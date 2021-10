Poarta de intrare a calului troian Covid-19

Vedeți, în ultimul timp, tot mai mulți avocați, judecători și, în general, profesioniști ai dreptului revoltându-se față de cam toate deciziile autorităților în legătură cu pandemia. De ce? Pentru că adevăratul atac este cel asupra drepturilor și libertăților, sănătatea publică e doar poarta de intrare. Un profesionist al dreptului vede clar asta. Chiar și cei lipsiți de orice studiu juridic văd inepția, aberația ultimelor câteva hotărâri CNSU și de guvern.

[Asta înseamnă că tot ce vedem e o cacealma? Nu tot, depinde unde tragi linia între realitate și cacealma. Există un virus? Da, există. Este grav? Nu prea, peste 97% se recuperează conform statisticilor. Poate da și forme medii/grave de pneumonie? Da, poate. Dintre acestea, pot ajunge unii în Terapie Intensivă? Da, pot. Dintre cei cu forme mai grave, pot deceda? Da, pot, șanse mai mari având cei din categoria +65 de ani și care au comorbidități - primele 4 fiind: afecțiuni cardiovasculare, diabet, obezitate, anxietate. E situația de acum substanțial diferită față de alți ani? Nu prea - și de aici începe cacealmaua. Au existat și în ceilalți ani viroze respiratorii severe care au spitalizat unele persoane, pe altele le-au trimis la terapie intensivă și pe altele le-au condus la deces? Da, categoric. E normal tot circul politic și mediatic mondial din jurul acestui virus? Categoric nu - e o exagerare grosieră și isterică a realității obiective. E o criză sanitară majoră la nivel mondial? Nu - e doar o isterie la nivel mondial indusă prin multă propagandă, altfel diferența majoră de morți în plus s-ar fi văzut în statistici - puteți căuta și pe site-ul INSP - de exemplu total decese 2017: 260.886, total decese 2018: 263.463, total decese 2019: 259.721, total decese 2020: ia vedeți ce găsiți.

Există un singur mod de a trece de "criză" - vaccinul? Sigur că nu. Care ar fi alte modalități? De exemplu să treci prin boală, așa cum a făcut cam toată lumea pe care o cunosc eu, și să-ți vezi în continuare de viață. Se fac eforturi supraomenești pentru a impune cu forța vaccinul? Se fac. Au dreptate cei care spun că a fost creată artificial o criză pentru a impune vaccinul și nu invers? Cam au. Au dreptate cei care susțin că acea substanță manipulată genetic poate depăși bariera ADN-ului și provoca modificări în interacțiunea genelor care determină modificări ale caracteristicilor și comportamentelor umane? Nu știm dar e cea mai plauzibilă dintre „teoriile conspiraționiste". Francis Fukuyama dezbătea acest subiect în 2002, în cartea sa "Viitorul Nostru Postuman" - se numește ingineria liniilor germinale, adică modificări ale caracteristicilor și comportamentelor subiectului supus procedurilor de inginerie genetică care se vor transmite urmașilor. (spre deosebire de ingineria liniilor germinale, terapia genetică aplicată unui subiect nu se transmite urmașilor și are efect doar asupra subiectului) Pot aceste modificări conduce, finalmente, la o lume ierarhizată de tipul celei din Minunata Lume Nouă a lui Huxley? Poate că da. Poate conduce la o depopulare? Putem specula orice din moment ce libertatea de exprimare este restrânsă și anumiții specialiști, de renume mondial, cenzurați. V-ați întrebat de ce auzim vorbind public tot felul de specialiști, de la epidemiologi, infecționiști etc dar nu prea auzim singura categorie de specialiști care ar putea arunca puțină lumină - cercetătorii în inginerie genetică?]

Prin urmare, este o criză supradimensionată intenționat pentru a crea „oportunități"? Categoric, până și Klaus Schwab a spus-o public că e o „oportunitate extraordinară". Oportunitate pentru ce? Ca să „build back better", dar ca să „build back" prima oară trebuie să „destroy". Deci pentru deconstrucție - iar această deconstrucție începe cu un cal troian pe care-l cunoaștem din istoria secolului trecut însă, din prea multă ancorare emoțională și confuzie propagandistică, poate nu-i mai recunoaștem adevăratul grad de periculozitate. (în logica secolului trecut, urmează abilitarea Guvernului de a face tot ce vrea și de a restrânge drepturi cum vrea pe perioada „pandemiei" - Senatul a trecut această împuternicire la 22.09.2021, Camera Deputaților se jură că nu o va trece - vom vedea împreună)

Calul troian este segregarea! Și este introdus prin ușa sănătății publice. Trăim un moment decisiv și fereastra Overton e destul de avansată. Prima dată am fost bombardați cu statistici de morți, internați, pozitivi etc împărțite pe cele 2 categorii - vaccinați și nevaccinați. Ideea bombardamentului a fost ca separația în cele 2 caste să îți intre în cap, chiar în subconștient. Odată legitimată la nivel mental și apoi la nivel social (vaccinații cu vaccinații pt. că sunt deștepți, frumoși etc. iar nevaccinații cu nevaccinații pt. că sunt mai analfabeți funcțional așa), urmează consacrarea legislativă, adică legiferarea discriminării oficiale. De aceea, spun și repet pe unde apuc (ziare, articole, emisiuni, orice) - trăim un moment decisiv, odată acceptată și legiferată segregarea, nu va mai exista posibilitate de întoarcere. Trăim acest moment la nivel mondial. La asta se reduc toate revoltele și demonstrațiile din toate țările. Se strigă libertate peste tot și este corect. Dar libertatea se poate redobândi doar prin opusul dezbinării - Solidaritatea. Solidaritatea senină între vaccinați și nevaccinați pentru că aceste categorii au fost create și introduse în capul nostru în ultimul an și jumătate, înainte ele nu existau și, să fim serioși, nimeni nu se întreba dacă persoana din proximitatea lui este sau nu vaccinată, dacă are sau nu o boală transmisibilă. Aceste lucruri ne-au fost băgate cu forța în cap anul acesta. Și trebuie să le refuzăm, să ne întoarcem la pace sufletească și la solidaritate cu semenii noștri. Să strigăm și să avem împreună libertate. Altă variantă frumoasă și pașnică nu există, doar ce vedeți în Australia și în alte țări. (iar când autoritățile noastre iau măsuri „ca-n Occident" ar trebui să se aștepte și la riposte ca-n Occident)

Segregarea este un cal troian pentru că la umbra ei totalitarismul se instalează încet și sigur. Odată acceptată și legiferată, odată ce persoanele care s-au vaccinat acceptă că își exercită drepturile ca o recompensă pentru vaccinare, odată ce acceptăm la nivel mental că nu ne mai putem exercita drepturile și libertățile înscrise în Constituție - din acel moment am intrat sub o altă formă de guvernământ și de organizare a societății (puteți să-i spuneți cum vreți - globazism) și intervine o simplă chestiune de dozaj. Adică sfera drepturilor pe care le poți exercita ca recompensă pentru vaccinare va crește - dacă acum poți intra în baruri și la nunți, pe viitor vei avea nevoie de vaccin practic la orice - de la muncă la accesul la învățământ, la starea civilă ca și condiție pentru a te putea căsători sau la evidența populației pentru a ți se elibera cartea de identitate - la orice. În același timp sfera obligațiilor pe care trebuie să le îndeplinești pentru a te bucura de drepturi se va lărgi și ea - se vor adăuga și alte condiții, nu va fi suficient să ai cele 4-6-10 doze de vaccin ci va trebuie să îndeplinești și alte condiții, de exemplu să ai o amprentă redusă de carbon (păi luptăm cu schimbările climatice, nu?), să fii un părinte bun și să-ți lași copilul să facă operație de schimbare de sex la 10 ani ș.a.m.d.. Acesta e un sistem de credit social, este exact ce se întâmplă acum în China - în funcție de cât ești de cuminte și obedient, vei avea mai multe sau mai puține drepturi. Și totul pornește din acest punct al legitimării segregării în care suntem acum.

Într-un fel sau altul, 2021-2022 vor rămâne adânc inscripționate în istoria universală. Să sperăm că vor rămâne ca o mărturie a importanței drepturilor și libertăților fundamentale dobândite cu prețul a multe suferințe și vieți pierdute.

*cei aflați în disonanță cognitivă pot considera rândurile de mai sus o ficțiune.

Avocat Alexandru Mușatoiu