PNL cere ca serviciile secrete sa capete dreptul la anchete penale!

În plină criză politică și pandemie, PNL relansează o chestiune fierbinte, îndelung disputată în ultimii 15 ani, anume dreptul serviciilor secrete de a face anchete penale, după modelul Securității comuniste.

Deputatul Sebastian Burduja îi cere, astfel, ministrului Justiției să vină cu propuneri privind reatribuirea calității de organe de cercetare penală serviciilor secrete precum și măsuri pentru consolidarea cooperării dintre servicii și judecători.

Burduja adresează o interpelare parlamentară ministrului interimar al Justiției, Lucian Bode, în care invocă celebra decizie 55/2020 a CCR prin care s-a interzis lucrătorilor din cadrul SRI să realizeze activități de interceptare a convorbirilor telefonice ce ar urma să constituie ulterior mijloace de probă în cadrul unui dosar penal, și cere să se ia măsuri pentru recuperarea acelui drept de către serviciile secrete.

Deputatul PNL vrea să știe, astfel:

1. Dacă MJ are în vedere promovarea unui proiect de act normativ prin care să se acorde expres valoare de mijloc de probă legal a înscrisurilor/înregistrărilor audio-video sau alte mijloace materiale rezultate din activitățile specifice culegerii de informații care presupun restrîngerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale?

2. Dacă MJ are în vedere promovarea unui proiect de act normativ prin care să se acorde expres autorităților publice cu atribuții în domeniul securității naționale calitatea de organ de cercetare penală/organ de cercetare penală special pentru infracțiunile prevăzute la art. 139, alin. (2) C. proc. pen., în vederea executării de către acestea a mandatelor de supraveghere tehnică din procesul penal?

3. Cum apreciază MJ rolul autorităților publice din domeniul securității naționale în prevenirea și combaterea infracționalitții și ce propuneri de Lege ferenda are pentru consolidarea cooperării judiciare în materie penală între serviciile de informații și autoritatea judecătorească?

Interesant de punctat, într-o a doua interpelare parlamentară, către ministrul Dezvoltării de astă dată, deputatul Burduja vorbește despre un neajuns care determină prezența de graffitti-uri pe zidurile orașelor din România, mai exact absența camerelor de supraveghere "în număr mare", chestionînd ministrul dacă are de gînd să adopte măsuri în acest sens.

Bogdan Tiberiu Iacob