.

In aceeasi piata, unde, ca sa inchidem cercul cu Vlad Tepes, un alt demagog corupt, Traian Basescu, dovedit turnator al Securitatii, tatal coruptilor ce vindea "castraveti" anti-coruptie, i-a tras pe sfoara si parâmă pe romani ca va "instala țepele" pentru guvernanti. Da, Basescu, a instalat țepele, dar nu cele cu care sa-i traga-n țeapă pe corupti, ci a instalat țepele financiare, pentru propriu-i profit, ca si al camarillei sale udresciene si coldiene.

Paradoxul romanesc este toata aceasta politica ridicola. Cu partide politice care-si trag radacina din acelasi FSN al lui Ion Iliescu, in care a tronat si Basescu, de care a profitat si Klaus Iohannis la vremea cand era vazut ca salvator de USL, ba chiar si Emil Constantinescu s-a facut "frate" cu "patrulaterul roșu", care i-a distrus pe taranisti, toti presedintii de pana azi provenind din aceeasi cancerigena creatie politica post-comunista. Pana azi. Radacina fesenista, precum iedera otravitoare, s-a agatat de toate partidele, istorice sau nu, si s-a perpetuat pana acum, cu ale sale "fleures du mal" baudelairene, ce redau aceeasi decadenta a societatii romanesti. Coruptia, afacerile cu statul, neo-securismele, nepotismele, traseismul politic, dispretul fata de tara si de neam, au inflorit intr-o corola hidoasa, luminata luciferic...

In politica romaneasca a triumfat economic si politic statul paralel, un "deep state" de sorginte kaghebista, iar faptul ca toti isi trag seva din acelasi FSN a condus la faptul ca in Romania, paradoxal spuneam, nu mai exista ideologie, nu mai exista stanga, centru, dreapta, ci doar o fratie a securistilor si descendentilor acestora, a hienelor.

La ce a condus acest paradox stim cu totii: indiferent cine vine la putere e acelasi lucru, toti "vampirizeaza" - ca tot era vorba - "cadavrul viu" numit Romania. Iar pe romani ii vor un soi de "zombi", descreierati, aliniati si alienati de orice simtamant. Paradoxul romanesc a dus la o noua contradictie.

La alegerile locale, in lupta pentru Bucuresti, asistam la o situatie atat de ciudata incat pare incredibila. Candideaza, cum se stie pana acum, Gabriela Firea de la PSD, Nicusor Dan de la PNL/ USR-Plus/ PMP si un asa-zis candidat-surpiza de la ProRomania/ ALDE. Firesc ar fi ca fiecare grupare sa-si sustina candidatul. Pe fata, oficial, asa si pare la o prima vedere. In realitate, insa, Dan Barna nu-l vrea pe Nicusor Dan deoarce in cazul in care acesta castiga Capitala ii ia partidul. Marcel Ciolacu n-o vrea pe Gabriela Firea, din acelasi motiv, c-o intareste, ii ia partidul si candideaza apoi la prezidentiale in 2024. Ludovic Orban nu-l vrea nici el pe Nicusor Dan, pentru ca succesul acestuia e atribuit lui Rares Bogdan si echipei sale. Ceea ce ar insemna ca Rares ii ia partidul si Siegfried Muresan devine premier dupa parlamentare, asa cum vrea Iohannis. Daca va castiga Firea, atunci ii poate reprosa esecul lui Rares Bogdan si "lupilor tineri" din PNL. Orban o vrea, deci pe Firea. Iar Ciolacu nu ca l-ar vrea pe Nicusor Dan, dar ar fi bun si candidatul lui Victor Ponta. Situatia paradoxala, asadar, este ca niciun lider de partid politic romanesc nu-si doreste ca sa castige propriul candidat.

Sa va dau o dovada in ceea ce-l priveste pe Orban, ca la Ciolacu si la Barna lucrurile sunt clare. Ciolacu e in razboi neoficial cu Firea, Barna il ataca pe Orban ca la Verdun, iar Ponta le dă cu bățul prin gard! Orban, ziceam, ar trebui s-o atace pe Firea ca la concurs. Mai sunt putin peste doua luni pana la alegerile locale. Firea face numai tampenii - cum ne-a obisnuit - pe la Primarie, nu numai cu companiile municipale si alte șpagașlâcuri pandeliene. Orban a fost viceprimar la Capitalei in perioada Basescu, deci stie cum sunt "ploile" pe acolo. Iar instrumentul de "lucru" e chiar Prefectura, prefectul fiind liberal. Iar prefectul poate bloca din "proiectele" primaritei.

Scriam ieri ca Firea i-a facut pe bucuresteni sclavii Apa Nova, cu care a prelungit, pe motive evident mercantile, contractul pana in 2037, desi actualul contract expira abia peste 5 ani, iar multinationala franceza oricum nu s-a tinut de cuvant cu investitiile. Asa ca renumita "cheie franceza" e in mainile lui Orban, cu care poate s-o stranga pe Firea pana la epuizare. Poate sa ceara prefectului sa suspende prelungirea contractului pagubos. Numai ca Orban nu face nimic!

Asta poate si pentru ca subprefect (si, cateodata, "mai mult ca prefectul") e Manuela Goleac, sotia controversatului si renumitului cercetat penal Marian Goleac, de la ADP Sector 4, din fieful pesedistului Daniel Baluta, cu care seful liberal are propensiuni. In vremea asta, Nicusor Dan, candidatul asa-zis sprijinit de Orban, face spume la gura de cat ii ataca pe Gabriela Firea si pe vicele Aurelian Badulescu. Iar Orban il lasa cu bomba-n brate. Ce dovada mai clara ca seful PNL e "bara-bara" cu Firea si cu unii din primarii PSD? Iar exemplele pot continua.

Daca spuneam ca "Atacul de noapte" e o capodopera a strategiei militare, care l-ar fi facut invidios pana si pe Sun Tzu, cu a sa "Arta a razboiului", "Paradoxul romanesc" este o opera a prostiei fara margini a clasei politice de la noi, care l-ar fi facut sa aplaude, probabil, doar pe Nero. Care a dat foc Romei!

Bogdan Comaroni