Piedone Jr are șanse în fața lui Vanghelie doar dacă Piedone Sr se retrage!

Nu cred că Radu Mihaiu va mai câștiga Sectorul 2 încă o dată, în primul rând pentru că nu-l recomandă rezultatele, dar și pentru că domnul Hopincă (susținut de ambele partide, PSD și PNL, deci cu multe pârghii și destul de multă putere în momentul de față) în mod clar are o susținere mare din partea PSD, în mod clar va fi susținut de partid nu doar pentru a lua el un mandat, ci și pentru ca acesta la rândul lui să poată să o ajute cu voturi pe Gabriela Firea. Nici nu prea sunt candidați, ca prin minune. Deci cred că va câștiga Hopincă din lipsă de candidați.

La Sectorul 1, sunt foarte mulți candidați, care să încurce contracandidații care ar avea șanse să o învingă pe Clotilde Armand. Candidează George Tuță (PSD-PNL), Dan Tudorache, Liviu Negoiță, Mircea Andrei, Ramona Bruynseels, deci foarte mulți care se bat pe același electorat, în favoarea lui Clotilde Armand. Par puși cu mâna numai ca să mai câștige Clotilde Armand un mandat. Gabriela Firea are mult de câștigat și de pe urma votanților lui Tuță, dar și de pe urma votanților lui Tudorache. Împreună, aceștia doi vor face un scor cumulat mai mare decât Clotilde Armand. În schimb, din păcate, mi se pare că cei doi se încurcă reciproc, fapt care creează premisele pentru ca Armand să mai câștige un mandat.

La Sectorul 5, bătălia se dă între Marian Vanghelie și Piedone Jr. Sigur că Marian Vanghelie are multe defecte, vizibile, dar are și calități, care, deși nu sunt la fel de vizibile, sunt apreciate de lumea care spune că a făcut o treabă bună din punct de vedere administrativ. Aici cred că e alta cheia. Eu cred că, într-o cursă reală, nu are cum să nu câștige Vanghelie în fața lui Piedone Jr. Nu am neapărat o părere proastă despre Piedone Jr., dar nu prea a fost activ.

Dar e clar că Vanghelie are multe rețele de votanți pe care și le-a făcut în mandatele pe care le-a avut, are și experiență, deci într-o bătălie corectă mi-e foarte greu să cred că poate să-l bată Piedone pe Vanghelie. Domnul Vigheciu nu pare că-și face campanie... Totuși cred că, dacă Piedone Sr. se retrage din cursa pentru primăria generală (așa cum ar fi și normal să o facă, pentru că, dacă nu o face, înseamnă că el luptă ca să-l facă pe Nicușor Dan primar încă un mandat, luând voturi de la Gabriela Firea), atunci se va face un joc și va putea ieși fiul său la Sectorul 5.

Andrei Gușă